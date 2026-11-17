Koh Lanta All Stars vit son épilogue ce mardi soir sur TF1 : après plus de 90 minutes sur les poteaux, Lola a battu Christina avant de choisir Freddy pour l'accompagner devant le jury final.
Koh Lanta All Stars a livré son verdict sur les poteaux ce mardi soir au Panama, au terme de 32 jours d'aventure. Freddy, vétéran aux six participations, a été le premier à vaciller, trahi par des pieds mal positionnés dès le départ de l'épreuve. Lola et Christina ont ensuite résisté plus d'une heure et demie sur un support réduit à un simple carré de dix centimètres de côté. Christina a fini par perdre l'équilibre la première, laissant à Lola la victoire de cette épreuve mythique et le droit de choisir son adversaire pour la suite.
La finale de ce Koh Lanta 2026 s'est ensuite jouée sur un choix stratégique lourd de conséquences pour les deux perdants des poteaux. Victorieuse, Lola a préféré emmener Freddy plutôt que Christina devant le jury, estimant que cette dernière, déjà sacrée gagnante en 2009, aurait eu plus de poids devant les votants. Elle a confié son admiration pour Freddy, qu'elle regardait à la télévision enfant, avant d'officialiser sa décision. Freddy, visiblement ému, l'a remerciée tandis que Christina, déçue, a dit respecter ce choix malgré sa déception d'être écartée à ce stade.
Qui sera le grand gagnant de cette finale de Koh Lanta ?
Koh Lanta a réuni son jury final au grand complet pour trancher entre Freddy et Lola. Christina rejoint le conseil ultime aux côtés de Camille, Ugo, Vincent, Dorian, Yassin, Clémentine, Nicolas et Maxime, qui composent ce jury depuis leur élimination respective aux portes de la finale. Reste à savoir si l'expérience de Christina, déjà gagnante en 2009, ou la popularité de Freddy aura pesé davantage dans leurs votes. Le dépouillement, retransmis en direct depuis Paris aux alentours de 23 heures par Denis Brogniart, doit désigner le nom du grand gagnant de cette édition anniversaire et les 100 000 euros qui l'accompagnent.
Dernières mises à jour
- Freddy aurait choisi Christina pour l'accompagner en finale de Koh-Lanta
Freddy a donc chuté avant d'être repêché par Lola. Il savait pourtant qui il aurait désigné comme adversaire s'il avait remporté l'épreuve des poteaux de cette finale : Christina. Les deux candidats, partenaires en binôme au début de cette édition, se sont considérablement rapprochés au fil de l'aventure. Terminer la saison à ses côtés aurait été, selon lui, une belle façon de clore leur histoire commune dans le jeu. C'est râpé.
- Lola remporte l'épreuve des poteaux après 90 minutes de lutte
Lola s'est imposée à l'épreuve finale des poteaux face à Christina, après une âpre bataille. Les deux femmes ont tenu en équilibre plus de 90 minutes sur un support réduit à un carré de 10 cm de côté, avant que Christina ne vacille et ne tombe la première, laissant la victoire à Lola, visiblement émue.
- Pourquoi Lola a choisi Freddy pour l'accompagner devant le jury final
Victorieuse de l'épreuve des poteaux face à Christina, Lola a donc désigné Freddy pour l'accompagner en finale. Elle a expliqué estimer avoir moins de chances face à Christina, jugée déjà gagnante avec ses 100 000 euros remportés en 2009, qu'face à Freddy. Elle a confié son admiration pour lui, le qualifiant d'aventurier préféré qu'elle regardait étant enfant. Christina, surprise par ce choix, a dit le respecter malgré sa déception.
- Freddy envisage d'ouvrir un centre de padel avec les 100 000 euros de la finale de Koh-Lanta
En cas de victoire lors de cette finale, malgré sa chute, Freddy sait à quoi serviraient les 100 000 euros promis au vainqueur. Installé à Bali avec sa famille depuis l'année dernière, il souhaitait ouvrir un centre de padel avec sa compagne. L'aventurier reconnaît avoir particulièrement souffert de l'éloignement des siens pendant les 32 jours de cette édition. Et son rêve ne se réalisera que s'il est choisi par le jury désormais.
