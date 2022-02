"Les Enfoirés : "Il y aura toujours un rendez-vous", le clip dévoilé"

ENFOIRES 2022. En amont du concert des Enfoirés, la compagnie a levé le voile sur le clip officiel de son hymne 2022, "Il y aura toujours un rendez-vous".

[Mis à jour le 21 février 2022 à 16h30] Deux semaines avant la diffusion sur TF1 du concert des Enfoirés 2022, la compagnie de stars récoltant des fonds pour les Restos du Coeur a dévoilé le clip de son hymne 2022 "Il y aura toujours un rendez-vous". La chanson, écrite par Jacques Veneruso, avait été rendue publique il y a un moins mais sa vidéo officielle, comme c'est de coutume, n'est diffusée que maintenant. C'est le dimanche 20 février que les amateurs ont pu découvrir le clip sur la chaîne Youtube des Enfoirés. On peut y voir les grands habitués de ce rendez-vous caritatif, parmi eux Nolwenn Leroy, Soprano, Patrick Fiori, Gérard Jugnot ou encore Jean-Louis Aubert. Mais on peut aussi voir quelques nouvelles têtes dont le footballeur professionnel Kyllian Mbappé et l'astronaute Thomas Pesquet, dont la dernière mission dans l'espace a visiblement grandement inspiré la réalisation du clip que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Le rendez-vous est traditionnel désormais : les Enfoirés enregistrent leurs concert en janvier pour une diffusion en mars sur TF1. Cette année, c'est le vendredi 4 mars que sera diffusé le concert des Enfoirés 2022, intitulé pour l'occasion Un air d'Enfoirés. Malheureusement, les conditions sanitaires n'étaient pas réunies à l'époque de l'enregistrement à Montpellier pour accueillir des spectateurs. Les représentations se sont cependant bien déroulées dans la salle Sud de France Arena du 20 au 24 janvier mais sans public. Les personnes ayant réservé un billet avaient jusqu'au 31 janvier pour demander leur remboursement ou bien choisir de les céder pour contribuer au financement des missions sociales des Restos du Cœur.

On sait qui sont les stars présentes aux concerts des Enfoirés 2022. En voici la liste complète : Amel Bent, Amir, Soprano, Vianney, Garou, Kylian Mbappé, Thomas Pesquet, Mc Solaar, Pauline Deroulède, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti, Elodie Fontan, Marie-Agnès Gillot, Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan, Benabar, Camelia Jordana, Patrick Bruel, Catherine Lara, Nicolas Canteloup, Nolwenn Leroy, Claudio Capeo, Isabelle Nanty, Renaud Capuçon, Lorie Pester, Sébastien Chabal, Alice Pol, Julien Clerc, Anne Sila, Arnaud Ducret, Zazie, Patrick Fiori, Jérémy Frérot, Gérard Jugnot, Offenbach.

L'hymne des Enfoirés 2022 s'intitule "Il y aura toujours un rendez-vous". La chanson a été écrite par Jacques Veneruso, auteur-compositeur-interprète qui a eu l'occasion de travailler avec de nombreux grands noms de la chanson dont Johnny Hallyday, Céline Dion, Michael Jones, Garou, Florent Pagny, Patrick Fiori ou encore Michel Sardou.

Dans la logique des Restos du Cœur, le spectacle des Enfoirés n'est jamais disponible en replay sur le site de TF1. En effet, l'association cherche à vendre le maximum de DVD et CD dès le lendemain de la diffusion. Le but est de récolter le plus d'argent possible pour aider les plus défavorisés, il serait illogique de proposer le concert en replay gratuit. Les téléspectateurs qui souhaitent revoir le programme devront mettre la main au porte-monnaie.

Comment aider les Restos du Cœur ?

Les CD et DVD du concert des Enfoirés sont en vente partout en France, en magasins et sur internet. Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer 17 repas à ceux qui en ont besoin. TF1 ne propose pas de replay du concert des Enfoirés pour une raison simple : cela ferait probablement baisser les revenus issus des ventes de CD et DVD pour les Restos du Cœur. En 2019 et 2020, le concert des Enfoirés a permis d'offrir plus de 15 millions de repas aux personnes accueillies par les Restos du coeur, précise le site officiel.

Vous pouvez faire des dons directement sur le site web des Restos du Cœur pour aider l'association caritative à fonctionner et à aider les plus démunis. Une boutique en ligne permet de s'offrir des cadeaux aux couleurs des Restos et des Enfoirés. Les ventes aident directement l'association. Vous pouvez également proposer votre aide et devenir bénévole auprès des Restos du Cœur.