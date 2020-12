"Miss France : les candidates se préparent à l'élection 2021, toutes les infos"

MISS FRANCE 2021 – Le 19 décembre 2020, on connaîtra le nom de la gagnante de Miss France. Photos, test de culture générale, portraits des candidates, retrouvez toutes les infos sur le concours de beauté 2021.

Qui sont les candidates à Miss France 2021 favorites d'Instagram ? Le 9 décembre 2020 à 10h00- Dans dix jours, on connaîtra le nom de la prochaine Miss France. Et si de nombreux préparatifs restent encore à organiser avant le grand soir de l'élection, samedi 19 décembre 2020, de premières favorites se distinguent... sur les réseaux sociaux ! Gala a listé les candidates 2021 qui cumulent le plus d'abonnés sur leurs comptes Instagram. Cette mesure n'est pas une science exacte pour déterminer laquelle des 29 Miss régionales repartira avec la couronne Miss France, mais cela peut être un premier indicateur pour connaître les favorites des réseaux sociaux. La candidate favorite d'Instagram pour Miss France 2021 est sans conteste Lara Gautier, qui représente la Côte d'Azur, puisqu'elle cumule 46 500 abonnés selon le comptage de Gala datant du 4 décembre 2020. Elle est suivie non loin par Lou-Anne Lorphelin, soeur de Marine Lorphelin et représentante de la Bourgogne, avec 46 100 abonnés. Plus loin, on retrouve Laura Cornillot, Miss Nord-Pas-de-Calais, avec 35 600 abonnés, suivie de Miss Provence, April Benayoun, qui est suivie sur Instagram par 33 500 personnes. Miss Réunion, Lyna Boyer, clôt ce top 5 des candidates favorites d'Instagram avec 20 800 instagrammeurs qui la suivent. Cela sera-t-il suffisant pour leur assurer une place en finale de Miss France 2021 ? Réponse le 19 décembre. Miss Bourgogne a eu la meilleure note au test de culture générale Le 8 décembre 2020 à 14h46 - Il y a une semaine, les 29 candidates à l'élection Miss France 2021 passaient le traditionnel test de culture générale, devenu un quizz cet année. Si certaines ont commis quelques boulettes (confondant notamment Victor Hugo avec Alexandre Dumas pour l'auteur des Trois mousquetaires), d'autres s'en sont sorties avec brio. TV Mag a révélé ce lundi 8 décembre 2020 les résultats du questionnaire de culture générale : et c'est Miss Bourgogne, qui a obtenu la meilleure note. Lou-Anne Lorphelin a obtenu la note de 17,5/20, se hissant comme major de cette promo 2021. Pourtant, la soeur de Marine Lorphelin avait confié au micro de TV Mag en sortant du test ses doutes quant à sa réussite au questionnaire, pensant seulement réussir à "assurer la moyenne". Sur le podium des résultats du test de culture générale, Miss Bourgogne est suivie de Miss Champagne-Ardenne et Miss Côte d'Azur, qui ont terminé deuxième ex aequo avec une note de 15/20. Comme le rappelle TV Mag, ces résultats sont loin d'être anecdotique, puisqu'une candidate qui ne réussit pas à obtenir la moyenne au test peut voir sa place parmi les 15 finalistes du concours remise en jeu lors de la présélection par le jury. Si vous souhaitez (re)tentez le test de culture générale Miss France, cliquez ici. Quel sera le salaire de la future Miss France ? Le 7 décembre 2020 à 11h12 - Les téléspectateurs qui suivent chaque année le concours de beauté ne le savent peut-être pas, mais la couronne Miss France s'accompagne chaque année d'un salaire. Sylvie Tellier est revenue sur la question de la rémunération de l'ambassadrice française dans une interview à l'Express, en 2016 : "Quand on est élue Miss France, on ne croule pas sous les millions mais on gagne dans l'année l'équivalent d'un salaire de cadre supérieur", a-t-elle précisé. La gagnante 2021, qui recevra dans quelques jours la couronne Miss France des mains de Clémence Botino, recevra donc la même somme que ses prédécesseures, sans que le montant exact n'ait jamais été révélé. Les rémunérations de Miss France prennent en compte les déplacements réalisés durant l'année et les nombreuses apparitions publiques de la tenante du titre. En plus du salaire, Miss France repart de l'aventure avec de nombreux cadeaux, et la gagnante 2021 n'échappera pas à la règle. Clémence Botino aurait perçu pour l'année 2020 près de 57 000 euros de cadeaux, parmi lesquels une voiture, un scooter, des ordinateurs, des montres et robes de soirée,...etc, révélait une enquête de Touche pas à mon poste en 2019. La gagnante 2021 aura de quoi profiter à fond de l'aventure Miss France. Diane Febvay sacrée Miss Lorraine le lendemain de la mort de sa mère Le 6 décembre 2020 à 9h00 - C'est un drame terrible qu'a vécu Miss Lorraine, seulement la veille de son