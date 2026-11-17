Koh Lanta All Stars vit son épilogue ce mardi soir sur TF1 : après plus de 90 minutes sur les poteaux, Lola a battu Christina avant de choisir Freddy pour l'accompagner devant le jury final.

Koh Lanta All Stars a livré son verdict sur les poteaux ce mardi soir au Panama, au terme de 32 jours d'aventure. Freddy, vétéran aux six participations, a été le premier à vaciller, trahi par des pieds mal positionnés dès le départ de l'épreuve. Lola et Christina ont ensuite résisté plus d'une heure et demie sur un support réduit à un simple carré de dix centimètres de côté. Christina a fini par perdre l'équilibre la première, laissant à Lola la victoire de cette épreuve mythique et le droit de choisir son adversaire pour la suite.

La finale de ce Koh Lanta 2026 s'est ensuite jouée sur un choix stratégique lourd de conséquences pour les deux perdants des poteaux. Victorieuse, Lola a préféré emmener Freddy plutôt que Christina devant le jury, estimant que cette dernière, déjà sacrée gagnante en 2009, aurait eu plus de poids devant les votants. Elle a confié son admiration pour Freddy, qu'elle regardait à la télévision enfant, avant d'officialiser sa décision. Freddy, visiblement ému, l'a remerciée tandis que Christina, déçue, a dit respecter ce choix malgré sa déception d'être écartée à ce stade.

Qui sera le grand gagnant de cette finale de Koh Lanta ?

Koh Lanta a réuni son jury final au grand complet pour trancher entre Freddy et Lola. Christina rejoint le conseil ultime aux côtés de Camille, Ugo, Vincent, Dorian, Yassin, Clémentine, Nicolas et Maxime, qui composent ce jury depuis leur élimination respective aux portes de la finale. Reste à savoir si l'expérience de Christina, déjà gagnante en 2009, ou la popularité de Freddy aura pesé davantage dans leurs votes. Le dépouillement, retransmis en direct depuis Paris aux alentours de 23 heures par Denis Brogniart, doit désigner le nom du grand gagnant de cette édition anniversaire et les 100 000 euros qui l'accompagnent.

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