- C'est Freddy qui accompagnera Lola au jury final de Koh Lanta
Lola a fait le choix de Freddy pour l'accompagner face au jury final. Elle a préféré le premier à chuter des poteaux plutôt que Christina.
- Lola remporte l'épreuve des poteaux, Christina a chuté
Christina a chuté à son tour lors de cette épreuve des poteaux, laissant la victoire de l'épreuve mythique à Lola. Elle part donc en position de force pour la suite.
- Freddy annonce qu'il ne participera plus à Koh-Lanta après cette finale
Il en a ras le bol ! À l'approche de la finale, Freddy a révélé à Télé Star qu'il tournerait définitivement la page après ce All Stars. L'ingénieur de 41 ans, qui a participé à six éditions depuis 2009, qualifie cette dernière aventure de "très difficile" physiquement et mentalement. Il pointe notamment les nombreux retournements de situation et les nouvelles mécaniques de jeu, comme le collier ou le vote noir, qu'il juge "vraiment pesants au quotidien".
- Freddy a lâché, trahi pas ses pieds
C'est la chute, déjà, dans la finale de Koh Lanta. Freddy est tombé ! Lui qui n’avait pas bougé d’un millimètre depuis le début de l’épreuve est le premier à lâcher. Un raté jugé "surprenant", par Denis Brogniart. Le vétéran aux six aventures s’explique : "Dès le départ, mes pieds étaient mal placés et je n’arrêtais pas de trembler. J’avais beau penser à ma femme et à mes enfants…"
- Comment se déroule la finale de Koh Lanta All Stars ce mardi soir ?
La finale débute donc par l'épreuve des poteaux, où les trois aventuriers doivent tenir en équilibre sur une surface de 20 x 15 centimètres perchée à 1,50 mètre au-dessus de l'eau. Le vainqueur choisit son adversaire pour l'ultime face-à-face devant le jury final, composé des candidats éliminés depuis la réunification. Le dépouillement, retransmis en direct depuis Paris vers 23 heures, désignera le nom du grand gagnant de cette édition.
- Lola, stratège redoutable, aura du mal à convaincre ses anciens camarades de Koh Lanta
Finaliste pour la première fois de sa carrière, Lola avait été éliminée dès l'épreuve d'orientation lors de sa seule participation précédente, en 2020. Cette saison, après une élimination précoce suivie d'un retour via l'île des bannis, elle a multiplié les alliances et un bluff spectaculaire, notamment aux dépens de Christina avant l'orientation. Victorieuse de cette dernière épreuve, elle aborde les poteaux en favorite, mais son jeu clivant pourrait diviser le jury final.
- Christina, déjà gagnante de Koh Lanta en 2009, a toutes ses chances pour un doublé historique en finale
Gagnante de la toute première saison à laquelle elle a participé, en 2009, Christina retente l'aventure pour la quatrième fois. Éliminée juste avant l'orientation à cause d'un coup de bluff de Lola, elle a rebondi en dominant Hugo et Dorian sur l'île des bannis pour réintégrer le jeu. Et on sa moulle un peu : si elle se qualifie pour le vote final, elle a toutes les chances devenir la deuxième femme à décrocher un doublé, après Clémence Castel.
- Freddy, un vétéran de Koh Lanta en quête de son premier titre de gagnant
Gagnant de Koh Lanta, Freddy ne l'a encore jamais été malgré six participations, dont une finale perdue face à Grégoire en 2010. Sa dernière aventure, en 2021, avait tourné court dès le premier épisode à cause d'une blessure. Cette saison, l'aventurier n'a jamais été éliminé ni envoyé sur l'île des bannis, un parcours sans accroc qui pourrait séduire le jury final.
- Koh Lanta : la finale All Stars s'annonce indécise entre Lola, Freddy et Christina
La finale de cette édition All Stars de Koh Lanta, qui se joue ce mardi soir sur TF1, est une des plus incertaines de ces dernières années. Lola, Freddy et Christina semblent tous les trois avoir leurs chances sur la mythique épreuve des poteaux, avant de se présenter devant le jury final. Le dépouillement des votes, qui ont en réalité déjà désigné le grand gagnant, se déroule en direct depuis Paris. Mais cette fois, il semble de Freddy et Christina soient les mieux placés.
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