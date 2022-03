"Les Enfoirés 2022 : pourquoi ces absents ont boudé le concert"

ENFOIRES 2022. Le concert des Enfoirés 2022 a été programmé ce vendredi 4 mars, une nouvelle occasion pour la troupe de stars d'appeler aux dons en faveur des Restos du Cœur. Certains artistes étaient absents cette année. D'autres ne viendront plus tandis que plusieurs stars tournent le dos aux Enfoirés. Découvrez pourquoi.

Pourquoi Gérard Depardieu n'a jamais voulu venir aux Enfoirés ? Gérard Depardieu n'a jamais participé aux Enfoirés. Et pour cause, l'acteur se sent très mal à l'aise avec l'association pour laquelle ils se battent, les Restos du Cœur. "Moi je déteste les Restos du cœur. Une fumisterie terrible", déclarait-il à Nice-Matin fin 2015. Avant de développer : "Pas Les Restos, tant mieux que ça existe. Mais on a un peu honte. Pas pour les gens qui ont faim, mais pour l'État qui devrait s'en occuper." Il semblerait donc que Gérard Depardieu préférerait que le problème de la faim en France soit géré par l'Etat et non par des associations. Pourquoi Christophe Maé est absent des Enfoirés ? Il est habituellement toujours là lors des concerts des Enfoirés, mais cette année Christophe Maé ne sera malheureusement pas là pour le spectacle 2022. En effet, le chanteur qui s'est fait connaître dans la troupe de la comédie musicale Le Roi Soleil n'a pas pu se présenter à l'appel de la troupe en raison du coronavirus. On ne sait pas s'il a lui-même été contaminé ou s'il était considéré comme cas contact mais Christophe Maé n'a pas pu venir à Montpellier pour les enregistrements cette année. Jane Birkin aurait dû revenir aux Enfoirés mais n'a pas pu Cette année, Jane Birkin aurait dû faire son grand retour dans la troupe des Enfoirés lors du concert 2022. Malheureusement, cela n'a pas pu se faire puisque la chanteuse a été testée positive au coronavirus en amont de sa participation aux concerts à Montpellier. Productrice du spectacle des Enfoirés, Anne Marcassus s'est exprimé auprès de Télé Loisirs pour exprimer sa déception. "On est doublement triste, parce que c'est elle qui s'était portée volontaire pour revenir. Elle voulait vraiment participer au spectacle comme une Enfoirée normale, être sur le tableau d'ouverture et d'autres chansons." L'an prochain peut être ? Pourquoi Jean-Jacques Goldman ne vient plus aux Enfoirés ? En 2016, Jean-Jacques Goldman fait ses adieux aux Enfoirés, alors qu'il était le leader de la troupe depuis sa création. Sur le site officiel des Enfoirés, il écrit qu'il "est temps de passer la main" et qu'il s'agissait d'une échéance qu'il a vu venir "depuis quelques années". En retrait depuis, Jean-Jacques Goldman laisse une plus jeune génération s'occuper de l'organisation du concert et de l'écriture des chansons. Dans une émission sur France 3, Yves Duteil expliquait que Jean-Jacques Goldman avait été blessé par la polémique suscitée par son hymne pour le concert 2015 "Toute la vie". Selon Duteil, "Ça a dû le blesser profondément, c'est évident." La chanteuse Jenifer absente des Enfoirés, pourquoi ? C'est sur son compte Instagram officiel que la chanteuse Jenifer a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans en janvier 2022. "Grande déception pour moi de ne pas pouvoir aller soutenir Les Enfoirés cette année. Mais la Covid s'est encore invitée chez moi pour la deuxième fois !". L'ex de la Star Ac' a dû s'effacer par mesure de sécurité afin d'éviter de mettre les équipes et la troupe des Enfoirés en danger de contamination au coronavirus. Elle a évidemment témoigné tout son soutien aux équipes : "Je suis de tout cœur avec les équipes des bénévoles, des techniciens, des artistes qui vont encore donner le meilleur pour en appeler à la générosité de tous. Forza. Je vous aime". Michaël Youn absent des Enfoirés ? Il était bien là mais confiné dans sa chambre d'hôtel Productrice artistique des Enfoirés, Anne Marcasus a dû une nouvelle fois composer avec de nombreuses absences surprises en amont du concert 2022. Michaël Youn, qui devait être présent, a fait les frais d'une contamination au coronavirus. L'humoriste, toujours présent pour amuser le public, a été testé positif et a dû rester confiné dans sa chambre d'hôtel. Anne Marcassus expliquait dans les colonnes du Progrès que le comédien était "confiné dans sa chambre d'hôtel en espérant voir sa charge virale diminuer". Au bout du compte, l'acteur n'a pas eu l'occasion de participer aux concerts des Enfoirés en raison de sa contamination au Covid-19. Pourquoi Mimie Mathy n'est-elle pas aux Enfoirés cette année ? En tant que figurine emblématique des Enfoirés, chaque absence de Mimie Mathy est très remarquée au concert caritatif annuel, elle qui n'a manqué que très peu des rendez-vous de la troupe. En 2022, Mimie Mathy n'a malheureusement pas pu rejoindre la troupe à Montpellier car elle se remettait d'une intervention chirurgicale. Chez Europe 1, fin 2021, elle expliquait être toujours aussi motivée mais n'était "pas sûre d'y être". Elle a cependant tenu à rassurer : "Ce n'est rien de grave ! Juste un contrôle de routine de mon dos qui est un peu fichu bizarrement". En période de convalescence après l'opération pendant l'enregistrement des concerts, Mimie Mathy n'a donc pas pu monter sur scène avec ses copains Enfoirés. Le public, premier grand absent des Enfoirés 2022 Premier grand absent de ce concert des Enfoirés 2022, le public n’a pas pu venir cette année assister aux 6 représentations du spectacle caritatif donné chaque année pour soutenir les Restos du Coeur. Il s’agit tout simplement d’une décision prise par les pouvoirs publics au regard de la situation sanitaire début janvier en France, au moment où le variant Omicron du Covid-19 était à des niveaux de transmission extrêmement élevé. Cette décision prive ainsi les Restos du Coeur d’une grande partie de ses revenus liés au spectacle puisque certains billets ont dû être remboursés. Certains spectateurs ont simplement décidé de maintenir leur réservation, conscients que l’argent généré par leur billet aiderait grandement l’association. C’est la deuxième fois que le concert des Enfoirés a lieu sans public, après une année 2021 elle aussi marquée par un enregistrement sans spectateurs autres que les bénévoles de l’association.

