Eurovision : la ville organisatrice de l'édition 2024 connue, à quelle date ?

Gagnante du dernier Eurovision, la Suède va organiser la prochaine édition du concours de chant international. La ville hôte est désormais connue.

Le 13 mai dernier, la Suède a été sacrée gagnante de l'Eurovision grâce à Loreen et son titre "Euphoria". En conséquence, le pays a obtenu le droit d'organiser la prochaine édition du concours. La chaîne suédoise SVT et l'Union européenne de radiotélévision ont révélé ce vendredi 7 juillet que l'Eurovision 2024 se tiendrait à Malmö, ville située au sud du pays nordique. Ce qui n'est pas une surprise, puisque c'est la troisième fois que la ville accueille l'événement. C'est le 11 mai 2024 qu'aura lieu la finale, juste après les demi-finales, les 7 et 9 mai.

En remportant l'Eurovision l'an dernier, Loreen est devenue la seconde artiste de l'histoire à remporter deux fois le concours de chant, et la première femme à le faire. La Suède est donc arrivée en première position du classement de l'Eurovision, devançant la Finlande (2e et 526 points) et Israël (3e et 362 points). A l'inverse, la France, représentée par La Zarra, a terminé en 16e place, avec 104 points. Ci-dessous, revivez les temps forts de la soirée avant l'édition 2024.

L’identité du gagnant de l’Eurovision a été dévoilée dans la soirée du 13 au 14 mai 2023. Loreen, représentante de la Suède, a remporté la victoire. C’est son titre, “Tattoo”, qui a fait la différence auprès des jurés nationaux mais aussi du public. Elle a obtenu un total de 583 points et offre sa septième victoire à la Suède. C'est également sa seconde victoire à l'Eurovision, puisqu'elle a déjà été sacrée en 2012. Sur le podium, elle est suivie par la Finlande et Israël. Ci-dessous, retrouvez le classement complet.

Suède (583 points) Finlande (526 points) Israël (362 points) Italie (350 points) Norvège (268 points) Ukraine (243 points) Belgique (182 points) Estonie (168 points) Australie (151 points) Tchéquie (129 points) Lituanie (127 points) Chypre (126 points) Croatie (123 points) Arménie (122 points) Autriche (120 points) France (104 points) Espagne (100 points) Moldavie (96 points) Pologne (93 points) Suisse (92 points) Slovénie (78 points) Albanie (76 points) Portugal (59 points) Serbie (30 points) Royaume-Uni (24 points) Allemagne (18 points)

En 2023, France 2 a décidé de ne pas reconduire le concours "Eurovision France : c'est vous qui décidez" à titre exceptionnel. C'est ce concours qui désignait depuis quelques temps la chanson présentée à l'Eurovision. La chaîne a évoqué une rencontre "coup de coeur" avec l'artiste québécoise La Zarra et a choisi de l'envoyer directement au concours de chant international. Elle a interprété le titre "Evidemment" sur la scène de Liverpool et a fait sensation auprès du public présent. Vous pouvez l'écouter ci-dessous.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre "Dors, mon amour". Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson "Tom Pillibi".

En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau "Un premier amour". Puis, en 1969, Frida Boccara remporte le concours de l’Eurovision avec le titre "Un jour, un enfant". Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant "L’oiseau et l’enfant", titre devenu culte au fil du temps pour le public.