Miss Univers 2023 : à quelle heure et où suivre l'élection ?

MISS UNIVERS. L'élection Miss Univers 2023 se déroule en direct de la Nouvelle Orléans ce samedi 14 janvier 2023. Comment suivre le concours de beauté depuis la France ?

[Mis à jour le 14 janvier 2023 à 19h00] La 71 élection de Miss Univers a lieu ce samedi 14 janvier 2023. L'événement est organisé à la Nouvelle Orléans, aux Etats-Unis. Il y a donc logiquement un décalage horaire avec la France : les amateurs de concours de beauté peuvent suivre la soirée dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, à partir de 2 heures du matin.

En France, c'est Paris Première, chaîne privée payante du groupe M6 sur le canal 41 de la TNT, qui a été choisi pour retransmettre l'élection Miss Univers. L'Hexagone fait en effet partie des 84 pays candidats. Cette année, c'est Floriane Bascou qui porte l'écharpe tricolore. Pour rappel, la reine de beauté avait été élue première dauphine de Miss France 2022 (Diane Leyre). Elle représentait alors la Martinique et avait été l'une des favorites du public.

L'élection Miss Univers se déroule généralement en décembre ou en janvier de l'année suivante. La prochaine élection du concours de beauté international est prévu le samedi 14 janvier, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. En France, il sera possible de suivre la cérémonie en direct sur Paris Première à partir de 2 heures du matin dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023.

Chaque année, une ancienne Miss France ou une dauphine de Miss France est choisie pour représenter la France à l'élection Miss Univers. Le 14 janvier 2023, Floriane Bascou paradera avec les couleurs tricolores sur la scène de la Nouvelle Orléans. Pour rappel, il s'agit de la première dauphine de Diane Leyre, Miss France 2022. Elle représentait alors la Martinique. Notons également qu'Iris Mittenaere est la dernière candidate française à avoir remporté le titre de Miss Univers, le 30 janvier 2017. Au total, la France n'a remporté la couronne qu'à deux reprises : en 2017 donc, et en 1953.

L'élection de Miss Univers 2023 a lieu dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023. On ne connaît donc pas encore le nom de la gagnante ni le classement de Floriane Bascou, qui représente la France. L'an dernier, Miss Inde a été élue Miss Univers. Miss Paraguay et Miss Afrique du Sud sont respectivement ses première et deuxième dauphines. Le dernier classement complet ci-dessous.