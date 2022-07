"Miss France : date, candidates, billets... Tout sur l'élection 2023"

MISS FRANCE 2023. Les candidates à Miss France seront connues dans les mois à venir, avant l'élection prévue en décembre à Châteauroux. Toutes les informations sur l'élection 2023.

[Mis à jour le 15 juillet 2022 à 11h13] L'élection Miss France se déroulera en décembre prochain, au MACH 36 de Châteauroux. Il n'est pas encore possible de réserver ses billets, puisque la date précise n'est pas encore connue. L'événement pourrait se ternir le 17 décembre prochain. Toutefois, il n'est pas impossible que ça soit décalé, puisque la finale de la Coupe du Monde de football débute dès le lendemain. La Guadeloupe accueillera le voyage de préparation cette année, avant la soirée d'élection nationale diffusée sur TF1 à la fin de l'année.

Miss France 2023 est actuellement en préparation avec les élections des candidates au concours de beauté. La seule à être déjà connue est Miss Tahiti, Herenui Tuheiava, élue le 24 juin dernier. Les prochaines candidates seront connues dans les semaines et les mois à venir, avant le début de l'élection Miss France. Ci-dessous, retrouvez les dates des prochaines élections de candidates 2023.

Miss Tahiti : vendredi 24 juin 2022

Miss Guyane : 16 juillet 2022

Miss Corse : 22 juillet 2022

Miss Guadeloupe : 27 juillet 2022

Miss Languedoc-Roussillon : 5 août 2022

Miss Réunion : 27 août 2022

Miss Alsace : 10 septembre 2022

Miss Franche-Comté : 11 septembre 2022

Miss Auvergne : 17 septembre 2022

Miss Nouvelle-Calédonie : 17 septembre 2022

Miss Bretagne : 23 septembre 2022

Miss Limousin : 1er octobre 2022

Miss Bourgogne : 9 octobre 2022

Miss Nord-Pas-de-Calais : 15 octobre 2022

Miss Normandie : 21 octobre 2022

Miss Ile de France : samedi 22 octobre 2022

Miss Champagne-Ardenne : octobre 2022

Miss Aquitaine : date à confirmer

Miss Centre-Val de Loire : date à confirmer

Miss Côte d'Azur : date à confirmer

Miss Provence : date à confirmer

Miss Lorraine : date à confirmer

Miss Martinique : date à confirmer

Miss Mayotte : date à confirmer

Miss Midi-Pyrénées : date à confirmer

Miss Pays de la Loire : date à confirmer

Miss Picardie : date à confirmer

Miss Poitou-Charentes : date à confirmer

Miss Rhône-Alpes : date à confirmer

Sylvie Tellier sur le départ ?

Après 15 ans à la tête de la société Miss France, Sylvie Tellier serait prête à raccrocher. C'est Le Parisien qui nous informe de ce potentiel départ. D'après les informations du journal quotidien, "en interne, les négociations sont en cours pour lui garantir une sortie en douceur". Présente en tant que dirigeante de la société Miss France et des candidates à l'élection depuis 2007, Sylvie Tellier avait cohabité avec Geneviève de Fontenay jusqu'à 2010. Son règne semble prêt à s'achever si l'on en croit la parution francilienne. Sylvie Tellier, quant à elle, affirme être bel et bien "toujours chez Miss France" et "très investie sur les sujets". Elle ne s'est pas exprimée sur la question sur son compte Instagram, où elle est très active.

Cette rumeur de départ suit l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert en tant que présidente de la société Miss France à l'automne 2021. La productrice, qui s'occupe notamment de Koh Lanta et Fort Boyard, a l'intention de donner un coup de neuf sur l'émission Miss France. Mais alors qui pour remplacer Sylvie Tellier et sillonner les routes de France pour y accompagner les miss régionales et organiser l'événement chaque année mi-décembre ? Un premier nom semble s'élever, celui de Cindy Fabre. Elue Miss France 2005, cette ancienne mannequin est cheffe de projet dans l'événementiel. La reine de beauté, qui n'a jamais quitté le cercle Miss France, avait été jurée fin 2020 dans le jury entièrement féminin lors du centième anniversaire de l'élection. A l'heure qu'il est, aucun des partis n'a confirmé les dires du Parisien, que ce soit Sylvie Tellier, Cindy Fabre, la société Miss France ou encore EndemolShine, qui détient les droits de l'émission.

Tout sur Miss France

Elue Miss France le 11 décembre 2021, Dianye Leyre a 24 ans et représentait la région Île-de-France. Cette dernière n'avait pas remporté l'élection depuis 1997, soit la date de naissance de la nouvelle Miss France. Titulaire d'un Bachelor de business administration, Diane Leyre travaille sur Paris dans une entreprise de promotion immobilière. Trilingue, Diane Leyre parle aussi bien le français, l'anglais que l'espagnol, Diane Leyre a étudié à Madrid et lit beaucoup de romans britanniques. En parallèle, elle est aussi à la tête de sa propre marque de mode. Lors de l'élection Miss France, Diane Leyre s'est surtout démarquée par son aisance à l'oral et ses prises de parole éloquentes.

Si Miss Île-de-France a fait l'unanimité chez les membres du jury, elle n'était pas la préférée du public. Comme l'explique Gala, c'est en fait Miss Martinique, Floriane Bascou, qui a remporté le plus de votes. Miss Ile-de-France n'était que troisième dans le coeur des téléspectateurs. Cependant, les points attribués par le jury comptent également de moitié. Dès la première phase de votes, Miss Île-de-France avait déjà remporté quinze points. Quant à la Martiniquaise, elle n'avait pas connu autant de popularité chez le jury, qui l'a placé en dernière position du classement des cinq dernières Miss.

Le classement complet de Miss France 2022 a été dévoilé le samedi 11 décembre 2021. Tout d'abord le top 15, puis le top 5 et enfin Miss France 2022 et ses quatre dauphines. Découvrez le classement complet ci-dessous :

Miss France 2022 : Diane Leyre (Miss Île de France) Première dauphine : Floriane Bascou (Miss Martinique) Deuxième dauphine : Cécile Wolfrom (Miss Alsace) Troisième dauphine : Tumateata Buisson (Miss Tahiti) Quatrième dauphine : Youssra Askry (Miss Normandie) Dans le top 15 : Miss Languedoc-Roussillon, Miss Pays de la Loire, Miss Côte d'Azur, Miss Rhône-Alpes, Miss Lorraine, Miss Réunion, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Guyane, Miss Corse, Miss Aquitaine

29 candidates participaient à Miss France cette année. Les participantes de l’édition 2022 ont toutes été élues des mois de juin à octobre 2021. Contrairement à l'an dernier, Miss Tahiti était de retour dans la compétition, tandis que Miss Wallis et Futuna, Miss Saint-Pierre-et-Miquelon et Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy n’ont pas pu se présenter cette année.