sacre. Diane Febvay a perdu sa mère 24 heures seulement avant d'être élue ambassadrice de la Lorraine. La mère de cette étudiante en droit se battait depuis plusieurs années contre une maladie grave. D'autant plus que la jeune femme avait déjà perdu son père cinq ans auparavant. Toutefois, la lutte de sa mère n'a pu qu'inspirer la candidate : "Il y a des choses terribles dans la vie, il faut se relever, ne pas baisser les bras, a-t-elle déclaré après son sacre auprès de France Bleu Lorraine Nord. C'est une détresse qui nous forge et c'est ce que je veux véhiculer avec mon élection." Comme Diane Febvay l'a expliqué, sa mère l'a soutenue dès qu'elle s'est lancé dans les concours de Miss : "On s'était préparées ensemble, et je suis sûre que de là où elle est, elle est très fière". Et si l'élection Miss Lorraine avait un sentiment goût-amer pour la jeune femme, elle considère que sa mère était présente à ses côtés :"Elle ne m'a pas quittée. Dans le dernier tableau en robe de mariée, la chanson choisie était sa préférée." Nul doute que la soirée Miss France sera forte en émotion pour Miss Lorraine 2020. Que font les Miss durant le voyage de préparation à Versailles ? Le 5 décembre 2020 à 10h00 - Les 29 candidates à l'édition 2021 de Miss France sont actuellement en train de tout apprendre pour devenir la parfaite reine de beauté. Depuis le 29 novembre, les Miss régionales sont à Versailles pour apprendre les fondamentaux de la vie de Miss afin qu'elles soient toutes prêtes pour le grand soir de l'élection. Depuis le début de leur séjour, le comité Miss France a également organisé conférences de presse, interviews avec les journalistes, les traditionnels photoshoots officiels ou en maillot de bain mais également le test de culture générale. Le compte Twitter officiel de Miss France permet également d'avoir un aperçu sur le séjour des candidates à l'hôtel Waldorf Astoria Versailles-Trianon Palace, dans les Yvelines. Les participantes au concours de beauté ont ainsi pu découvrir le château de Versailles, mais également participé à un cours de pâtisserie pour confectionner des tablettes en chocolat et des décorations de sujet en chocolat. Plusieurs cours ont également eu lieu, comme un cours pour apprendre à défiler avec Arnaud Soldourdin ou encore un cours de bonne manière avec Jérémy Côme. Le but étant de les préparer à la fois à l'élection le 19 décembre, mais aussi que la future Miss France soit prête pour ses nouvelles fonctions. Car parmi les 29 candidates, l'une d'entre elle succédera à Clémence Botino et sera élue plus belle femme de l'Hexagone. La petite soeur de Marine Lorphelin candidate à Miss France 2021 Le 4 décembre 2020 à 11h38 - Miss Bourgogne n'est pas totalement étrangère à l'univers des Miss. Lou-Anne Lorphelin est en effet la petite-soeur de Marine Lorphelin, élue Miss France en 2013. Naturellement, la représentante de la Bourgogne a un lourd héritage à porter, comme elle l'explique dans les colonnes du Parisien : "on m'attend au tournant", confie-t-elle, expliquant également que beaucoup de personnes se posent des questions sur sa légitimité. Pourtant, si sa soeur n'avait pas remporté la couronne il y a sept ans, la jeune femme de 23 ans l'assure : elle n'aurait pas tenté l'expérience de son côté. Lou-Anne Lorphelin est originaire de Mâçon, en Saône-et-Loire. La reine de beauté qui portera l'écharpe de Miss Bourgogne suit actuellement des études en école de commerce, tout en travaillant en alternance pour Décleor, marque de L'Oréal. Si jamais Lou-Anne Lorphelin est élue Miss France 2021 le 19 décembre prochain, sa soeur ainée ne sera malheureusement pas présente pour assister à son sacre : Marine Lorphelin avait annoncé qu'elle serait absente "pour raisons personnelles". Toutefois, cela ne l'a pas empêché d'encourager sa cadette depuis son sacre et de la défendre face aux accusations de favoritisme qu'elle a pu subir. Les candidates à Miss France se dévoilent en vidéo Le 3 décembre 2020 à 9h26 - 29 candidates élues dans leur région tentent leur chance à Miss France 2021. L'une d'entre elle succédera à Clémence Botino et se verra remettre la couronne Miss France le 19 décembre prochain, au Puy du Fou. Si les portraits officiels et photos en maillot de bain peuvent aider à se faire une première idée sur les candidates, difficile de repérer les favorites : leur aisance à l'oral mais également leur charisme sont des qualités indispensables pour le jury présidé par Iris Mittenaere, qui contribue à désigner la future reine de beauté. Le comité Miss France a ainsi mis en ligne les portraits vidéos des candidates sur le site MyTF1. En quelques minutes, les Miss régionales