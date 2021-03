"Les Enfoirés : pourquoi l'édition 2021 est cruciale pour les Restos"

LES ENFOIRES 2021. Ce vendredi, TF1 diffuse comme à l'accoutume le concert des Enfoirés. Intitulé "Les Enfoirés, à côté de vous", ce concert 2021 est d'une importance cruciale pour les Restos du cœur.

Sommaire Quels seront les artistes présents aux Enfoirés 2021 ?

Quelle est la chanson des Enfoirés 2021 ?

Les Enfoirés en replay sur TF1 ? L'essentiel Sur TF1 dès 21h05 ce vendredi, les téléspectateurs pourront découvrir l’enregistrement du concert des Enfoirés 2021. «Les Enfoirés : A côté de vous», c’est le titre du concert, est une édition tout à fait particulière puisqu’elle a été tournée sans public et donc sans les revenus de la billetterie, habituellement élevés. Les Restos du Cœur doivent donc se passer de ces revenus supplémentaires – soit environ 4 millions d’euros - qui vont leur manquer pour cette année 2021. Cela fait donc de l’édition 2021 du concert des Enfoirés un moment particulièrement important dans la sensibilisation du public qui, cette année plus encore que les autres, sera appelé à faire des dons pour aider l’association. En direct Recevoir nos alertes live !

09:52 - La bulle sanitaire, «une nécessité absolue» pour Nolwenn Si la mise en place d’une bulle sanitaire autour de l’enregistrement des concerts des Enfoirés 2021 peut paraître un dispositif lourd, il était tout à fait nécessaire pour garantir la sécurité des artistes mais aussi des équipes. Dans les colonnes de 20 Minutes, Nolwenn Leroy a exprimé son sentiment à l’égard de ce dispositif : «Je me suis légitimement demandé si la bulle sanitaire était possible. Je n’imaginais pas qu’on arriverait à discipliner autant de monde dans un seul et même endroit.» Elle précise par ailleurs qu’il était crucial pour les Enfoirés d’assurer le show cette année : «C’était une nécessité absolue de pouvoir se réunir aujourd’hui plus que jamais». 09:34 - Dans quelles conditions le tournage a-t-il eu lieu ? Lors d’un reportage sur le tournage du concert des Enfoirés, la rédaction de 20 Minutes a eu l’occasion de constater les mesures sanitaires mises en place pour que le concert se déroule le plus sereinement possible. Dans le contexte de pandémie que l’on connaît, chaque artiste a préalablement été testé avant de pouvoir intégrer la «bulle sanitaire» établie autour du concert. Une fois le test négatif reçu, les artistes devaient rester confinés dans la bulle durant toute la durée de l’enregistrement des concerts. Par ailleurs, des masques et les règles de distanciation physiques étaient de rigueur comme c’est désormais habituel pour le commun des Français. 09:21 - Un concert sans public, entre 4 et 5 millions d'euros de perte Organisés chaque année, les concerts des Enfoirés sont une des clés de la collecte des Restos du Cœur. D’un point de vue de la visibilité de l’association avec une diffusion sur TF1, certes, mais aussi d’un point de vue des revenus puisque la billetterie de ces concerts pèse pour beaucoup dans les comptes de l’association. Or, cette année, la vente de billets est inexistante puisque les concerts ont été enregistrés sans public pour des raisons de sécurité sanitaire. Patrice Douret, ancien président de l’association, s’est exprimé auprès de 20 Minutes pour préciser que la billetterie pèse d’ordinaire entre 4 et 5 millions d’euros pour la collecte des Restos du cœur. «Généralement la billetterie et la vente de CD et de DVD rapportent entre 12 et 15 millions d’euros à l’asso. Cette année, on sera content si on atteint les 8 millions d’euros.» Il va sans dire que, cette année plus que les autres, la vente de CD et de DVD aura une importance capitale pour les Restos du Cœur, tout comme les dons. 09:02 - Le concert des Enfoirés diffusé ce soir sur TF1 Comme chaque année au début du mois de mars, TF1 diffuse le concert événement des Enfoirés. Ce vendredi 5 mars, la première chaîne de France diffuse "Les Enfoirés : A côté de vous", le concert édition 2021, à partir de 21h05 sur son antenne. Pour rappel, ce concert a été enregistré sans public pour des raisons sanitaires.

En savoir plus

Pour ce 32ème spectacle des Enfoirés, nommé "A côté de vous", 40 artistes partageront la scène sur nos écrans au mois de mars. La troupe des Enfoirés 2021 se compose donc de : Patrick Bruel, Mimie Mathy, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Kad Merad, Christophe Willem, Claire Keim, Lorie, Michèle Laroque, Zazie, Mickaël Youn et Michael Jones, Isabelle Nanty, Marie-Agnès Gillot, Ary Abittan, La bande à Fifi (Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arutti), Florent Pagny, Christophe Maé, Black M, Alice Pol, Zaz, Amir, Sébastien Chabal, Vitaa, Inès Reg, Slimane, Soprano, Claudio Capéo, Nicolas Canteloup, Marius Colucci, Vianney, Kev Adams, Carla Bruni, Rébecca et Alice Taglioni.

Depuis le lundi 11 janvier 2021, le nouvel hymne des Enfoirés, "Maintenant", est disponible à l'achat et en streaming sur toutes les plateformes musicales légales. Écrite par Slimane et composée par Slimane, Yaacov Salah et Meir Salah, elle est interprétée par plusieurs membres de la troupe des Enfoirés. Ainsi nous retrouvons les voix de Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Florent Pagny, Patrick Fiori, Amir, Soprano, Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Slimane ainsi que Vitaa. Le clip de la chanson des Enfoirés est habituellement composé des différents artistes de la troupe, mais pour cette année pas comme les autres, les Enfoirés ont d'abord opté pour une une vidéo mettant en avant des images des Restos du Cœur, avec l'audio accompagné de sous-titres.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Dans la logique des Restos du Cœur, le spectacle des Enfoirés n'est jamais disponible en replay sur le site de TF1. En effet, l'association cherche à vendre le maximum de DVD et CD dès le lendemain de la diffusion. Le but est de récolter le plus d'argent possible pour aider les plus défavorisés, il serait illogique de proposer le concert en replay gratuit. Les téléspectateurs qui souhaitent revoir le programme devront mettre la main au porte-monnaie.