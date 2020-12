"Miss France : y a-t-il déjà des favorites ?"

MISS FRANCE 2021. J-1 avant l'élection Miss France, qui verra le sacre de celle qui succèdera à Clémence Botino. Si des candidate se démarquent sur les réseaux sociaux, la tendance pourrait être inversée le soir de l'élection.

11:18 - Les candidates auront-elles un masque lors de Miss France ? Les 29 candidates à l'élection Miss France ont répété avant le show en portant un masque afin de respecter les mesures sanitaires. Mais ayant évolué dans une bulle Covid depuis plusieurs semaines en étant en contact avec uniquement des personnes négatives, elles ne porteront pas le masque le soir de l'élection. 10:49 - Une "bulle Covid" pour les candidates Pour respecter les mesures sanitaires, l'organisation de Miss France n'a pris aucun risque : toutes les candidates, mais également toutes les personnes intervenant pour préparer l'élection 2021 ont été testées plusieurs fois au coronavirus, et ont toutes été négatives. Ce fonctionnement a permis de créer une "bulle Covid". Mais on ne s'arrête pas là avec les précautions, puisque les candidates ont répété chacun des tableaux en portant un masque. Des mesures indispensables pour garantir la sécurité de tous le soir même, et pour faire en sorte que le show puisse bien avoir lieu. 10:16 - Déjà des favorites sur les réseaux sociaux Quand il est question des candidates à Miss France, chacun y va de son avis et de ses préférences. Si bien qu'il est difficile d'avoir une idée, avant l'élection, du nom de la candidate qui pourrait remporter la couronne. Les réseaux sociaux peuvent indiquer une tendance des téléspectateurs, dont les voix correspondent à 50% du vote final. Miss Côte d'Azur, Lara Gautier, est celle qui cumule le plus d'abonnés sur Instagram avec plus de 59 000 abonnés. Elle est suivie par Miss Bourgogne, Lou-Anne Lorphelin (52 000 abonnés) et April Benayoum (43 000 abonnés). 09:44 - Demain, on connaîtra le nom de Miss France Plus qu'un jour avant de connaître le nom de la prochaine Miss France ! Le concours de beauté 2021 se déroule ce samedi 19 décembre, et les candidates sont déjà en train de régler les derniers pas de leur défilé. Pour rappel, l'élection est retransmise en direct dès 21h05 sur TF1.

Le 19 décembre 2020, elles seront 29 candidates à chercher à rafler la couronne Miss France. Si la plupart des Miss régionales habituelles répondent présentes cette année, la crise sanitaire liée au coronavirus a forcé certaines reines de beauté habituelles à être absentes pour l'élection 2021. C'est le cas de Miss Tahiti, qui n'a pas pu présenté de représentante 2020 cette année à cause du Covid-19. Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy ne sera également pas présente, puisque la candidature de la tenante du titre, Naïma Dessourt, n'a pas été retenue par la Société Miss France en raison de photos non-conformes au règlement. A l'inverse, un archipel fait son retour dans la compétition : pour la première fois depuis 2005, Miss Wallis-et-Futuna retente sa chance à Miss France 2021. Ci-dessous, retrouvez les portraits de chacune des candidates de l'élection 2021.

Miss France 2021 se déroulera le 19 décembre 2020 au Puy du Fou. Dans un premier temps, l'événement devait se tenir la semaine précédente, le 12 décembre 2020. Mais en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et au confinement, la soirée a été reportée au week-end suivant. De quoi laisser davantage de temps aux candidates au comité de s'organiser pour créer un show qui respecte scrupuleusement les règles sanitaires. C'est pour cette raison d'ailleurs que le concours de beauté se déroulera cette année sans public (à l'exception des membres de la production et de ceux qui ont organisé l'événement) et qu'il n'y a eu aucune vente de billets.

A mesure que le concours Miss France se rapproche, quelques candidates se distinguent déjà comme des favorites. C'est le cas de Miss Bourgogne, Lou-Anne Lorphelin, arrivée première du test de culture générale. En tant que la soeur de Marine Lorphelin, ex-Miss France, tous les regards sont rivés sur elle, et notamment sur Instagram puisqu'elle fait partie des candidates les plus suivies sur le réseau social. Parmi les autres candidates particulièrement suivie sur Instagram, on compte également Miss Côte d'Azur, Miss Provence, Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Réunion. Mais cela sera-t-il suffisant pour assurer à l'une d'entre elle la victoire ? Il faudra attendre le 19 décembre 2020 pour en avoir le coeur net.

