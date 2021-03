"Les Enfoirés : qui a rejoint la troupe en 2021 ?"

LES ENFOIRES 2021. TF1 diffuse ce vendredi 5 mars 2021 le concert 2021 des Enfoirés. Enregistré à Lyon sans public, plusieurs célébrités ont fait leur entrée dans la troupe.

Cette édition des Enfoirés s’annonce particulière pour la troupe mais surtout pour les Restos du coeur : en raison de la crise sanitaire, le spectacle a été tourné sans public. L’association ne peut donc pas bénéficier cette année de la billetterie, qui constitue chaque année un revenu important pour la cause créée par Coluche. Les Restos du Cœur doivent donc se passer de près de 4 millions d’euro pour cette année 2021. Cela fait donc de l’édition 2021 du concert des Enfoirés un moment particulièrement important dans la sensibilisation du public qui, cette année plus encore que les autres, sera appelé à faire des dons pour aider l’association.

19:56 - Vianney pour la première fois sur scène avec les Enfoirés Cette année, Vianney rejoint officiellement la troupe des Enfoirés avec l’édition 2021. Sophie Bazou, responsable des Enfoirés pour les Restos du Cœur, explique que son arrivée au sein de la troupe «était presque une évidence». D’abord en retrait des Enfoirés par envie artistique, Vianney avait signé «On trace», l’hymne des Enfoirés 2019 sans pour autant apparaître sur scène. 2021 signe donc sa première fois sur la scène au côté des Enfoirés.

19:27 - Alice Taglioni soutient les Enfoirés L’actrice Alice Taglioni se joint aux efforts des Enfoirés pour la première fois en cette année 2021. Comédienne française, elle est connue pour ses rôles au cinéma notamment dans La doublure face à Gad Elmaleh et Daniel Auteuil mais aussi à la télévision où elle a récemment joué dans Jamais sans toi, Louna sur TF1.

18:59 - A 10 ans, Rébecca benjamine des Enfoirés Elle est la nouvelle benjamine de la troupe des Enfoirés. A seulement 10 ans, Rébecca a intégré le groupement d’artistes cette année après avoir remporté la saison 7 de The Voice Kids et bouleversé Patrick Fiori, devenu son coach par la suite. Elle foule ce soir pour la première fois la scène de la halle Tony Garnier en compagnie des stars des Enfoirés.

18:29 - Qui sont les nouveaux membres de la troupe des Enfoirés ? La troupe des Enfoirés accueille régulièrement de nouveaux artistes, qu’il s’agisse de chanteurs ou bien de comédiens. Cette année, Vianney rejoint l’aventure après avoir précédemment dit qu’il n’y participerait pas sur scène. On pourra également compter sur Rébecca, jeune gagnante de The Voice Kids mais aussi sur la comédienne Alice Taglioni et l’humoriste Kev Adams. Notons également la présence d’Inès Reg cette année encore. Après une première participation en 2020, l’humoriste catapultée sur le devant de la scène grâce à ses sketchs sur Instagram revient dans la troupe des Enfoirés en 2021.

17:58 - Qui est Inès Reg, humoriste apparue dans la troupe en 2020 ? Les Enfoirés ont invité des chanteurs, des acteurs, mais également des humoristes à les rejoindre. Inès Reg, de son vrai nom Inès Reghioua, fait partie de cette dernière catégorie : spécialisée dans le stand-up, elle s'est fait notamment connaître sur Instagram grâce aux répliques : "Les calculs sont pas bons Kevin" et "C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie". Le 26 mars 2021, son premier film en tant qu'actrice, la comédie romantique "Je te veux, moi non plus", sort sur Amazon Prime Video.

17:32 - Vianney a fini par rejoindre les Enfoirés Après plusieurs années à décliner l'invitation des Enfoirés, car il ne se sentait pas immédiatement légitime, Vianney a rejoint la troupe pour le concert 2021. Son premier album, Idées blanches, qui contient notamment le tube "Pas là", avait été un véritable succès, confirmé par son deuxième album (Vianney) et le troisième (N'attendons pas). En 2016, le chanteur avait même remporté le prix de la révélation aux Victoires de la musique. Depuis janvier 2021, Vianney fait partie des quatre jurés de l'émission The Voice sur TF1.

