Miss France 2025 : une liste de favorites dévoilée, tous les portraits et les photos des candidates

L'élection Miss France 2025 approche à grands pas en ce mois de décembre 2024. La date est prise et les 30 candidates ont déjà été inspectées sous toutes les coutures pour dégager une liste de favorites...

Sommaire Date

Jury

Candidates

Photos

Gagnante

Classement

L'élection de Miss France 2025 aura lieu ce samedi 14 décembre 2024, au sein du parc du Futuroscope, situé près de Poitiers, dans la Vienne. Les portraits des 30 candidates à la soirée de prestige sur TF1 ont déjà été dévoilés par TF1 et dans la presse, en plus des incontournables photos en maillot de bain, des résultats du test de culture générale et de nombreuses anecdotes.

Alors qui sera élue Miss France pour l'année 2025 ? Les pronostics vont bon train mais cette semaine, c'est un cabinet spécialisé dans le big data qui a livré ses prédictions basées sur l'intelligence artificielle. Après avoir analysé en profondeur l'engagement et les conversations générées par les candidates sur les réseaux sociaux, l'IA développée par Avisia donne Miss Guadeloupe, Moïra André, grande favorite.

La gagnante de Miss France ce samedi, selon cette analyse prédictive, obtient en effet 68% de chances de succéder à Eve Gilles. La jeune femme de 28 ans semble avoir marqué des points notamment grâce à une communauté très active et engagée depuis son élection régionale en septembre dernier. Attention ! Si on a l'habitude des pronostics plus ou moins sérieux générés par l'IA, celui-ci est particulièrement sérieux. Avisia a misé à chaque fois sur les bonnes finalistes ces cinq dernières années et à même trouvé la gagnante à deux reprises tout de même !

Le cabinet place également d'autres concurrentes en bonne position. Dans le détail, Miss Martinique obtient 56 % de chances de victoire, Miss Nord-Pas-de-Calais 55 %, Miss Guyane 39 %, Miss Bourgogne 36 % et Miss Picardie 36 %.

La future Miss France désignée est déjà très active et impliquée professionnellement. Moïra André travaille à temps plein comme conseillère numérique auprès du conseil départemental guadeloupéen. "En plus du concours, je fais déjà mes 35 heures", confie-t-elle. Si elle est effectivement élue samedi, sa cause sera de lutter contre "l'illectronisme", ces difficultés à utiliser les outils numériques qui touchent de nombreux Français.

Terminant seconde au test de culture générale des Miss, la jeune femme dynamique est aussi passionnée de danse et très à l'aise sur scène. De quoi donner bien des espoirs à la Guadeloupe, qui a remporté deux fois le titre depuis 2020 et espère réaliser un triplé historique cette année.

La date de l'élection de Miss France 2025 a été dévoilée par la Société Miss France à la rentrée. Celle-ci a été fixée au samedi 14 décembre 2024. Une date qui ne change pas les habitudes du concours, qui élit sa représentante pour une année à la mi-décembre de l'année précédente depuis des décennies.

Pour la seconde année consécutive, le jury de Miss France sera exclusivement féminin ce 14 décembre. Sylvie Vartan a été désignée comme présidente de cette nouvelle édition du concours et elle sera entourée de personnalités féminines issues du monde des arts, du sport, de la musique… Voici les sept membres du jury de Miss France 2025 :

Présidente : Sylvie Vartan (chanteuse)

Marie-José Pérec (athlète et championne olympique)

Cristina Cordula (relookeuse et animatrice de télévision)

Fauve Hautot (danseuse)

Nawell Madani (humoriste)

Khatia Buniatichvili (pianiste)

Flora Coquerel (ex-Miss France)

Les élections régionales des Miss qui vont concourir à l'élection de Miss France 2025 se sont achevées à l'automne. 30 prétendantes à la couronne sont sur la ligne de départ cette année. Au lieu d'empiler les portraits classiques et insipides, on a préféré aller éplucher les Insta de chacune des prétendantes. Voici ce qu'on peut dire sur les candidates.

On ne sait pas si toutes étaient vraiment à l'aise avec l'exercice, mais les trente candidates ont comme chaque année pris la pose en maillot de bain, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors du voyage de préparation du concours 2024. Découvrez les images avant le grand concours.

Où a lieu le concours Miss France en 2024 ?

L'élection de Miss France 2025 se tiendra au sein de L'Arena du Futuroscope, une installation récente, inaugurée en 2022, avec une capacité d'environ 6000 places. Le choix du parc d'attractions n'est pas anodin, Miss France se voulant plus fort qu'un simple événement télévisuel. Ses organisateurs vantent un spectacle en direct qui incarne la beauté du pays, de ses régions et de leur patrimoine culturel. Le tout avec chaque année une exigence de modernité qui presse toujours un peu plus le concours.

Mais le renouvellement est, de ce point de vue, limité. Le choix du Futuroscope pour accueillir l'élection de Miss France 2025 n'est pas une première. C'est même la troisième fois que le parc d'attractions de la Vienne est choisi comme écrin pour le prestigieux concours. Le Futuroscope avait déjà accueilli l'élection en 1997, année où Patricia Spehar avait été couronnée, puis en 2006, lorsque Rachel Legrain-Trapani avait remporté le titre.

Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France et producteur de l'élection, a néanmoins exprimé son enthousiasme quant à ce choix : "C'est une belle histoire avec le Futuroscope qui se prolonge après les élections de 1997 et 2006". Il a également souligné l'attrait de l'Arena Futuroscope, "une nouvelle salle, inaugurée il y a deux ans", qui apportera une touche de nouveauté à l'événement. Le parc, connu pour ses attractions innovantes et ses spectacles à la pointe de la technologie, pourrait aussi apporter une touche futuriste à la cérémonie, avec des mises en scène inédites.

Eve Gilles a remporté la couronne de Miss France 2024 le samedi 16 décembre 2023. La jeune femme de 20 ans représentait le Nord-Pas-de-Calais au concours de beauté. Inscrite en seconde année de licence de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, ses plans professionnels ont été mis de côté le temps de son année de règne. Elle souhaite, un jour, devenir statisticienne.