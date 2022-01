"Les Enfoirés : les concerts seront sans public, comment se faire rembourser ?"

ENFOIRES 2022. Les concerts des Enfoirés, prévus du 20 au 24 janvier 2022, se feront sans public. Mais le spectacle sera bien enregistré pour être diffusé sur TF1 en mars 2022. Les modalités de remboursement.

[Mis à jour le 4 janvier 2022 à 13h59] En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, et "afin de garantir la sécurite sanitaire", le public ne pourra pas assister physiquement au concert des Enfoirés 2022. Les représentations qui devaient se dérouler du 20 au 24 janvier 2022 à Montpellier, dans la salle Sud de France Arena, n'accueilleront pas de spectateurs. Cependant, comme le précisent Les Restos du Coeur dans un communiqué, un enregistrement du spectacle "Un Air d'Enfoirés" sera bien diffusé en mars 2022 sur TF1, avant la mise en vente des CD et DVD.

Les personnes qui avaient pris leurs billets pour assister au show 2022 des Enfoirés peuvent toutefois se faire rembourser. Les Restos du Coeur assure dans leur communiqué que les spectateurs recevront "prochainement un email du réseau de billetterie auprès duquel vous avez effectué votre achat vous expliquant la démarche à suivre". Un choix s'offre alors au public : se faire rembourser "avant le 31 janvier 2022" ou céder les billets, ce qui permettra de contribuer au financement des missions sociales des Restos du Coeur. Pour cette dernière option, il n'y a pas de déduction fiscale possible, précise l'organisation.

Pour l'heure, la date de la diffusion TV des Enfoirés n'est pas connue, celle-ci se déroulant généralement au début du mois de mars sur TF1. Avant cela, les artistes de l'édition 2022 vont devoir enregistrer le show. Les concerts se déroulent cette année à la salle Sud de France Arena, à Montpellier, du 20 au 24 janvier 2022. Cependant, en raison de la crise sanitaire, le public ne pourra pas assister aux enregistrements.

La liste des artistes participant au 33ème spectacle des Enfoirés n'est pas encore connue. Il n'existe en effet pas de liste publiée avant les concerts, car d'année en année, les artistes changent. Bénévoles, ils ne peuvent pas être présents à toutes les représentations. Le site officiel des Enfoirés ne divulgue donc pas à l'avance la liste de la quarantaine d'artiste présente en 2022.

Pour l'heure, l'hymne du concert 2022 n'est pas connu. Généralement, il est rendu disponible à l'achat et en streaming sur les plateformes musicales légales au mois de janvier qui précède les concerts. L'an dernier, "Maintenant" de Slimane, Yaacov Salah et Meir Salah était l'hymne 2021. Vous pouvez (ré)écouter le morceau ci-dessous.

Dans la logique des Restos du Cœur, le spectacle des Enfoirés n'est jamais disponible en replay sur le site de TF1. En effet, l'association cherche à vendre le maximum de DVD et CD dès le lendemain de la diffusion. Le but est de récolter le plus d'argent possible pour aider les plus défavorisés, il serait illogique de proposer le concert en replay gratuit. Les téléspectateurs qui souhaitent revoir le programme devront mettre la main au porte-monnaie.

Comment aider les Restos du Coeur ?

Les CD et DVD du concert des Enfoirés sont en vente partout en France, en magasins et sur internet. Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer 17 repas à ceux qui en ont besoin. TF1 ne propose pas de replay du concert des Enfoirés pour une raison simple : cela ferait probablement baisser les revenus issus des ventes de CD et DVD pour les Restos du Cœur. En 2019 et 2020, le concert des Enfoirés a permis d'offrir plus de 15 millions de repas aux personnes accueillies par les Restos du coeur, précise le site officiel.

Vous pouvez faire des dons directement sur le site web des Restos du Cœur pour aider l'association caritative à fonctionner et à aider les plus démunis. Une boutique en ligne permet de s'offrir des cadeaux aux couleurs des Restos et des Enfoirés. Les ventes aident directement l'association. Vous pouvez également proposer votre aide et devenir bénévole auprès des Restos du Cœur.