Eurovision : attention, le concours 2024 débute dès ce soir ! Et le futur gagnant est sur scène

L'Eurovision a lieu ce samedi, mais en réalité, le concours débute dès ce mardi soir avec une vingtaine de représentants sur scène et en direct... Dont le gagnant annoncé par les pronostics !

C'est chaque année assez perturbant. L'Eurovision 2024, dont la finale a été fixée ce samedi 11 mai, débute en réalité dès ce mardi soir, à Malmö, en Suède, le pays organisateur. Le grand concours européen de la chanson démarre avec une série de demi-finales qui s'achèveront ce jeudi. La première demi-finale de l'Eurovision a ainsi lieu ce mardi 7 mai, à partir de 21 heures, heure française. Pour les fans, il est déjà possible d'aller voir les prestations d'une quinzaine de participants, sur France 4, canal 14 de la TNT. Le show sera aussi diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l'Eurovision.

Lors de cette demi-finale de l'Eurovision, seuls 10 pays vont se qualifier pour la grande finale de samedi parmi les concurrents suivants : Ukraine, Chypre, Pologne, Serbie, Lituanie, Croatie, Irlande, Slovénie, Islande, Finlande, Portugal, Luxembourg, Australie, Azerbaïdjan et Moldavie. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède vont aussi envoyer leurs poulains sur scène, mais sans enjeux pour eux. Ces trois pays sont en effet qualifiés d'office pour la finale de l'Eurovision, les deux premiers faisant partie du "Big Five", les pays les plus contributeurs du concours, et le troisième étant le pays organisateur.

Cet Eurovision avant l'heure sera animé, sur France 4, par Nicky Doll, connue pour son rôle d'animatrice dans l'émission "Drag Race France". Et il faudra ensuite que les fans patientent jusqu'à jeudi pour voir l'autre demi-finale avec 15 autres prétendants et 10 nouveaux qualifiés à la fin. Cette seconde demi-finale sera aussi la première occasion de voir Slimane, le candidat de la France, interpréter en direct sa chanson "Mon Amour". Notons qu'à cette date, les fans pourront aussi commencer à voter, les règles de l'Eurovision cette année voulant que les électeurs puisse voter dès la première prestation de leur pays. Pour Slimane, la place en finale est aussi acquise, la France faisant elle aussi partie du "Big Five".

Un nouveau favori écrase la concurrence

La "vraie" grande soirée de l'Eurovision 2024, elle, aura donc lieu samedi 11 mai, à Malmö, en Suède. Et alors qu'un favori semblait indétrônable il y a encore quelques jours, le classement des bookmakers a été totalement chamboulé ces derniers jours. C'est désormais le Croate Baby Lasagna (oui, c'est bien son nom de scène), avec le titre "Rim Tim Tagi Dim", qui est le gagnant annoncé du concours avec près de 30% de chances de victoires, selon l'agrégation des cotes d'une quinzaine de sites de paris en ligne. Du jamais vu ! Il sera en plus sur scène à Malmö dès ce mardi soir. Si la demi-finale devrait être une formalité, il devance aussi en vue de la finale le Suisse Nemo, qui est resté en tête des pronostics des bookmakers pendant plusieurs semaines, avec sa chanson "The Code" et qui semblait pourtant indétrônable

L'Eurovision s'en trouve donc totalement relancée alors qu'on pensait encore l'affaire pliée vendredi dernier. Baby Lasagna avait déjà pris la tête du classement des bookmakers en début d'année, mais n'avait plus réussi à atteindre une telle position parmi les favoris depuis des semaines, Nemo ayant atteint plus du quart des chances de victoires au plus fort de sa domination. Le retournement est tel qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, la Croatie est crédité de 32% des chances de victoires contre seulement 16% pour la Suisse. Suivent toujours l'Ukraine, représentée par alyona alyona & Jerry Heil, avec le titre "Teresa & Maria", l'Italienne Angelina Mango avec "La noia" et les Pays-Bas, représentés par le fantasque Joost Klein et son titre Europapa (voir ci-dessous).

Quelle place pour la France et Slimane à l'Eurovision 2024 ?

Quelles sont les chances de la France à l'Eurovision 2024 dans tout ça et comment se place Slimane dans ce classement ? D'après les données d'Eurovisionworld.com, qui réunit les cotes de tous les bookmakers, Slimane se trouve entre la 6e et la 7e position parmi 37 participants, avec à peine 5% de chances de gagner. Il était même à 4% mardi matin. L'espoir de mettre fin à une longue période de disette, qui perdure depuis 1977 avec la victoire de Marie Myriam à l'Eurovision, est donc mis à mal malgré une position relativement bonne au classement. Malgré ses millions d'albums vendus dans l'Hexagone (notamment avec Vitaa), les prévisions pour l'artiste semblent peu encourageantes à une semaine du concours.

