"Les Enfoirés : qui sont les grands absents du concert 2021 ?"

LES ENFOIRES 2021. Chaque année, la troupe des Enfoirés doit composer avec des absences plus ou moins inattendues. On fait le point sur ces habitués qui n'ont pas pu venir au concert 2021.

22:06 - Pourquoi l’édition 2021 est capitale pour les Restos du Coeur «Les Enfoirés : A côté de vous», c’est le titre du concert, est une édition tout à fait particulière puisqu’elle a été tournée sans public et donc sans les revenus de la billetterie, habituellement élevés. Les Restos du Cœur doivent donc se passer de ces revenus supplémentaires – soit environ 4 millions d’euros - qui vont leur manquer pour cette année 2021. Cela fait donc de l’édition 2021 du concert des Enfoirés un moment particulièrement important dans la sensibilisation du public qui, cette année plus encore que les autres, sera appelé à faire des dons pour aider l’association.

22:03 - Liane Foly retenue sur un tournage Il n’est pas rare de profiter de la bonne humeur de Liane Foly sur la scène des concerts des Enfoirés. Cependant, cette année, la chanteuse et comédienne n’a pas pu se rendre à Lyon pour prêter main forte à ses camarades. Et pour cause, elle était retenue sur un tournage qui l’a empêchée de se libérer pour les Restos du Cœur.

21:58 - Pourquoi les Enfoirés ne se tiennent-ils pas à 2m les uns des autres ? C'est une question que l'on peut se poser étant donné le contexte dans lequel on regarde le concert des Enfoirés : pourquoi la distanciation physique réglementaire n'est-elle pas respectée entre les membres de la troupe ? Sachez que, pour intégrer la troupe cette année, il fallait fournir un test négatif au covid-19 et se placer ensuite dans une bulle sanitaire. C'est à dire qu'une fois arrivés en coulisses, les Enfoirés devaient être confinés hormis leurs passages en coulisses et sur scène. Cela explique donc que les Enfoirés apparaissent sans masque et s'approchent à moins de deux mètres les uns des autres.

21:47 - Comment soutenir les Restos : les CD et DVD Chaque année, la diffusion du concert des Enfoirés lance la vente, le lendemain, des CD et DVD du concert. Chaque CD et chaque DVD vendu permet à l’association de livrer 17 repas à ceux qui en ont besoin. Pour cette édition 2021, alors que les concerts n’ont pas pu se faire en public et que la billetterie n’a pas pu ajouter aux revenus de l’association, ces ventes sont particulièrement importantes pour les Restos du Cœur.

21:46 - Sur Twitter, les internautes cherchent Jean-Baptiste Maunier Les internautes s'inquiètent de ne pas encore avoir vu Jean-Baptiste Maunier, acteur et chanteur bien connu pour être apparu notamment dans Les Choristes. Le jeune homme ne semble pas avoir pu se déplacer lors de l'enregistrement à la mi-janvier. L'année dernière, Maunier était présent lors de l'intégralité des concerts des Enfoirés 2020.

21:42 - En moyenne, 20 millions de repas distribués grâce aux Enfoirés C’est un chiffre très parlant qui nous permet de nous rendre compte de l’importance des Enfoirés pour les Restos du Cœur. Chaque année en moyenne, les Enfoirés permettent aux Restos de distribuer quelques 20 millions de repas grâce aux ventes du CD et double DVD du concert. A titre d’information, les Restos du Cœur distribuent chaque année 136,5 millions de repas.

21:39 - Kev Adams fait ses débuts chez les Enfoirés C'est un des visages nouveaux de la troupe des Enfoirés, Kev Adams rejoint le groupe d'artistes soutiens des Restos du Coeur pour cette édition 2021. Comédien et humoriste, Kev Adams est notamment connu pour ses one-man-shows très suivis mais aussi ses rôles au cinéma (Les Nouvelles aventures d'Aladdin, Les Profs) et à la télévison (Soda).

