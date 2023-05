Eurovision 2023 : des pays déjà qualifiés pour la finale, quels pronostics pour la France ?

EUROVISION. Seize pays, dont la France, sont déjà qualifiés pour la finale de l'Eurovision après la première demi-finale ce mardi. Découvrez la liste et les pronostics des bookmakers.

[Mis à jour le 10 mai 2023 à 09h25] La victoire à l'Eurovision 2023 se rapproche pour certains pays. La première demi-finale du concours de chant, diffusée mardi 9 mai sur France 2, a permis la qualification de la Croatie, la Moldavie, la Suisse, la Finlande, la République tchèque, l'Israël, le Portugal, la Suède, la Serbie et la Norvège pour la finale du concours, samedi 13 mai.

Ces dix pays rejoignent ainsi la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, soit les Big Five - les pays qui contribuent le plus financièrement au concours et qui voient leurs candidats automatiquement qualifiés -, ainsi que l'Ukraine, en tant que vainqueur de l'édition précédente. A l'inverse, cinq pays sont définitivement éliminés de la compétition : Malte, la Lettonie, l'Irlande, l'Azerbaïdjan et les Pays-Bas.

Lors de la première demi-finale de l'Eurovision, la candidate de la France, La Zarra, a donné sa première prestation en direct sur la scène de Liverpool. Cela n'a cependant pas été suffisant pour la faire remonter dans les pronostics, puisque la Suède est toujours donnée gagnante avec 45% de l'emporter selon les bookmakers. La France se situe en quatrième position du classement, avec 5% de chance de l'emporter.

Prochain rendez-vous jeudi. La seconde demi-finale de l'Eurovision sera visible sur la chaîne Culturebox, canal 14 de la TNT, à partir de 21 heures. Dans l'ordre, on retrouvera : le Danemark, l'Arménie, la Roumanie, l'Estonie, la Belgique, Chypre, l'Islande, la Grèce, la Pologne, la Slovénie, la Géorgie, Saint-Marin, l'Autriche, l'Albanie, la Lituanie et l'Australie.

Un ordre de passage maudit pour la France à l'Eurovision ?

Si la qualification n'est pas un problème, l'ordre de passage de la France lors de la finale de l'Eurovision samedi soir inquiète les spécialistes du concours. Le tirage au sort a ainsi déterminé que La Zarra passerait en première moitié de soirée. Or selon les observateurs, passer trop tôt dans le concours peut être un désavantage, car trop éloigné de la période des votes. Néanmoins, il existe des contre-exemples avec le Néerlandais Duncan Laurence, passé en 12e position avant sa victoire en 2019. Car, évidemment, ce qui compte avec l'Eurovision, c'est de marquer les esprits, en début ou en fin d'émission !

La Suède et la Finlande favorites, La Zarra loin derrière mais en hausse

A quatre jours du verdict, voir la France gagnante à l'Eurovision relèverait néanmoins du miracle si on en croit les bookmakers qui ont déjà accumulé les paris sur les chansons les plus susceptibles de l'emporter. Selon les données compilées par le site spécialisé Eurovisionworld.com, La Zarra se placerait quatrième dans les pronostics. Encourageant, jusqu'à ce qu'on observe de plus près les chances de l'emporter, estimées à 5%.

La candidate de la France à l'Eurovision reste trop loin de la star suédoise Loreen, déjà gagnante de l'Eurovision en 2012, et du rappeur finlandais Käärijä, très loin devant dans les pronostics. Les favoris de l'Eurovision auraient, grâce à l'ensemble des cotes de 18 bookmakers, respectivement 45% et 22% de chances de l'emporter, avec une belle marge sur leurs poursuivants. Les chiffres peuvent toutefois toujours changer avant la finale de samedi.

Voici le détail des chances de victoires à l'Eurovision établi à partir des cotes de 18 bookmakers. Ce tableau sera mis à jour régulièrement jusqu'à la finale, avec les dernières données disponibles :

La prochaine édition de l'Eurovision a été fixée à la mi-mai 2023. Les demi-finales du concours de chant internationales ont été programmées les 9 et 11 mai, avant la grande finale, organisée le samedi 13 mai 2023. L'Eurovision a élu domicile à Liverpool, au Royaume-Uni, cette année.

Si l'organisation de l'Eurovision aurait dû être confiée à l'Ukraine, gagnante l'année passée, la guerre qui fait toujours rage dans le pays a obligé le concours à changer ses plans, les conditions de sécurité n'étant pas suffisamment garanties.

L'actualité de l'Eurovision 2023

En 2023, France 2 a décidé de ne pas reconduire le concours "Eurovision France : c'est vous qui décidez" à titre exceptionnel. C'est ce concours qui désignait depuis quelques temps la chanson présentée à l'Eurovision. La chaîne a évoqué une rencontre "coup de coeur" avec l'artiste québécoise La Zarra et a choisi de l'envoyer directement au concours de chant international. Elle interprétera le titre "Evidemment", à écouter ci-dessous.

Que s'est-il passé avec La Zarra avant l'Eurovision ?

La candidate française à l'Eurovision a suscité bien des craintes après avoir boudé la tournée "Eurovision In Concert", en avril, à Londres et Amsterdam. La chanteuse avait annulé au dernier moment ses prestations, évoquant un "problème personnel". Dans Le Parisien, elle a depuis admis avoir vécu des difficultés depuis sa sélection, notamment une extinction de voix "pendant six mois".

"Je ne vais pas mentir j'ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois je me dis que je vais gagner et d'autres fois que c'est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible", a-t-elle déclaré au quotidien. La Zarra, artiste canado-marocaine, n'est pourtant pas une nouvelle venue dans le monde du spectacle. Elle avait été nommée révélation francophone de l'année aux NRJ Music Awards en 2021. Elle est notamment connue pour son titre "Tu t'en iras". Début mai, elle a réussi à rassurer avec une prestation remarquée lors des répétitions générales du concours.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre "Dors, mon amour". Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson "Tom Pillibi".

En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau "Un premier amour". Puis, en 1969, Frida Boccara remporte le concours de l’Eurovision avec le titre "Un jour, un enfant". Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant "L’oiseau et l’enfant", titre devenu culte au fil du temps pour le public.

En mai dernier, l'Ukraine a été sacrée gagnante de l'Eurovision 2022. Le pays représenté par le groupe de rap Kalush Orchestra a bénéficié d'une importante mobilisation du public, quelques semaines après la tentative d'invasion par les troupes de Vladimir Poutine.

Cette victoire était attendue par les bookmakers. Au total, la chanson "Stefania" s'est classé en haut du classement avec 631 points.