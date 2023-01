"Les Enfoirés : l'hymne 2023 dévoilé, dates des concerts et de la diffusion TV"

ENFOIRES 2023. L'hymne 2023 des Enfoirés, intitulé "Rêvons", a été dévoilé avant le début de la série de concerts à Lyon, du 12 au 16 janvier.

[Mis à jour le 9 janvier 2023 à 14h32] Chaque année, les Enfoirés reviennent pour une série de concerts afin de faire un appel aux dons pour les Restos du coeur. Les concerts de l'édition 2023 sont programmés du 12 au 16 janvier, à la Halle Tony Garnier de Lyon. Alors que l'échéance approche à grands pas, l'hymne de l'année a été dévoilé par la troupe.

La chanson 2023 des Enfoirés a été dévoilée le 9 janvier 2023. Intitulée "Rêvons", elle a été co-écrite par le chanteur Amir, avec les musiciens Nazim et Nyadjiko. Parmi les chanteurs que l'on peut entendre sur ce single, citons Garou, Vitaa, Kendji Girac, Jenifer, Patrick Bruel ou encore Slimane. Ecoutez ci-dessous l'hymne 2023 des Enfoirés.

Le rendez-vous est traditionnel désormais : les Enfoirés enregistrent leurs concert en janvier pour une diffusion en mars sur TF1. Les concerts sont ainsi programmés du 12 au 16 janvier 2023 à la Halle Tony Garnier de Lyon. Les performances télévisées seront enregistrées lors des représentations du samedi 14 et dimanche 15 janvier. Pour l'heure, on ne connaît pas la date de diffusion du prochain concert des Enfoirés à la télévision, mais celle-ci devrait avoir lieu en mars 2023 sur TF1, si on se fie au calendrier des années passées.

On ne sait pas encore quelles stars seront présentes pour le concert 2023 des Enfoirés. En effet, la liste des artistes présents n'est jamais annoncée avant les concerts, puisque les chanteurs ne peuvent pas être présents à toutes les représentations et il peut y avoir des départs de dernière minute. Il faudra attendre les concerts pour en savoir plus sur les personnalités présentes au sein de la troupe des Enfoirés en 2023.

Dans la logique des Restos du Cœur, le spectacle des Enfoirés n'est jamais disponible en replay sur le site de TF1. En effet, l'association cherche à vendre le maximum de DVD et CD dès le lendemain de la diffusion. Le but est de récolter le plus d'argent possible pour aider les plus défavorisés, il serait illogique de proposer le concert en replay gratuit. Les téléspectateurs qui souhaitent revoir le programme devront mettre la main au porte-monnaie.

Les CD et DVD du concert des Enfoirés sont en vente partout en France, en magasins et sur internet. Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer 17 repas à ceux qui en ont besoin. TF1 ne propose pas de replay du concert des Enfoirés pour une raison simple : cela ferait probablement baisser les revenus issus des ventes de CD et DVD pour les Restos du Cœur. En 2019 et 2020, le concert des Enfoirés a permis d'offrir plus de 15 millions de repas aux personnes accueillies par les Restos du coeur, précise le site officiel.

Vous pouvez faire des dons directement sur le site web des Restos du Cœur pour aider l'association caritative à fonctionner et à aider les plus démunis. Une boutique en ligne permet de s'offrir des cadeaux aux couleurs des Restos et des Enfoirés. Les ventes aident directement l'association. Vous pouvez également proposer votre aide et devenir bénévole auprès des Restos du Cœur.