en compétition reviennent sur leur parcours et les raisons pour lesquelles elles feraient la meilleure Miss France. Ces images peuvent aider le public à se faire une première impression sur les participantes à Miss France 2021. Selon vous, laquelle pourra être élue plus belle femme de France ? Découvrez ci-dessous les portraits vidéos des candidates. Découvrez les portraits vidéos des 29 candidates au titre de #MissFrance2021 ⤵️ https://t.co/RDIqvfkFWW @TF1 @SylvieTellier @clemencebotino @EndemolShineFr — Miss France (@MissFrance) December 2, 2020 Les candidates à Miss France 2021 réagissent au test de culture générale Le 2 décembre 2020 à 14h04 - Comme chaque année, les candidates à Miss France 2021 ont participé au traditionnel test de culture générale. Histoire du concours Miss France et de France, cinéma, mode, les 40 questions étaient diverses pour les 29 candidates. Petit changement par rapport aux autres années : c'est un QCM, et non pas un test à questions ouvertes, qui a été proposé cette année. Pourtant, plusieurs Miss régionales se sont étonnées de la difficulté du test. Comme le rapporte TV Mag, présent lors du test de culture générale, Séphorah Azur, Miss Martinique, est la première à avoir rendu sa copie. D'autres ont témoigné les difficultés qu'elles ont pu rencontrer lors de certaines questions. Selon le média, certaines Miss ont cru que Jean Moulin était un scientifique, tandis que d'autres pensaient que Victor Hugo était l'auteur des Trois mousquetaires, alors qu'il s'agit d'Alexandre Dumas. Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne et soeur de Marine Lorphelin, a d'ailleurs expliqué avoir "hésité sur énormément de questions. Je suis déçue mais je pense que je vais quand même assurer la moyenne". Si vous souhaitez vous frotter au test de culture générale de Miss France 2021, il suffit de cliquer sur le lien. Les photos en maillot de bain des candidates à Miss France dévoilées Le 2 décembre 2020 à 13h02 - L'édition 2021 de Miss France est plus mouvementée que prévu en raison du coronavirus. Si l'élection a été décalée d'une semaine et que le voyage de préparation a dû se faire à Versailles, et non pas sur une plage paradisiaque à l'autre bout du monde comme c'est traditionnellement le cas, le programme de la formation n'a pas changé. Conférence de presse virtuel, test de culture générale, apprentissage des règles du défilé, mais également photoshoot rythment le séjour des 29 candidates à l'hôtel Waldorf Astoria Versailles-Trianon Palace, dans les Yvelines, près du château de Versailles. Les portraits officiels des Miss régionales ont été dévoilés lundi 30 novembre 2020. Les habituelles photos en maillot de bain n'ont quant à elles pas tardé : elles ont été mises en ligne et dévoilées ce mercredi 2 décembre 2020. En réponse aux habituelles critiques concernant ce photoshoot, Sylvie Tellier a précisé au cours d'une conférence de presse lundi que les candidates "ont eu le choix (du maillot de bain), on ne pourra pas nous taxer de les instrumentaliser. Je rappelle qu’il faut oser se présenter à Miss France et c’est la règle de base du féminisme : c’est leur choix personnel, et elles choisissent même leur maillot dans cet esprit." Retrouvez toutes les photos des candidates à Miss France 2021 dans notre diaporama en cliquant sur le lien. Réussirez-vous le test de culture générale de Miss France 2021 ? Le 2 décembre 2020 à 11h50 - Si le voyage de préparation à Miss France n’a pas pu se dérouler sur une plage paradisiaque à l’autre bout du monde comme c’est habituellement le cas, les 29 candidates n’ont pas pu échapper au traditionnel test de culture générale. Elles se sont prêtées au jeu des questions/réponses lors de leur séjour de formation, qui se déroule actuellement à l'hôtel Waldorf Astoria Versailles-Trianon Palace, dans les Yvelines, près du château de Versailles. Vous aussi, tentez de faire aussi bien voire mieux que les candidates à Miss France 2021 en participant au questionnaire de culture générale. Pour l’heure, les résultats du test de culture générale Miss France 2021 n’ont pas encore été communiqués. La crise sanitaire liée au coronavirus au printemps 2020 a eu des conséquences sur de nombreux événements. Miss France 2021 n'a pas échappé à la règle, puisque les conditions de tenue du concours de beauté restent incertaines et que des élections régionales ont dû être décalées. Comme l'a annoncé le Parisien dans un article paru le 9 novembre 2020, la soirée a été reportée d'une semaine par rapport à ce qui avait été précédemment annoncé, en raison de la crise sanitaire. Miss France 2021 doit se tenir le 19 décembre 2020 au Puy du Fou.

