France, favoris, bookmakers... Tout savoir sur l'Eurovision 2023

L'Eurovision 2023 a lieu samedi 13 mai 2023 en direct de Liverpool. L'événement est retransmis sur France 2. Qui sont les favoris ? Qui est la candidate de la France ? Les infos.

L'Eurovision 2023 a lieu ce samedi 13 mai 2023. Alors que l'Ukraine était gagnante l'an dernier, les conditions de sécurité n'étaient pas réuni pour accueillir l'événement, et c'est à Liverpool que se tient la finale. Elle est retransmise sur France 2. Avant le concours, les bookmakers s'essayaient au jeu des pronostics et prédisaient une victoire de la Suède. Rappelons que la chanteuse Loreen a déjà remporté le concours, puisqu'elle a été sacrée en 2012 avec le titre "Tattoo". Rien ne l'interdit cependant de se représenter avec une nouvelle chanson.

D'autres favoris pourraient également créer la surprise à l'Eurovision. C'est le cas notamment de la Finlande, qui pourrait remporter le vote du public et se situe second selon les bookmakers. L'Ukraine est en troisième position des prédictions des parieurs, suivi de Israël et de la Norvège.

Comme chaque année, la France participe à l'Eurovision. C'est La Zarra qui représente le pays cette année. La chanteuse québécoise interprète le titre "Evidemment" sur la scène de Liverpool. Mais les bookmakers ne prédisent pas sa victoire, puisqu'elle se situait en septième position du classement avec 2% de chances de l'emporter à peine selon les parieurs. Ci-dessus, suivez l'Eurovision en direct.