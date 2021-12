"Miss France 2022 : place au top 5 avant la gagnante EN DIRECT"

MISS FRANCE. Ça y est, nous savons enfin qui sont les 15 candidates de Miss France 2022 qui poursuivent dans la compétition. Le premier classement de la soirée a été dévoilé. Suivez notre direct.

23:27 - Comment sont élues les miss du Top 5 ? Dans quelques minutes, la cérémonie Miss France 2022 dévoilera son top 5. Mais avant cela, les téléspectateurs doivent voter et le jury doit délibérer. Sachez que les votes du public pèsent pour 50% du classement tandis que les votes du jury compte pour les 50% restants.

Qui succèdera à Amandine Petit en tant que Miss France ? Les 29 Miss régionales défilent dans l'espoir d'obtenir le titre tant convoité ce samedi 11 décembre 2021, dans une cérémonie retransmise en direct du Zénith de Caen sur TF1.

23:20 - Les votes sont ouverts ! Comment voter pour votre candidate préférée ? Ça y est, le public peut enfin voter pour sa miss régionale préférée. Deux modalités s'offrent à vous : par SMS au 72 500 (0,99€ + prix d'un sms) ou par téléphone au 36 80 (0,99€/ appel + prix d'un appel). Pour faire savoir votre soutien à votre candidate de coeur, il suffira d'envoyer son numéro correspondant. Les voici : 1 - Miss Languedoc Roussillon, 2 - Miss Tahiti, 3 - Miss Pays de la Loire, 4 - Miss Côte d'Azur, 5 - Miss Martinique, 6 - Miss Normandie, 7 - Miss Rhône-Alpes, 8 - Miss Lorraine, 9 - Miss Réunion, 10 - Miss Alsace, 11 - Miss Nord-Pas-de-Calais, 12 - Miss Guyane, 13 - Miss Corse, 14 - Miss Aquitaine, 15 - Miss Île-de-France. A vos votes !

23:13 - Qui sont les candidates du Top 15 qui poursuivent ce soir ? Ça y est ! Après deux heures d'émission et à peu près la moitié de pages publicitaires, voici donc que le top 15 de Miss France 2022 a été dévoilé ce soir. Les quinze participantes sélectionnées pour la suite de l'élection sont : Miss Languedoc-Roussillon, Miss Tahiti, Miss Pays de la Loire, Miss Côte d'Azur, Miss Normandie, Miss Rhône-Alpes, Miss Lorraine, Miss Réunion, Miss Alsace, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Guyane, Miss Corse, Miss Aquitaine et Miss Île de France. Les quatorze autres candidates sont malheureusement éliminées.

23:05 - Cinq nouvelles miss qualifiées dans le Top 15 Le top 15 se poursuit en direct sur TF1. Cinq autres candidates ont été qualifiées ce soir : Miss Normandie, Miss Rhône-Alpes, Miss Lorraine, Miss Réunion et Miss Alsace rejoignent toutes la suite de l'aventure après les cinq premières qualifications. Elles seront opposées au dix autres candidates pour espérer entrer dans le Top 5.

23:01 - Miss Normandie dans le Top 15 face à son public C'est sous un tonnerre d'applaudissements que Miss Normandie a été sélectionnée dans le Top 15 de Miss France 2022. Youssra Askry, major de promotion lors du test de culture générale des miss, poursuit sa route dans cette soirée électorale. Assez émue, la jeune candidate a dû être coupée par Jean-Pierre Foucaut car son discours s'éternisait.

22:58 - Les premières miss du Top 15 dévoilées Voici les premières miss à avoir été sélectionnées dans le top 15 de Miss France 2022 : Miss Languedoc-Roussillon, Miss Tahiti, Miss Pays de la Loire, Miss Côte d'Azur et Miss Martinique sont les cinq premières candidates à poursuivre l'aventure dans le concours de beauté national.