17:06 - L'actrice Alice Taglioni rejoint les Enfoirés Parmi les nouveaux visages des Enfoirés cette année, on compte l'actrice Alice Taglioni, qui ne s'était jamais illustrée en chanson auparavant. Elle s'est fait notamment connaître au début des années 2000 pour ses rôles dans Mensonges et trahisons et plus si affinités... et La Doublure. Plus récemment, les téléspectateurs l'ont vue en 2019 dans le téléfilm Jamais sans toi, Louna. Côté vie privée, elle a été la compagne de l'acteur décédé Jocelyn Quivrin. Elle est désormais en couple avec le présentateur du JT de France 2 Laurent Delahousse.

16:36 - Rébecca, la gagnante de The Voice Kids 2020 au concert des Enfoirés Ce soir, le public pourra découvrir parmi les nouveaux de la troupe des Enfoirés la jeune Rébecca. À seulement 10 ans, elle a remporté à la fin de l'année 2020 la septième de The Voice Kids. Originaire de Cannes, ses différentes reprises ont ému à la fois les coachs de l'émission de TF1, mais également le public qui l'a sacrée gagnante à 46% des voix.

16:10 - 14 ans après, Carla Bruni revient chez les Enfoirés Il y a des nouveaux membres de la troupe des Enfoirés cette année, mais il y a aussi des retours. C'est le cas notamment de Carla Bruni-Sarkozy, absente des concerts des Enfoirés depuis des années, qui a décidé de revenir afficher son soutien aux Restos du Coeur. Elle n'était pas apparue chez les Enfoirés depuis 2007. Une absence de 14 ans à laquelle elle met désormais un terme cette année.

15:43 - Kev Adams fait ses débuts chez les Enfoirés C'est un des visages nouveaux de la troupe des Enfoirés, Kev Adams rejoint le groupe d'artistes soutiens des Restos du Coeur pour cette édition 2021. Comédien et humoriste, Kev Adams est notamment connu pour ses one-man-shows très suivis mais aussi ses rôles au cinéma (Les Nouvelles aventures d'Aladdin, Les Profs) et à la télévison (Soda).

15:18 - Ecoutez "Maintenant", la chanson des Enfoirés 2021 Ecrite par Slimane pour le concert des Enfoirés 2021, "Maintenant" est l'hymne de de cette édition du concert organisé par les Restos du Coeur. Il y est question de l'engagement de l'association, des Enfoirés mais aussi des bénévoles depuis 1985. Ecoutez la chanson ci-dessous.

14:50 - Qui sont les quarante artistes présents aux Enfoirés 2021 ? Cette année, ils sont quarante à avoir répondu présent à l'appel des Restos du Coeur pour le concert des Enfoirés 2021. Beaucoup d'habitués de la troupe, bien sûr, mais aussi quelques nouvelles têtes que nous vous présenterons tout au long de l'après-midi. Mais avant cela, voici la liste complète : Patrick Bruel, Mimie Mathy, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Kad Merad, Christophe Willem, Claire Keim, Lorie, Michèle Laroque, Zazie, Mickaël Youn et Michael Jones. Mais aussi Isabelle Nanty, Marie-Agnès Gillot, Ary Abittan, La bande à Fifi (Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arutti), Florent Pagny, Christophe Maé, Black M, Alice Pol, Zaz, Amir, Sébastien Chabal, Vitaa, Inès Reg, Slimane, Soprano, Claudio Capéo, Nicolas Canteloup et Marius Colucci.

14:25 - Une collecte "essentielle et vitale" cette année Président de l'association Les Restos du Coeur, Patrice Douret explique au Monde que la collecte des Restos, qui a lieu cette année du 5 au 7 mars, est absolument essentielle cette année étant donné le contexte très incertain dans lequel la précarité augmente. «Ce qui nous inquiète, c’est l’augmentation significative probable du nombre de personnes que nous devrons accueillir avec des besoins sans doute différents, qui fait que cette collecte est essentielle et qu’elle revêt un caractère absolument vital».

13:53 - 50% des bénéficiaires des Restos ont moins de 26 ans Suite à la crise sanitaire et économique, la précarité augmente et les Restos du Cœur l’ont bien constaté en un an comme le précise Romain Colucci dans une interview avec La Nouvelle République. «Près de 25 % d’étudiants en plus sont passés sous le seuil de pauvreté en un an. De manière générale, 50 % des personnes accueillies aux Restos du cœur ont moins de 26 ans. Cela dit quelque chose de la société.»