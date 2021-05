"Eurovision : la liste complète des finalistes 2021, quel ordre de passage ?"

EUROVISION 2021. On connaît enfin la liste des 26 pays qui se produiront samedi pour la finale de l'Eurovision, ainsi que l'ordre de passage des candidats. Tout savoir sur

[Mis à jour le 21 mai 2021 à 9h32] On connaît enfin la liste complète des finalistes de l'Eurovision 2021. Vingt-six pays tenteront de remporter le concours de chant samedi 22 mai 2021 à Rotterdam. Suite aux demi-finales, on connaît les candidats qui affronteront la France lors de cette ultime étape du concours, diffusée en direct sur France 2. L'ordre de passage a également été dévoilé suite à la seconde demi-finale diffusée jeudi soir.

Celui-ci peut être déterminant pour les votes, car un passage en deuxième partie de l'Eurovision est souvent favorable aux pays qui se produisent sur scène à ce moment-là, puisqu'il se rapproche du vote final : les téléspectateurs des différents pays ont encore en tête les prestations les plus récentes. Barbara Pravi se produira d'ailleurs en seconde partie de l'Eurovision, ce qui pourrait mettre toutes les chances en sa faveur. Ci-dessous, retrouvez l'ordre de passage complet du grand soir, et la liste complète des pays qui sont encore en compétition à ce stade du concours.

L'annulation de l'édition 2020 de l'Eurovision a fait grand bruit mais, en coulisses, les organisateurs ont travaillé sur la prochaine édition. La finale de l'Eurovision 2021 aura lieu à Rotterdam le samedi 22 mai 2021. Sachez par ailleurs les candidats des pays en présence se départagent auparavant lors de deux demi-finales prévues les 18 et 20 mai 2021. Comme chaque année, la France est automatiquement qualifiée pour la finale de l'Eurovision.

Au terme du concours "Eurovision France, c'est vous qui décidez", un jury de stars et le public français ont choisi de faire de Barbara Pravi la candidate représentant la France à l'Eurovision 2021. Âgée de 28 ans, Barbara Pravi est une chanteuse repérée en 2015 dont le premier album éponyme est sorti en 2017. En 2016, elle a participé à la comédie musicale "Un été 44". Elle se consacre également à l'écriture pour d'autres artistes parmi lesquels Chimène Badi ou Julie Zenatti. Son destin la pousse par la suite vers l'Eurovision puisqu'elle co-écrit avec Igit deux des hymnes français de l'Eurovision Junior en 2019 d'abord avec "Bim bam toi" de Carla, 5e au concours, puis en 2020 "J'imagine" de Valentina, sacrée gagnante du concours en novembre 2020. Elue représentante de la France, Barbara Pravi se présente à l'Eurovision 2021.

Chaque année, les candidats à l'Eurovision se départagent au cours de deux demi-finales, qui permettent de réduire le nombre de candidats et de qualifier les meilleurs pour la finale. En 2021, les demi-finales sont diffusées sur France 4, les 18 et 20 mai 2021. Lors de la première demi-finales, dix pays se sont qualifiés : la Lituanie, la Russie, Chypre, l'Ukraine, la Norvège, Israël, l'Azerbaïdjan, Malte, la Suède et la Belgique. Lors de la seconde demi-finale, la Serbie, l'Albanie, la Bulgarie, la Moldavie, le Portugal, l'Islande, Saint-Marin, la Suisse, la Grèce et la Finlande se sont qualifiés pour la finale. Pour rappel, en tant que plus gros contributeurs financiers de l'événement, la France, mais aussi l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, ainsi que le pays hôte, ne participent pas aux demi-finales.

Quarante-quatre ans après sa dernière victoire, la France pourrait-elle remporter l'Eurovision cette année ? C'est ce qu'ont estimé les bookmakers à l'approche du concours de chant international. Barbara Pravi et sa chanson "Voilà" étaient classées premières des prévisions à une semaine du concours, avec 18% de chance de l'emporter d'après ces pronostics. Toutefois, le classement a changé depuis. Le 21 mai 2021, les bookmakers estiment désormais que la France peut se classer à la deuxième place derrière l'Italie, qui est désormais le favori des bookmakers.

Chaque année, l'OGAE International, une association regroupant différents clubs de fans de l'Eurovision, établit un classement de ses candidats favoris. Le 7 mai 2021, ils ont révélé leur classement : Malte est leur favori avec 363 votes, suivi de très près par la Suisse (358 votes). La France et Barbara Pravi se classent à la troisième position, avec 318 voix. L'Hexagone reste donc une favorite du concours tant pour les bookmakers que pour les fans de l'Eurovision.

Quel dispositif sanitaire pour l'Eurovision 2021 ?

Dans une interview à Télé 2 semaines en date du 3 mai 2021, Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française de l'Eurovision, a dévoilé les mesures sanitaires auxquelles devront se soumettre les candidats du concours de chant. Des plateaux de secours ont dû être enregistrés en cas de problème sanitaire, afin de diffuser une prestation si les candidats ne peuvent pas se rendre directement à Rotterdam. Pour l'heure, Barbara Pravi doit se rendre à l'Eurovision 2021, mais en cas de problème, sa candidature enregistrée sera retransmise. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les mesures d'hygiène en vigueur et la distanciation sociale seront très certainement appliquées.

L'Eurovision 2020 ayant été annulée, le dernier classement disponible à ce jour est celui de l'édition 2019. Le concours n'a pas été très favorable à Bilal Hassani, représentant de la France cette année-là. Le candidat français, qui comptait pourtant parmi les favoris, a malheureusement fini 16e au classement général. Une déception pour Bilal Hassani que les bookmakers classaient beaucoup plus haut. Voici le dernier classement en date de l'Eurovision.

1 : Pays-Bas (498 points)

2. L'Italie (472 points)

3. La Russie (370 points)

4. La Suisse (364 points)

5. La Suède (334 points)

6. La Norvège (331 points)

7. La Macédoine du Nord (305 points )

8. L'Azerbaïdjan (302 points)

9. L'Australie (284 points)

10. L'Islande (232 points)

11. La République Tchèque (157 points)

12. Le Danemark (120 points)

13. Chypre (109 points)

14. Malte (107 points)

15. La Slovénie (105 points)

16. La France (105 points)

17. L'Albanie (90 points)

18. La Serbie (89 points)

19. Saint-Marin (77 points)

20. L'Estonie (76 points)

21. La Grèce (74 points)

22. L'Espagne (54 points)

23. Israël (35 points)

24. La Biélorussie (31 points )

25. L'Allemagne (24 points)

26. Le Royaume-Uni (11 points )

Dans l'attente du classement de l'Eurovision 2021, revenons sur l'édition 2019 qui a vu la victoire du chouchou des bookmakers en la personne de Duncan Laurence qui représentait les Pays-Bas, avec le titre Arcade. Il a remporté l'Eurovision 2019 haut la main, devant l'Italie et la Russie. Les jurys et les téléspectateurs semblent avoir adoré sa chanson qui évoque la perte et le deuil. Malheureusement pour la France, Bilal Hassani n'est pas parvenu à se hisser en haut du classement de l'Eurovision 2019 et termine à la 16e place. Son interprétation du titre "Roi" a pourtant été saluée par le public de Tel-Aviv.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre Dors, mon amour. Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson Tom Pillibi. En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau Un premier amour. Puis en 1969, c’est Frida Boccara qui remporte le concours de l’Eurovision avec le titre Un jour, un enfant. Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant L’oiseau et l’enfant, titre devenu culte au fil du temps pour le public.