29 candidates vont défiler cette année à l'occasion de Miss France 2021. En raison de la crise sanitaire, les élections régionales ont dû se tenir à huis clos, et d'autres ont été annulées. C'est le cas de Miss Tahiti, qui n'a pas pu élire de représentante 2020 à cause du coronavirus, et qui sera donc absente de la soirée Miss France. On ne verra pas non plus Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy au cours de la soirée : Naïma Dessout, tenante du titre 2020, a été disqualifiée par la Société Miss France en raison de photos qui ne seraient pas conformes au règlement national. Toutefois, le comité régional a décidé de soutenir la reine de beauté élue, et a donc décidé de ne pas envoyer de nouvelle représentante au concours. A l'inverse, c'est la première fois depuis 2005 que Miss Wallis-et-Futuna participe à Miss France. Retrouvez ci-dessous les portraits et les photos de chacune des candidates de l'édition 2021.

L'élection n'ayant pas encore eu lieu, on ne connaît pas encore le nom de Miss France 2021. Lors de la précédente édition, Clémence Botino, Miss Guadeloupe, a été sacrée Miss France 2020. Originaire du Gosier, la jeune femme de 22 ans a tenu à attendre avant de se présenter aux concours de beauté. La raison : elle souhaitait travailler ses connaissances et sa culture générale avant. Après avoir décroché son Bac scientifique avec la mention Très Bien, Clémence Botino est partie pour Miami. Ce voyage lui a permis de devenir parfaitement bilingue. Désormais, elle est étudiante en master d'histoire de l'art à la Sorbonne, spécialisée dans l'étude de l'histoire de la mode. Forte de nombreuses connaissances, c'est donc naturellement que Clémence Botino est arrivée première du questionnaire de culture générale Miss France avec 17,5/20.

