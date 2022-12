"Miss France: portraits des candidates, favorites... Le point sur l'élection 2023"

Le 9 décembre 2022 à 15h30 - On connaîtra le nom de la prochaine candidate à Miss France dans une semaine. L'élection de beauté 2023, qui a pour but de choisir celle qui succèdera à Diane Leyre, se tiendra à Chateauroux le samedi 17 décembre. Elle est retransmise en direct sur TF1 dès 21h10. Chaque année, le public est amené à voter pour sa candidate favorite à l'élection, que ça soit la représentante de sa région ou celle qui l'interpelle le plus. Rappelons que le public n'a pas voix au chapitre pour choisir les 15 candidates finalistes à l'issue du premier tour. Elles sont désignées en amont du concours par le jury, présidé cette année par Francis Huster.

Au programme de ces quinze jours de préparation avant Miss France : de nombreuses répétitions et plusieurs cours de danse, de défilé, de stylisme mais aussi d'éloquence. "C'est très important, on passe beaucoup de temps à s'exprimer, devant les médias mais aussi sur scène, auprès des jeunes, c'est donc essentiel d'être à l'aise dans ce domaine", rappelle Diane Leyre, actuelle tenante du titre, à France Bleu. Heureusement, les candidates 2023 peuvent également profiter d'un peu de repos en profitant du centre-ville de Châteauroux, mais aucune apparition publique n'est prévue avant le soir de l'élection.

Le 7 décembre 2022 à 14h00 - Le concours Miss France 2023 approche à grands pas. Les candidates sont arrivées à Châteauroux depuis le 1er décembre. L'objectif : profiter des quelques jours qui restent avant la grande soirée pour répéter et préparer l'élection. Rappelons que celle-ci se tient samedi 17 décembre 2022 à 21h10 au MACH 36 de Déols, et sera retransmise sur TF1 en direct.

Les 30 candidates à l'élection Miss France 2023 n'ont pas le droit non plus après 22h, afin que leur sécurité puisse être assurée. Si elles ont le droit de consommer de l'alcool et de fumer des cigarettes, elles doivent cependant se montrer vigilantes et le faire à l'abri des caméras et des photographes. Enfin, l'organisation de Miss France conseille aux candidates de préserver le secret sur leur vie de couple, même si elles n'ont aucune obligation de le faire. Mais les participantes sont-elles payées ? Elles ont droit au Smic horaire pour la veille de l'élection et la journée du prime, qui sont les seuls rendez-vous obligatoires pour les participantes. Elles ne sont ainsi pas payées pendant le mois de préparation au concours.

Le 5 décembre 2022 à 15h27 - Les candidates à Miss France doivent s'astreindre à un rythme et une routine très cadrée avant l'élection 2023. Les 30 participantes au concours, qui aura lieu le samedi 17 décembre 2022 à Châteauroux, doivent respecter plusieurs règles qui ont été détaillées par TV Mag. Si elles peuvent utiliser leurs propres comptes sur les réseaux sociaux durant la période de préparation, elles ne peuvent pas tout faire. Elles n'ont ainsi pas le droit de s'afficher en groupe ou avec d'autres candidates, ni de dévoiler les lieux de tournage et de shooting auxquels elles participent.

Jean-Pierre Foucault s'est également exprimé sur la suite de sa carrière... sans donner de précision si Miss France 2023 serait sa dernière année ou non. "Dans ma vie professionnelle, j’ai toujours voulu prendre moi-même les décisions concernant mon avenir. Ça viendra quand il sera l’heure, et évidemment en accord avec ceux qui m’emploient, pour éviter ce fameux ‘dégagisme’ extrêmement désagréable à vivre", a-t-il précisé à Télé 2 semaines. Cependant, l'animateur a avoué que "l'envie de faire de la télé m'a quitté." A l'exception de Miss France, qu'il ne compte pas arrêter de présenter pour le moment : "Pour l’instant, je n’ai pas abordé ce sujet avec TF1 et Alexia Laroche-Joubert."

Le 4 décembre 2022 à 17h09 - Miss France et Jean-Pierre Foucault sont presque indissociable. L'animateur star de TF1 présente le concours de beauté depuis 1995. Face à une telle persistance, plusieurs rumeurs sur une retraite à venir visent chaque année le présentateur de 75 ans. L'élection 2023, qu'il animera le 17 décembre sur TF1, ne fait pas exception. Au micro de Télé 2 semaines, Jean-Pierre Foucault s'est dit "très impatient de rencontrer les plus belles femmes de France. Bon nombre de mes camarades aimeraient être à ma place, donc je m’accroche."

Miss Provence a été victime de harcèlement scolaire

Le 3 décembre 2022 à 12h55 - A deux semaines de l'élection Miss France 2023, on commence à en apprendre plus sur les candidates en compétition. Miss Provence s'est confié au cours de l'élection régionale sur son parcours et son passé. Chana Goyons, 18 ans, a ainsi révélé avoir été victime de harcèlement scolaire. Auprès de La Provence, elle s'en est émue plus longuement, expliquant être aujourd'hui toujours marquée par ce qu'elle a subi malgré le fait qu'elle a été élue plus belle femme de Provence cet été : "C'est compliqué de parler de ça. En fait, je ne sais pas encore comment l'aborder. J'en ai un peu parlé à Miss Provence, c’est vrai. À Miss France, je prêterai la voix à une autre cause."

En effet, Miss Provence a décidé de porter la cause des victimes de violences intra-familiales sur la scène de Miss France, le 17 décembre prochain. Elle est d'ailleurs déjà engagée sur ces thématiques, comme elle l'a précisé au média régional : "Je suis membre de l'association Carl à La Ciotat. On défend notamment les femmes et tout ce qui traite autour du viol, de l'inceste. Cela englobe aussi la protection de l'enfance. On intervient pour tous ces drames au sein des familles."