21:31 - Malgré un hommage prévu, Francis Cabrel a dû refuser L'année dernière, les Enfoirés avaient invité Véronique Sanson pour lui rendre hommage en chanson. En cette année 2021, ils avaient prévu de recevoir Francis Cabrel pour la première fois depuis son départ du groupe afin d'organiser un hommage similaire mais cela n'a finalement pas pu être possible comme l'a révélé Nolwenn Leroy dans les colonnes de Télé Loisirs. "On avait envie de systématiser cet hommage à des anciens, comme on l'avait fait l'année dernière avec Véronique Sanson. Faire revenir les premiers Enfoirés et leur rendre hommage. Jusqu'à la dernière minute, on pensait que Francis allait pouvoir venir. Jusqu'au dernier moment, on y croyait, on voyait son nom sur les plannings. Il voulait venir mais il est plus en sécurité à Astraford" là où il a élu domicile.

21:26 - "J'arrive pas à m'y faire !" Lors du premier passage en plateau entre deux tableaux musicaux, les Enfoirés ont fait référence à l'évidence : il n'y a pas de public cette année. Au début de l'émission, Mimie Mathy s'est prise à faire appel au public lyonnais. "Qui ne saute pas n'est pas Lyonnais !" avant que Michael Youn ne l'arrête. "J'arrive pas à m'y faire !" s'est écriée l'interprète de Joséphine ange gardien.

21:20 - Les Enfoirés pèsent pour 10% du budget annuel des Restos Dans les colonnes de Télé Loisirs, on en apprend plus sur l’importance des concerts des Enfoirés pour l’association Les Restos du Cœur. Son président, Patrice Douret, explique en effet au magazine médias que le groupement est «indispensable, essentiels et vital pour les Restos. Ils représentent 10% du budget annuel de l’association. C’est donc 10% de nos missions sociales. C’est aussi un rendez-vous populaire et un spectacle familial intergénérationnel».

21:19 - D'où viennent les applaudissements ? On le sait, le concert des Enfoirés a été enregistré en l'absence de public. Cependant, dans l'enregistrement diffusé sur TF1, on entend bel et bien des applaudissements entre chaque tableaux musicaux. Il s'agit vraisemblablement d'applaudissements enregistrés pour donner plus de corps à l'émission.

21:15 - Dans quelles conditions sanitaires le tournage a-t-il eu lieu ? Lors d’un reportage sur le tournage du concert des Enfoirés, la rédaction de 20 Minutes a eu l’occasion de constater les mesures sanitaires mises en place pour que le concert se déroule le plus sereinement possible. Dans le contexte de pandémie que l’on connaît, chaque artiste a préalablement été testé avant de pouvoir intégrer la «bulle sanitaire» établie autour du concert. Une fois le test négatif reçu, les artistes devaient rester confinés dans la bulle durant toute la durée de l’enregistrement des concerts. Par ailleurs, des masques et les règles de distanciation physiques étaient de rigueur comme c’est désormais habituel pour le commun des Français.

21:13 - C’est parti pour le concert des Enfoirés 2021 C’est une année forcément particulière pour les Enfoirés puisque leur concert a été enregistré mi-janvier 2021 en l’absence de public sur la scène de la Halle Tony Garnier à Lyon. Mais le show doit continuer comme on dit et la troupe présente la nouvelle mouture de son concert ce soir sur TF1. Suivez la soirée en direct avec Linternaute.com

21:12 - Lyon accueille Les Enfoirés cette année Cette année, les concerts des Enfoirés ont été enregistrés à la halle Tony Garnier de Lyon. Figurant parmi les plus grandes salles de France, la halle Tony Garnier peut accueillir jusqu’à 17 000 personnes. Un chiffre qui, malheureusement, est tombé à zéro début 2021 suite à des décisions gouvernementales visant à enrayer la propagation de l’épidémie de coronavirus.