Présentée à l'Eurovision, la chanson de Slimane, intitulée "Mon amour" est une ballade mélancolique racontant d'une voix déchirante une histoire d'amour tourmentée. Un style qui tranche avec les performances habituellement plus exubérantes de l'Eurovision. Une opposition de style en décalage avec les attentes du public ? Dans Télé 7 Jours il y a peu, Slimane semblait pour sa part convaincu par sa chanson. "Quand j'ai terminé celle-ci, je l'ai envoyée dans le groupe WhatsApp que je partage avec mon équipe, en leur disant : 'C'est avec ça qu'il faut que je fasse l'Eurovision si j'y vais'."

Slimane Nebchi, de son vrai nom, adopte une posture audacieuse face au challenge de l'Eurovision, comme il l'a exprimé dans une interview pour 20 Minutes il y a quelques semaines : "soit tu aimes à fond, soit tu détestes. Sans vantardise, que ce soit pour du bien ou pour du mal, je ne vais pas passer inaperçu". L'artiste semble embrasser son statut de challenger et aborde le concours sans pression excessive : "J'ai l'impression que tout le monde a tellement conscience qu'on n'a pas gagné depuis très longtemps que j'ai presque le sentiment qu'on ne m'en demande pas trop, donc ça me rassure"...

La Croatie, avec Marko Purišić alias "Baby Lasagna" et son titre rock "Rim Tim Tagi Dim", s'imposent ainsi d'ores et déjà comme les favoris des bookmakers, à quelques jours de la finale, devant la Suisse, avec Nemo et sa chanson "The Code". Le Néerlandais Joost Klein, le duo ukrainien Alyona Alyona et Jerry Heil ainsi que l'Italienne Angelina Mango ne sont pas loin derrière. Voici tous les pronostics compilés en temps réel selon les cotes d'une quinzaine de bookmakers :

Candidats déjantés et chansons bien perchées

Depuis la mi-mars, la liste des 37 participants du grand concours européen de la chanson est connue, ainsi que les titres qui auront la lourde charge de représenter leurs pays respectifs à l'Eurovision. Comme chaque année au moment de scruter les candidats de l'Eurovision et leurs chansons, on en prend plein les yeux et les oreilles. A tous les sens du terme.

Parmi les participants de l'Eurovision qui ne manqueront pas de se faire remarquer, la mention spéciale est décernée comme bien souvent à la Scandinavie. Le groupe qui représentera la Finlande cette année a déjà réussi à marquer les esprits avec une étonnante prestation lors des sélections nationales. Pour interpréter le titre "No Rules!", le duo Windows95man (c'est son nom) n'a pas fait dans la dentelle. L'un des deux artistes, arborant grosses lunettes et moustache, se présente sur scène à moitié nu, simplement vêtu d'un un t-shirt avec le logo Windows 95, d'une casquette et d'un slip couleur chair. Après avoir envoyé des beats façon DJ des années 1990, il finit par attraper un short suspendu à une corde à linge et à l'enfiler. On attend évidemment une réaction de Bill Gates.

Windows95man (Finlande) candidat à l'Eurovision 2024. © SIPA (publiée le 04/04/2024)

Evidemment, les Finlandais ne seront pas les seuls hurluberlus de l'Eurovision 2024. Le chanteur néerlandais Joost Klein devrait lui aussi détonner avec "Europapa", un titre techno complètement déjanté, accompagné de paroles chantant l'unité de l'Europe. Le tout avec un look idéal pour laisser un souvenir impérissable aux jurés. L'Eurovision dans toute sa splendeur.

L'Eurovision du bruit et de la fureur

En plus de ses mises en scène un peu excessives, l'Eurovision est, on le sait, réservée aux amateurs de voix bien haut perchées. Et ces derniers seront encore servis en 2024, le nombre de participants qui vont boxer dans cette catégorie étant déjà nombreux, avec les candidat(e)s de l'Allemagne, du Danemark, de la Suisse, du Portugal, de Norvège (et parfois ça crie vraiment très fort)... Autre candidate qui ne devrait pas se faire que des amis cette fois : l'Irlandaise Bambie Thug, avec son titre "Doomsday Blue". Un espèce de cauchemar électro-punk-hardcore sur une ambiance occulte qui devrait faire passer un moment douloureux aux oreilles sensibles. Mais qui sait ? Bambie Ray Robinson de son vrai nom, qui dit pratiquer la sorcellerie entre deux shows, arrivera peut être à ensorceler quelques jurys.