22:54 - Le trou de mémoire de Miss Languedoc-Roussillon dans son discours Première candidate à avoir été sélectionnée dans le top 15 de Miss France 2022, Miss Languedoc-Roussillon a dû se prêter la première au jeu du discours d'une minute pour se présenter aux téléspectateurs. Si son discours était bien huilé, elle a été victime d'un trou de mémoire qui lui a valu de s'arrêter quelques longues secondes avant de pouvoir continuer à réciter. Cela va-t-il lui porter préjudice ? Réponse tout à l'heure lors de la révélation du Top 5.

22:35 - Bientôt la révélation du Top 15 de Miss France 2022 Les 29 miss régionales ne seront bientôt plus que 15 dans quelques minutes. Le jury réuni peu avant l'émission s'est décidé à éliminer 14 candidates et à en qualifier 15 autres qui constituent donc ce fameux Top 15. Pour les quatorze miss laissées sur le carreau, l'aventure Miss France 2022 s'arrête ici tandis que pour le Top 15, la compétition se poursuit avec d'autres défilés et une nouvelle échéance couperet : le Top 5. Mais cette fois, le public a aussi son mot à dire ! On vous tiendra au courant des modalités de vote dès que ceux-ci seront ouverts.

22:26 - Tony Levacher reçoit le prix du costume régional A l'occasion du défilé en costume régional durant l'élection Miss France 2022, les organisateurs ont remis le prix du meilleur costume régional à Tony Levacher pour le costume qu'il a dessiné pour Miss Pays de la Loire. Notez qu'il avait déjà remporté ce même prix (avec la même miss) en décembre 2019. Un habitué !

22:17 - C'est l'heure du défilé en costumes régionaux Chaque année, les miss régionales défilent avec un costume créé spécifiquement pour mettre en avant la région d'où elle vient. C'est la seule partie de l'émission où chaque miss a un costume différent des autres candidates, l'occasion est donc belle pour se démarquer des autres participantes.

22:07 - Présentations de Miss Alsace, Corse, Aquitaine, Picardie et Limousin Cécile Wolfrom a 24 ans et a été élue Miss Alsace. Elle termine ses études de pharmacie. Emma Renucci, Miss Corse, aimerait devenir trader. ambre Andrieu a été élue Miss Aquitaine à Bordeaux. Sa qualité principale serait la persévérance. Hayate El Gharmaoui est Miss Picardie et fait partie du conseil municipal de Compiègne. Julie Beve a été élue Miss Limousin à Brice-la-Gaillarde.

22:02 - Portraits de Miss Provence, Languedoc-Roussillon, Nouvelle-Calédonie, Franche-Comté et Martinique Eva Navarro, 19 ans, est Miss Provence et souhaite travailler à l'étranger. Miss Langedoc-Roussillon s'appelle Marion Ratié et elle se dirige vers le métier d'expert-comptable. Emmy Chenin, Miss Nouvelle-Calédonie, a 19 ans et a décidé de vivre l'expérience de miss après les confinements. Miss Franche-Comté n'est autre que Julie Cretin, passionnée de photographie. Floriane Bascou est Miss Martinique cette année et espère devenir orthodontiste.

21:55 - Quelles candidates sont les favorites de Twitter ? Sur Twitter, les téléspectateurs de Miss France n'hésitent pas à partager leurs pronostics et leurs Miss favorites. Si chacun y va de son avis, on peut noter que le passage de Miss Tahiti et de Miss Rhône-Alpes ont eu un certain succès auprès des internautes, tout comme Miss Ile-de-France et Miss Nord-Pas-de-Calais. A l'inverse, Miss Auvergne et Miss Bretagne ne semblent pas avoir convaincus les téléspectateurs qui s'expriment sur le réseau social. Beaucoup attendent également le passage de Miss Martinique, qui semble être l'une des favorites sur le réseau social avant même la diffusion de son portrait sur TF1. A voir si les pronostics sont vérifiés à la fin de l'élection ou non.

21:49 - Tableau spécial Mary Poppins pour Miss France 2022 Les neuf miss qui viennent de nous être présentées sont arrivées sur scène à l'aide de filin, vêtues de longs manteaux et un parapluie à la main en hommage à Mary Poppins. Elles ont ensuite défilé en robes roses devant un public et un jury conquis.