Dans quelques années, Miss Guadeloupe compte bien devenir conservatrice du patrimoine. "C'est comme protéger notre histoire et remplir mon devoir de mémoire", estime-t-elle dans une interview à Paris-Match. Pour cela, Clémence Botino prépare un mémoire spécifique sur l'histoire de la mode des Caraïbes. Passionnée de piano et de salsa, la jeune femme semblait avoir toutes les qualités pour l'élection Miss France. Elle a promis, si elle sortait victorieuse du concours, de combattre durant son règne l'isolement des personnes âgées. "Dans mon travail d'historienne, je rencontre souvent des personnes âgés qui ont des choses à m'apprendre. [...] Nos grands-parents sont des archives vivantes, ils font partie de notre patrimoine et de notre histoire".

Lors de la dernière élection de Miss France, c'est Miss Guadeloupe, Clémence Botino, qui a été élue Miss France 2020. Elle a pour première dauphine Miss Provence suivie de Miss Tahiti, deuxième dauphine puis Miss Bourgogne, troisième dauphine et Miss Côte d'Azur 4e dauphine. Voici le classement de Miss France 2020 :

Miss France : Clémence Botino (Miss Guadeloupe)

Clémence Botino (Miss Guadeloupe) Première dauphine : Lou Ruat (Miss Provence)

Lou Ruat (Miss Provence) Deuxième dauphine : Matahari Bousquet (Miss Tahiti)

Matahari Bousquet (Miss Tahiti) Troisième dauphine : Sophie Diry (Miss Bourgogne)

Sophie Diry (Miss Bourgogne) Quatrième dauphine : Manelle Souahlia (Miss Côte d'Azur)

Manelle Souahlia (Miss Côte d'Azur) Cinquième dauphine : Marine Clautour (Miss Normandie)

: Marine Clautour (Miss Normandie) Sixième dauphine : Yvana Cartaud (Miss Pays de la Loire)

: Yvana Cartaud (Miss Pays de la Loire) Huitième place : Laura Theodori (Miss Alsace)

Neuvième place : Morgane Fradon (Miss Picardie)

Dixième place : Andréa Galland (Miss Poitou-Charentes)

Onzième place : Layla Berry (Miss Saint-Martin et Saint-Barthélémy)

Douzième place : Marie-Morgane Lebon (Miss Réunion)

Treizième place : Evelyne de Larichaudy (Miss Ile-de-France)

Quatorzième place : Justine Delmas (Miss Aquitaine)

Quinzième place : Jade Simon-Abadie (Miss Centre-Val-de-Loire)

Le jury de Miss France 2021 sera composé d'anciennes reines de beauté et gagnantes du concours, pour célébrer le centenaire de l'élection. Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2017 a été choisie comme présidente du jury. Le reste du jury sera composé d'anciennes Miss France : Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Elodie Gossuin (Miss France 2001) et Flora Coquerel (Miss France 2014). De son côté, Clémence Botino, Miss France 2020, remettra sa couronne à celle qui va lui succéder au cours de la soirée. Jean-Pierre Foucault animera l'émission diffusée sur TF1 pour la 26e année.

Les candidates à Miss France 2021 ont passé le questionnaire de culture générale, mais on ne connaît donc pas encore le classement ni les questions posées. Vous pouvez essayer vous aussi de participer au questionnaire Miss France en cliquant ici. Miss Bourgogne, Lou-Anne Lorphelin a obtenu la meilleure note avec 17,5/20, suivie de Miss Champagne-Ardenne et Miss Côte d'Azur, ex-aequo avec 15/20.