Pour faire grimacer à l'Eurovision, le look et la musique ne sont pas les seuls alliés des candidats. Israël a pu le constater avec une difficulté à se faire accepter dans le concours 2024, compte tenu du contexte international et d'une polémique sur ses représentants (lire plus bas). C'est finalement la chanteuse Eden Golan qui interprétera "Hurricane" lors du concours, une chanson d'amour mielleuse ("Bébé, promets-moi que tu me tiendras encore") pour éviter toute interprétation politique.

Le duo espagnol Nebulossa arrive en en revanche en Suède, le pays hôte de l'Eurovision 2024, avec une chanson plus discutée. Le morceau, qui emprunte au plus pur style disco kitsch des années 1980, est intitulé "Zorra", synonyme de "traînée" ou "prostituée" en français. Si la chanteuse explique ce titre par sa volonté de "transformer ce mot en quelque chose de beau", cela n'enchante pas les associations féministes qui ont déjà crié au scandale.

Remarquable également mais pour une autre raison, le représentant du Royaume-Uni Olly Alexander va aussi être très observé. Pas seulement pour le côté ouvertement queer du chanteur, mais surtout parce qu'il est apparu à la télévision française il y a peu, à une heure de grande écoute. Car Olly Alexander est aussi acteur et est au casting de la série britannique It's a sin, diffusée sur France 2 mi-mars. Un passage en clair après une découverte sur Canal+ en 2021 pour cette super mini-série relatant les ravages du sida dans les années 1980 au sein de la communauté homosexuelle.

Enfin, difficile de faire le tour des candidats de l'Eurovision 2024 sans repérer le candidat croate, Baby Lasagna, qui n'a visiblement pas cherché trop longtemps son nom de scène. Son morceau, "Rim Tim Tagi Dim", a été très souvent cité parmi les favoris des bookmakers. Une chanson hybride entre heavy-metal survitaminé et électro, qui prouve que cette 68e édition de l'Eurovision de la chanson promet encore une fois des shows aussi diversifiés que surprenants...

Les fans de l'Eurovision peuvent écouter les 37 chansons de la programmation 2024, de la plus sobre à la plus baroque, grâce à une playlist vidéo accessible gratuitement sur le compte YouTube officiel de la compétition. Découvrez les chansons de chaque candidat et candidates du concours avec un aperçu de leurs mises en scène :

Albanie: Besa - Titan

Allemagne: Isaak - Always on the Run

Arménie: Ladaniva - Jako

Australie: Electric Fields - One Milkali (One Blood)

Autriche: Kaleen - We Will Rave

Azerbaïdjan: Fahree feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

Belgique: Mustii - Before the Party's Over

Chypre: Silia Kapsis - Liar

Croatie: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

Danemark: Saba - Sand

Espagne: Nebulossa - Zorra

Estonie: 5miinust & Puuluup - (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Finlande: Windows95man - No Rules!

France: Slimane - Mon amour

Géorgie: Nutsa Buzaladze - Firefighter

Grèce: Marina Satti - Zari

Islande: Hera Björk - Scared of Heights

Irlande: Bambie Thug - Doomsday Blue

Israël: Eden Golan - Hurricane

Italie: Angelina Mango - La Noia

Lettonie: Dons - Hollow

Lituanie: Silvester Belt - Luktelk

Luxembourg: Tali - Fighter

Malte: Sarah Bonnici - Loop

Moldavie: Natalia Barbu - In the Middle

Pays-Bas: Joost Klein - Europapa

Norvège: Gåte - Ulveham

Pologne: Luna - The Tower

Portugal: Iolanda - Grito

République tchèque: Aiko - Pedestal

Royaume-Uni: Olly Alexander - Dizzy

Saint-Marin: Megara - 11:11

Serbie: Teya Dora - Ramonda

Slovénie: Raiven - Veronika

Suède: Marcus & Martinus - Unforgettable

Suisse: Nemo - The Code

Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Pour l'Eurovision 2024, la délégation française a donc misé sur un artiste qui a déjà vendu deux millions d'albums et remporté 5 NRJ Music Awards. C'est en effet Slimane qui a été choisi pour représenter le drapeau tricolore à Malmö le 11 mai. "C'est un choix de l'évidence, mais c'est aussi un choix d'un artiste d'une générosité, d'une authenticité qui correspond parfaitement à ce qu'attend l'Eurovision", a justifié la cheffe de la délégation française, Alexandra Redde-Amiel. Sa chanson "Mon amour" a été écrite spécialement pour le concours.

Parmi les concurrents de cet Eurovision, la France espère évidemment briller avec Slimane et son titre "Mon amour", ou en tout cas faire mieux que la Québécoise La Zarra, 16e l'année passée, Alvan & Ahez, avant-derniers en 2022, et pourquoi pas même que Barbara Pravi, deuxième en 2021.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre "Dors, mon amour". Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson "Tom Pillibi".

