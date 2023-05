Eurovision : on a décortiqué les chances de gagner de chaque pays. Et pour la France, c'est pas joli joli

EUROVISION 2023. A un peu plus d'une semaine du grand concours de l'Eurovision, les bookmakers ont déjà accumulé les paris. Et les chances de voir La Zarra, la candidate de la France, gagnante en 2023 sont minces...

L'Eurovision 2023 entre dans sa dernière ligne droite la semaine prochaine. A partir du mardi 9 mai, les demi-finales du grand concours de chant européen débutent à Liverpool, la ville hôte. La date de la grande finale de l'Eurovision, elle, a été fixée samedi 13 mai 2023, à partir de 21h. Et à une dizaine de jours du verdict, voir la France gagnante relèverait du miracle si on en croit les bookmakers qui ont déjà accumulé les paris sur les chansons les plus susceptibles de l'emporter.

Selon les données compilées par le site spécialisé Eurovisionworld.com, la chanteuse québécoise La Zarra, choisie pour représenter la France, se placerait troisième dans les pronostics, à égalité avec le duo ukrainien Tvorchi et la représentante espagnole Blanca Paloma. Encourageant, jusqu'à ce qu'on observe de plus près les chances de l'emporter, estimées à 5%.

La Suède et la Finlande favorites, La Zarra loin derrière

Pas besoin d'être un spécialiste de l'Eurovision pour comprendre : sur une petite vingtaine de bookmakers - 18 très exactement -, La Zarra n'obtient aucune cote sous les 10 (pour rappel, en matière de cote, plus on est proche de 1 plus les pronos sont favorables). Sa chanson "Evidemment" dégringole (ou culmine) même à 21 contre 1 chez le britannique Betfair. Trop loin de la favorite, la star suédoise Loreen, déjà gagnante de l'Eurovision en 2012 et qui plafonne à 1.62 contre un chez BET365 et plusieurs autres sites de paris en ligne et obtient son pire score à seulement 1.92. Celle-ci est suivie par le rappeur finlandais Käärijä, qui obtient des cotes situées entre 2.88 et 4.20 selon le relevé que nous avons réalisé jeudi après-midi.

Les deux favoris de l'Eurovision auraient donc, grâce l'ensemble des cotes, respectivement 42% et 23% de chances de l'emporter, avec une belle marge sur leurs poursuivants et donc sur la chanteuse francophone. Voici le détail des chances de victoires à l'Eurovision établi à partir des cotes de 18 bookmakers. Ce tableau sera mis à jour régulièrement jusqu'à la finale, avec les dernières données disponibles :

Que se passe-t-il avec La Zarra avant l'Eurovision ?

La candidate française à l'Eurovision est-elle déjà en train de payer pour avoir boudé la tournée "Eurovision In Concert" ces dernières semaines, à Londres et Amsterdam ? La chanteuse avait annulé au dernier moment ses prestations dans cette répétition générale du concours, qui a eu lieu mi-avril, évoquant un "problème personnel". Dans Le Parisien, elle a depuis admis avoir vécu des difficultés depuis sa sélection, notamment une extinction de voix "pendant six mois".

"Je ne vais pas mentir j'ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois je me dis que je vais gagner et d'autres fois que c'est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible", a-t-elle déclaré au quotidien. Si elle assure qu'elle tiendra son rang le 13 mai, La Zarra ne trouvera sans doute pas le réconfort dans les pronostics, puisque "Evidemment", la chanson qu'elle interprétera si tout va bien ce soir là, est loin de faire l'unanimité. Et ce alors même qu'elle fait partie des plus écoutées parmi les pays participants comme les non-participants, qui auront voix au chapitre cette année lors des votes.

La Zarra, artiste canado-marocaine, n'est pourtant pas une inconnue. Elle avait été nommée révélation francophone de l'année aux NRJ Music Awards en 2021. Elle est notamment connue pour son titre "Tu t'en iras".

L'actualité de l'Eurovision 2023

La prochaine édition de l'Eurovision a été fixée à la mi-mai 2023. Les demi-finales du concours de chant internationales ont été programmées les 9 et 11 mai, avant la grande finale, organisée le samedi 13 mai 2023. L'Eurovision a élu domicile à Liverpool, au Royaume-Uni, cette année.

Si l'organisation de l'Eurovision aurait dû être confiée à l'Ukraine, gagnante l'année passée, la guerre qui fait toujours rage dans le pays a obligé le concours à changer ses plans, les conditions de sécurité n'étant pas suffisamment garanties.

En 2023, France 2 a décidé de ne pas reconduire le concours "Eurovision France : c'est vous qui décidez" à titre exceptionnel. C'est ce concours qui désignait depuis quelques temps la chanson présentée à l'Eurovision. La chaîne a évoqué une rencontre "coup de coeur" avec l'artiste québécoise La Zarra et a choisi de l'envoyer directement au concours de chant international.

La Zarra qui représentera donc la France lors de l'Eurovision. Elle interprétera le titre "Evidemment", à écouter ci-dessous.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre "Dors, mon amour". Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson "Tom Pillibi".

En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau "Un premier amour". Puis, en 1969, Frida Boccara remporte le concours de l’Eurovision avec le titre "Un jour, un enfant". Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant "L’oiseau et l’enfant", titre devenu culte au fil du temps pour le public.

En mai dernier, l'Ukraine a été sacrée gagnante de l'Eurovision 2022. Le pays représenté par le groupe de rap Kalush Orchestra a bénéficié d'une importante mobilisation du public, quelques semaines après la tentative d'invasion par les troupes de Vladimir Poutine.

Cette victoire était attendue par les bookmakers. Au total, la chanson "Stefania" s'est classé en haut du classement avec 631 points.