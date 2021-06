"Miss France : dates des élections régionales, candidates... Tout sur l'édition 2022"

MISS FRANCE 2022. La prochaine édition de Miss France se prépare durant l'été avec les premières élections de candidates régionales. Date, candidates... Voici tout ce qu'il faut savoir sur Miss France 2022.

[Mis à jour le 28 juin 2021 à 11h31] La succession d'Amandine Petit se prépare. On ne connaît pas encore la date officielle de la prochaine élection Miss France, qui devrait se tenir en décembre 2021, mais les premières candidates vont être élues au cours de l'été. Les différents comités régionaux sont en train d'organiser l'élection de leur représentante, dans l'espoir que leur candidate décroche le titre de Miss France 2022. La représentante de Tahiti, Tumateata Buisson, a déjà été élue le 25 juin dernier. L'élection devrait se tenir à Caen, fief de la Normandie, dont Amandine Petit, dernière gagnante en titre, est originaire.

Avant l'élection Miss France 2022, les comités régionaux doivent donc choisir leur représentante respective, qui sera candidate à l'élection nationale d'ici la fin de l'année. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les dates des élections régionales n'ont pas été toutes dévoilées. Ci-dessous, retrouvez celles connues à ce jour, mais qui sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays (cette dernière a d'ailleurs eu pour conséquence l'annulation de plusieurs élections départementales) :

Miss Tahiti : Tumateata Buisson, élue le 25 juin 2021 à Papeete

: Tumateata Buisson, élue le 25 juin 2021 à Papeete Miss Guyane : élection le 17 juillet 2021

: élection le 17 juillet 2021 Miss Corse : élection le 24 juillet 2021 à Porticcio

: élection le 24 juillet 2021 à Porticcio Miss Provence : élection le 30 juillet 2021 à Cogolin

: élection le 30 juillet 2021 à Cogolin Miss Languedoc-Roussillon : élection le 31 juillet 2021 à Beaucaire

: élection le 31 juillet 2021 à Beaucaire Miss Nouvelle Calédonie : élection le 21 août 2021

: élection le 21 août 2021 Miss Réunion : élection le 28 août 2021

: élection le 28 août 2021 Miss Poitou-Charentes : élection le 3 septembre 2021

: élection le 3 septembre 2021 Miss Midi-Pyrénées : élection le 4 septembre 2021

élection le 4 septembre 2021 Miss Aquitaine : élection le 5 septembre 2021

: élection le 5 septembre 2021 Miss Auvergne : élection le 10 septembre 2021 au Puy-en-Velay

: élection le 10 septembre 2021 au Puy-en-Velay Miss Franche-Comté : élection le 11 septembre à Dole

: élection le 11 septembre à Dole Miss Pays de la Loire : élection le 19 septembre 2021

: élection le 19 septembre 2021 Miss Bretagne : élection le 19 septembre 2021 à Ploemeur

: élection le 19 septembre 2021 à Ploemeur Miss Rhône-Alpes : élection le 25 septembre 2021

: élection le 25 septembre 2021 Miss Bourgogne : élection le 26 septembre 2021 à Chevigny-St-Sauveur

: élection le 26 septembre 2021 à Chevigny-St-Sauveur Miss Limousin : élection le 1er octobre 2021 à Brive-la-Gaillarde

: élection le 1er octobre 2021 à Brive-la-Gaillarde Miss Ile-de-France : élection le 3 octobre 2021

: élection le 3 octobre 2021 Miss Alsace : élection le 10 octobre 2021 à Sélestat

élection le 10 octobre 2021 à Sélestat Miss Champagne Ardenne : élection le 15 octobre 2021

: élection le 15 octobre 2021 Miss Picardie : élection le 17 octobre 2021 à Beauvais

: élection le 17 octobre 2021 à Beauvais Miss Normandie : élection le 23 octobre 2021 à Coutances

: élection le 23 octobre 2021 à Coutances Miss Centre Val de Loire : élection le 24 octobre 2021 à Dreux

La date de la prochaine élection Miss France n'a pas encore été dévoilée. A priori, on devrait connaître le nom de Miss France 2022 en fin d'année 2021, comme c'est habituellement le cas. Les années précédentes, la grande gagnante du concours de beauté était élue au mois de décembre.

Le 19 décembre 2020, c'est Amandine Petit, Miss Normandie 2020, qui a été sacrée Miss France 2021. Elle est la première Normande à être couronnée depuis Malika Ménard en 2010. Âgée de 23 ans, Amandine Petit avait déjà participé au concours Miss Normandie à l'âge de 18 ans. Originaire de Bourguébus près de Caen (Calvados), elle est actuellement étudiante à l'IAE de Caen et travaille sur son Master 2 en management des établissements et structures gérontologiques. Dans le Top 5 en final, Amandine Petit s'est imposée face à Miss Alsace, Miss Provence, Miss Côte d'Azur et Miss Bourgogne qui deviennent donc ses dauphines pour l'année 2021.

Lors de la dernière élection Miss France, 29 Miss régionales ont tenté l'aventure 2021. Le concours de beauté se distingue cette année par le retour de Miss Wallis et Futuna après de nombreuses années d'absence à l'élection désignant chaque année la plus belle femme de France. Cependant, deux candidates habituellement présentes manquent à l'appel : Miss Tahiti et Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La première n'a pas été élue à cause du coronavirus, tandis que la seconde a vu sa candidature rejetée en raison de photos jugées non conformes au règlement.

Miss France 2021 - Miss Normandie

1ere dauphine - Miss Provence

2 e dauphine – Miss Côte d'Azur

dauphine – Miss Côte d'Azur 3 e dauphine - Miss Alsace

dauphine - Miss Alsace 4e dauphine - Miss Bourgogne