En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau "Un premier amour". Puis, en 1969, Frida Boccara remporte le concours de l’Eurovision avec le titre "Un jour, un enfant". Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant "L’oiseau et l’enfant", titre devenu culte au fil du temps pour le public.

Les demi-finales de l'Eurovision 2024 ont été fixées les 7 et 9 mai. Elles seront l'occasion pour 31 pays participants de se disputer les dix places disponibles pour la grande finale. Les membres du "Big Five", autrement dit les 5 plus grands pays contributeurs financiers à l'Eurovision sont, eux, qualifiés d'office. Ces 5 pays sont l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Ils seront rejoints par la Suède, hôte de l'événement et donc qualifiée également d'office.

La première demi-finale de l'Eurovision 2024 a donc été programmée le mardi 7 mai à partir de 21 heures. Voici la liste des pays participants :

Ukraine

Chypre

Pologne

Serbie

Lituanie

Croatie

Irlande

Slovénie

Islande

Finlande

Portugal

Luxembourg

Australie

Azerbaïdjan

Moldavie

La deuxième demi-finale de l'Eurovision 2024 a été fixée le jeudi 9 mai à partir de 21 heures également, avec la France et ces pays participants :

Autriche

Malte

Suisse

Grèce

République tchèque

Albanie

Danemark

Arménie

Israël

Estonie

Géorgie

Pays-Bas

Norvège

Lettonie

San Marin

Belgique

La date de la grande finale de l'Eurovision a pour sa part été programmée le samedi 11 mai 2024. Cette étape cruciale révèlera le grand vainqueur à l'issue d'une (très) longue soirée. Comme chaque année depuis déjà plusieurs éditions, le pays vainqueur de l'Eurovision sera déterminé par les votes des jurys professionnels combinés aux votes des téléspectateurs.

Comme le veut la tradition de l'Eurovision, après le grand show, les porte-paroles des diffuseurs participants viendront en effet annoncer les votes des professionnels pour chaque nation, selon la logique des "douze points" (de 1 à 12 points attribués selon leurs préférences). Les présentateurs annonceront ensuite les votes ajoutés des téléspectateurs, toujours dans l'ordre ascendant.

La gagnante de l'Eurovision l'année dernière, Loreen, avait conquis les jurés nationaux mais aussi le public avec son titre "Tattoo", étrange ovni musical entre grosse artillerie pop et ballade électro, avec une mélodie qui n'était pas sans rappeler les plus belles heures d'ABBA.

Elle avait obtenu un total de 583 points, offrant ainsi sa septième victoire à la Suède. Plus inhabituel : la victoire de Loreen était également sa seconde victoire à l'Eurovision, puisqu'elle avait déjà été sacrée en 2012. Sur le podium, elle était suivie par la Finlande (526 points) et Israël (362 points).

L'Eurovision 2024 prend donc place à la Malmö Arena, grande salle de 15 000 places environ située dans la troisième ville de Suède. C'est la troisième fois que la ville accueille l'événement. Au micro et en mondovision, l'humoriste Petra Mede et la comédienne Malin Åkerman se chargeront d'animer la cérémonie en direct. Sur France Télévisions, ce sont Stéphane Bern et Laurence Boccolini qui devraient de nouveau assurer la présentation.

Parmi les nouveautés de cette édition 2024, la compétition voit le retour du Luxembourg après une absence de plus de trois décennies et le retrait notable de la Roumanie. Mais cette année, le concours est également le théâtre de prises de positions politiques et sociales fortes. Le débat autour de la participation d'Israël, dans un contexte de tensions avec la Palestine, soulève notamment des questions, tandis que plusieurs artistes appellent à un "cessez-le-feu immédiat", affirmant ne pas vouloir "rester silencieux".

Le 9 avril, les organisateurs de l'Eurovision ont dû publier un long communiqué pour dénoncer les "campagnes ciblées sur les réseaux sociaux" à l'encontre de certains participants. Si elle n'était pas citée, la chanteuse israélienne Eden Golan, victime de menaces de mort sur Instagram, était clairement dans les esprits. L'Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice de l'Eurovision, a dit comprendre "les vives émotions (…) et l'intense débat suscité par la participation israélienne" et assuré soutenir "fermement [...] la liberté d'expression et le droit d'exprimer des opinions dans une société démocratique", mais s'érige contre "toute forme d'abus en ligne, de discours haineux ou de harcèlement visant nos artistes ou toute personne associée au concours".

"Le radiodiffuseur public israélien est membre de l'UER et peut donc participer au concours de l'Eurovision", indique aussi le communiqué, rappelant au passage que l'événement est avant tout dépendant des droits de retransmission de la soirée, versés par une cinquantaine de pays qui assurent l'essentiel de ses revenus. Au delà des mots, Malmö devra faire l'objet d'un dispositif de sécurité renforcé, pour prévenir tout incident.