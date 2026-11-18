Qui a gagné la finale de Koh Lanta All Stars 2026 ? Alors qu'elle n'était pas favorite, Lola a dominé l'épreuve des poteaux face à Freddy et Christina, avant de l'emporter face à Freddy devant le jury, ce mardi 17 novembre, puis d'être désignée gagnante de ce Koh Lanta 2026.

Koh Lanta All Stars a connu son épilogue ce mardi soir sur TF1, au terme de 32 jours d'aventure au Panama. Lola, Freddy et Christina se sont d'abord affrontés sur l'épreuve des poteaux, ultime obstacle avant le jury final. Freddy, vétéran de six participations depuis 2009, a été le premier à vaciller, trahi par des pieds mal positionnés dès le début de l'épreuve. Lola et Christina ont ensuite résisté plus de 90 minutes sur un support réduit à un simple carré de dix centimètres de côté. Christina a fini par perdre l'équilibre la première, laissant à Lola la victoire de cette épreuve mythique et le droit de choisir son adversaire pour la suite.

La finale de Koh Lanta a ensuite basculé dans un choix stratégique décisif pour Lola, victorieuse des poteaux. Plutôt que d'emmener Christina, déjà sacrée gagnante en 2009, la Nordiste a préféré désigner Freddy comme adversaire devant le jury. Elle a justifié ce choix en expliquant craindre davantage l'aura d'une ancienne championne que la popularité de l'ingénieur nordiste, confiant au passage son admiration d'enfance pour Freddy. Visiblement ému, celui-ci l'a remerciée tandis que Christina, déçue, a dit respecter cette décision malgré son amertume d'être écartée à ce stade de l'aventure.

Lola, nouvelle gagnante de Koh Lanta 2026

Le jury final de ce Koh Lanta 2026, composé de Camille, Ugo, Vincent, Dorian, Yassin, Clémentine, Nicolas, Maxime et de Christina elle-même, a dû trancher entre deux parcours que tout opposait. Face à Freddy, en quête d'un premier sacre après six participations depuis 2009, Lola défendait un parcours jalonné de stratégies audacieuses et d'un passage par l'île des bannis. Les deux finalistes ont plaidé leur cause avec devant les votants, évoquant leurs projets personnels et l'investissement physique consenti durant ces 32 jours au Panama. Le dépouillement, retransmis en direct depuis Paris par Denis Brogniart, a fini par départager les deux aventuriers après un long suspense.

Koh Lanta All Stars a finalement désigné Lola gagnante, avec six voix sur neuf en sa faveur. Bouleversée, elle a confié vouloir s'évanouir, racontant qu'elle regardait l'émission enfant et qu'elle affrontait ce soir-là "Freddy la légende". Cette victoire couronne un parcours marqué par un retour via l'île des bannis, des coups de bluff mémorables et deux succès décisifs, d'abord sur l'orientation puis sur les poteaux. Freddy, lui, repart sans le titre de gagnant qui lui échappe depuis 2009, mais avec la reconnaissance d'un public conquis par sa longévité dans le jeu.

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