Chaque année, le comité Miss France organise des photoshoot avec ses candidates afin d'offrir un premier aperçu des candidates. Lors de leur séjour de formation à Versailles début décembre, les Miss régionales se sont prêtées au jeu des photos portraits et des traditionnelles clichés en maillot de bain. Vous pouvez toutes les retrouvez dans notre diaporama en cliquant ici.

Cette année, les fans de l'élection Miss France ne pourront pas acheter de billets pour suivre depuis le Puy du Fou le sacre de la prochaine reine de beauté nationale. Mais le concours de beauté sera retransmis en direct le 19 décembre 2020, à 21h05 sur TF1. A noter que l'émission durera près de 3h35, avec le nom de Miss France 2021 connu entre 23h30 et minuit. L'élection et les moments forts seront ensuite disponibles en replay sur le site MyTF1.

Pour célébrer le centenaire de Miss France lors de l'élection 2021, le jury sera composé d'anciennes gagnantes du concours de beauté. Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2017 a été sélectionnée pour oeuvrer comme présidente du jury. Elle sera épaulée par d'anciennes Miss France : Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Elodie Gossuin (Miss France 2001) et Flora Coquerel (Miss France 2014).

Les candidates à Miss France 2021 ont passé le questionnaire de culture générale, mais on ne connaît donc pas encore le classement ni les questions posées. Vous pouvez essayer vous aussi de participer au questionnaire Miss France en cliquant ici. Miss Bourgogne, Lou-Anne Lorphelin a obtenu la meilleure note avec 17,5/20, suivie de Miss Champagne-Ardenne et Miss Côte d'Azur, ex-aequo avec 15/20.

L'élection n'ayant pas encore eu lieu, on ne connaît pas encore le nom de Miss France 2021. Lors de la précédente édition, Clémence Botino, Miss Guadeloupe, a été sacrée Miss France 2020. Originaire du Gosier, la jeune femme de 22 ans a tenu à attendre avant de se présenter aux concours de beauté. La raison : elle souhaitait travailler ses connaissances et sa culture générale avant. Après avoir décroché son Bac scientifique avec la mention Très Bien, Clémence Botino est partie pour Miami. Ce voyage lui a permis de devenir parfaitement bilingue. Désormais, elle est étudiante en master d'histoire de l'art à la Sorbonne, spécialisée dans l'étude de l'histoire de la mode. Forte de nombreuses connaissances, c'est donc naturellement que Clémence Botino est arrivée première du questionnaire de culture générale Miss France avec 17,5/20. Dans quelques années, Miss Guadeloupe compte bien devenir conservatrice du patrimoine.

Lors de la dernière élection de Miss France, Clémence Botino, Miss Guadeloupe, a été élue Miss France 2020. Elle a pour première dauphine Miss Provence suivie de Miss Tahiti, deuxième dauphine puis Miss Bourgogne, troisième dauphine et Miss Côte d'Azur 4e dauphine. Voici le classement de Miss France 2020 :

Miss France : Clémence Botino (Miss Guadeloupe)

Clémence Botino (Miss Guadeloupe) Première dauphine : Lou Ruat (Miss Provence)

Lou Ruat (Miss Provence) Deuxième dauphine : Matahari Bousquet (Miss Tahiti)

Matahari Bousquet (Miss Tahiti) Troisième dauphine : Sophie Diry (Miss Bourgogne)

Sophie Diry (Miss Bourgogne) Quatrième dauphine : Manelle Souahlia (Miss Côte d'Azur)

Manelle Souahlia (Miss Côte d'Azur) Cinquième dauphine : Marine Clautour (Miss Normandie)

: Marine Clautour (Miss Normandie) Sixième dauphine : Yvana Cartaud (Miss Pays de la Loire)

: Yvana Cartaud (Miss Pays de la Loire) Huitième place : Laura Theodori (Miss Alsace)

Neuvième place : Morgane Fradon (Miss Picardie)

Dixième place : Andréa Galland (Miss Poitou-Charentes)

Onzième place : Layla Berry (Miss Saint-Martin et Saint-Barthélémy)

Douzième place : Marie-Morgane Lebon (Miss Réunion)

Treizième place : Evelyne de Larichaudy (Miss Ile-de-France)

Quatorzième place : Justine Delmas (Miss Aquitaine)

Quinzième place : Jade Simon-Abadie (Miss Centre-Val-de-Loire)

Miss France 2021 - au programme TV le 19 décembre 2020 sur TF1