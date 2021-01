"Les Enfoirés 2021 : découvrez "Maintenant" le single de l'édition"

La chanson des Enfoirés 2021 qui s'intitule "Maintenant" a été écrite par Slimane. Elle sera interprétée pendant la série de concerts se déroulant à Lyon, du 14 au 18 janvier 2021, sans public.

[Mis à jour le 15 janvier 2021 à 10h36] Depuis le lundi 11 janvier 2021, le nouvel hymne des Enfoirés, "Maintenant", est disponible à l'achat et en streaming sur toutes les plateformes musicales légales. Écrite par Slimane et composée par Slimane, Yaacov Salah et Meir Salah, elle est interprétée par plusieurs membres de la troupe des Enfoirés. Ainsi nous retrouvons les voix de Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Florent Pagny, Patrick Fiori, Amir, Soprano, Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Slimane ainsi que Vitaa. Le clip de la chanson des Enfoirés est habituellement composé des différents artistes de la troupe, mais pour cette année pas comme les autres, les Enfoirés ont pour le moment opté pour une une vidéo mettant en avant des images des Restos du Cœur, avec l'audio accompagné de sous-titres.

Le 10 décembre dernier, les Enfoirés avaient annoncé que les concerts de cette édition 2021 se joueront bel et bien mais sans public, suite à la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires qui en découlent. Ayant lieu cette année à la Halle Tony Garnier de Lyon, les concerts sont actuellement en enregistrement jusqu'au 18 janvier 2021. Ce spectacle intitulé "2021 Les Enfoirés à côté de vous" sera diffusé à la télévision au mois de mars, comme chaque année. Il sera également disponible à la vente en double DVD et double CD. Il s'agira de la seule façon de revoir le concert puisque TF1 n'offre pas de visionnage en replay pour aider la récolte de fonds pour Les Restos du cœur. Sachez par ailleurs que chaque CD ou DVD acheté représente 17 repas distribués par l'association. Vous pouvez toujours acheter le spectacle 2020 "Le Pari(s) des Enfoirés", avec le CD à 19,99€ ou le DVD à 24,99€.

Michèle Laroque, un des piliers de la troupe a dévoilé quelques coulisses des retrouvailles des Enfoirés. Sur son compte Twitter, la comédienne a posté une photo de la file d'attente pour réaliser un test PCR, lors de l'arrivée des artistes à l'hôtel. Puis, dans la soirée, elle a dévoilé une seconde photo, celle de son repas, confinée dans sa chambre, comme toutes les autres personnalités dans l'attente des résultats. Toujours sur son compte, elle nous informe que pour cette édition spéciale, les tableaux sont répétés, puis tournés dans la foulée. Sur les réseaux sociaux, plusieurs artistes présents cette année, nous font également part des coulisses des spectacles et de la bonne humeur qui y règne malgré la particularité de cette édition 2021. Comme chaque année, des petits nouveaux intègrent la troupe et nous pouvons déjà donner le nom de Kev Adams, qui l'a annoncé officiellement dans sa story Instagram et qui n'hésite pas à remercier les bénévoles qui les accompagnent pendant ces quelques jours.

Cette année aux @enfoires on répète et on tourne dans la foulée ! (Je me demande si cette photo nest pas un peu floue ...)

Vous nous manquez pic.twitter.com/RATL0RrR0I — Michèle Laroque (@MicheleLaroque) January 14, 2021

Cette année, les Restos du Cœur appellent plus que jamais au soutien pour cette édition inédite. L'absence du public va entraîner une baisse considérable d'argent récolté puisqu'aucun billet de concert, valant habituellement entre 45€ et 75€ l'unité, ne sera vendu cette année. Vous pouvez d'ores et déjà soutenir les Restos du Cœur en devenant bénévole, en faisant des dons ponctuels ou réguliers d'argent ou de nourriture. Pour en savoir plus, vous pouvez vous diriger sur le site officiel des Restos du Cœur.

En savoir plus

Plusieurs artistes ont confirmé leur présence pour cette édition 2021 avant que les tournages commencent, comme de Michèle Laroque, Patrick Bruel, Amel Bent, Amir, Ary Abittan, Black M ou encore Philippe Lacheau et La Bande à Fifi. Au travers de leurs différents partages sur les réseaux sociaux ainsi que sur ceux officiels de la troupe des Enfoirés, nous pouvons annoncer d'autres noms, comme Mimie Mathy, Nolwenn Leroy, Sébastien Chabal, Christophe Willem, Vitaa, Inès Reg, Zaz ou encore Lorie, ainsi que le petit nouveau de la bande, Kev Adams. Normalement aux alentours d'une quarantaine d'artistes, la troupe des Enfoirés 2021 comprend également Slimane, Soprano, Vianney, Zazie, Florent Pagny, Patrick Fiori, Claudio Capéo et Vitaa.

L'hymne 2021 des Enfoirés est la chanson "Maintenant". Il a été écrit par Slimane et composé par celui-ci en collaboration avec Yaacov Salah et Meir Salah. Les interprètes de l'hymne 2021 des Enfoirés sont Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Florent Pagny, Patrick Fiori, Amir, Soprano, Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Slimane ainsi que Vitaa. Le clip habituellement composé des différents artistes qui interprètent la chanson, n'a pas encore pu être réalisé suite au Covid-19, donc pour le moment il a été créé avec différentes images des Restos du Cœur.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Dans la logique des Restos du Cœur, le spectacle des Enfoirés n'est jamais disponible en replay sur le site de TF1. En effet, l'association cherche à vendre le maximum de DVD et CD dès le lendemain de la diffusion. Le but est de récolter le plus d'argent possible pour aider les plus défavorisés, il serait illogique de proposer le concert en replay gratuit. Les téléspectateurs qui souhaitent revoir le programme devront mettre la main au porte-monnaie.