"Miss France : qui sont les candidates ? Portraits et photos"

MISS FRANCE 2022. L'élection Miss France se déroule ce samedi 11 décembre 2021 en direct du Zénith de Caen. 29 candidates vont tenter de succéder à Amandine Petit. Avant le grand soir, toutes les infos sur Miss France 2022.

L'essentiel

Ce samedi 11 décembre 2021, on connaîtra enfin le nom et le visage de la prochaine Miss France. L'élection, sur le thème des comédies musicales, est retransmise en direct du Zénith de Caen sur TF1 dès 21h05. Au total, ce sont 29 Miss régionales qui se disputeront la couronne léguée par Amandine Petit, à l'exception de Miss Saint-Martin et Saint-Barthelemy, Miss Saint-Pierre et Miquelon et Miss Wallis-et-Futuna. Parmi les candidates à Miss France 2022, on note des profils atypiques : une médecin diplômée, une sapeur-pompier et conseillère municipale, mais aussi une future pilote de ligne. Si elles défileront toutes samedi, elles seront déjà 15 sélectionnées pour la suite du concours, le jury présidé par Jean-Pierre Pernault se réunissant pour leur faire passer un grand oral. A cela, s'ajoute le résultat du questionnaire de culture générale : autant d'étapes décisives qui permettront de déterminer l'identité des 15 finalistes, sans le vote du public.

Côté jury, Miss France 2022 sera en partie élue par un panel de jurés venus du show-business. Jean-Pierre Pernaut officiera comme président du jury. La chanteuse et jurée de The Voice Amel Bent sera de la partie, tout comme l'humoriste Inès Reg. Juré de Danse avec les stars et danseur, François Alu fait lui aussi partie du jury, ainsi que le comédien et réalisateur Philippe Lacheau. Ahmed Sylla, comédien et humoriste, sera également présent, au côté de Delphine Wespiser, Miss France 2012. Pour rappel, le jury pèse pour 50% des voix dans l'élection de Miss France 2022 tandis que les votes du public comptent pour les 50% restants. Ci-dessous, retrouvez les photos des Miss ainsi que toutes les informations sur l'élection 2022.