Le rendez-vous est traditionnel désormais : les Enfoirés enregistrent leurs concert en janvier pour une diffusion en mars sur TF1. Cette année, c'est le vendredi 4 mars qui a été choisi pour diffuser le concert des Enfoirés 2022, intitulé pour l'occasion Un air d'Enfoirés. Malheureusement, les conditions sanitaires n'étaient pas réunies à l'époque de l'enregistrement à Montpellier pour accueillir des spectateurs. Les représentations se sont cependant bien déroulées dans la salle Sud de France Arena du 20 au 24 janvier mais sans public. Les personnes ayant réservé un billet avaient jusqu'au 31 janvier pour demander leur remboursement ou bien choisir de les céder pour contribuer au financement des missions sociales des Restos du Cœur.

On sait qui sont les stars présentes aux concerts des Enfoirés 2022. En voici la liste complète : Amel Bent, Amir, Soprano, Vianney, Garou, Kylian Mbappé, Thomas Pesquet, Mc Solaar, Pauline Deroulède, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti, Elodie Fontan, Marie-Agnès Gillot, Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan, Benabar, Camelia Jordana, Patrick Bruel, Catherine Lara, Nicolas Canteloup, Nolwenn Leroy, Claudio Capeo, Isabelle Nanty, Renaud Capuçon, Lorie Pester, Sébastien Chabal, Alice Pol, Julien Clerc, Anne Sila, Arnaud Ducret, Zazie, Patrick Fiori, Jérémy Frérot, Gérard Jugnot, Offenbach.

L'hymne des Enfoirés 2022 s'intitule "Il y aura toujours un rendez-vous". La chanson a été écrite par Jacques Veneruso, auteur-compositeur-interprète qui a eu l'occasion de travailler avec de nombreux grands noms de la chanson dont Johnny Hallyday, Céline Dion, Michael Jones, Garou, Florent Pagny, Patrick Fiori ou encore Michel Sardou.

Dans la logique des Restos du Cœur, le spectacle des Enfoirés n'est jamais disponible en replay sur le site de TF1. En effet, l'association cherche à vendre le maximum de DVD et CD dès le lendemain de la diffusion. Le but est de récolter le plus d'argent possible pour aider les plus défavorisés, il serait illogique de proposer le concert en replay gratuit. Les téléspectateurs qui souhaitent revoir le programme devront mettre la main au porte-monnaie.

Les CD et DVD du concert des Enfoirés sont en vente partout en France, en magasins et sur internet. Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer 17 repas à ceux qui en ont besoin. TF1 ne propose pas de replay du concert des Enfoirés pour une raison simple : cela ferait probablement baisser les revenus issus des ventes de CD et DVD pour les Restos du Cœur. En 2019 et 2020, le concert des Enfoirés a permis d'offrir plus de 15 millions de repas aux personnes accueillies par les Restos du coeur, précise le site officiel.

Vous pouvez faire des dons directement sur le site web des Restos du Cœur pour aider l'association caritative à fonctionner et à aider les plus démunis. Une boutique en ligne permet de s'offrir des cadeaux aux couleurs des Restos et des Enfoirés. Les ventes aident directement l'association. Vous pouvez également proposer votre aide et devenir bénévole auprès des Restos du Cœur.