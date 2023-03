"Les Enfoirés 2023 : artistes présents, absents notables... Tout sur le concert"

ENFOIRES 2023. C'est le grand soir pour les Enfoirés ! Leur concert est retransmis sur TF1 et lance la campagne nationale des Restos du Coeur. Quels artistes ont fait le déplacement ? Lesquels manquent à l'appel ? Suivez le concert et découvrez les images de la soirée.

En direct

18:30 - Pierre Palmade absent du concert des Enfoirés 2023. Est-ce lié à l'enquête ? Certains téléspectateurs feront sans doute le lien entre l'absence de Pierre Palmade au concert des Enfoirés 2023 et la mise en détention provisoire dont il fait l'objet depuis quelques jours suite à un accident survenu mi-février. Or, cela n'a aucun rapport. En effet, les concerts ont été enregistré mi-janvier 2023, soit avant l'accident et le début de l'affaire Palmade. L'humoriste n'était simplement pas présent aux concerts. Il ne s'y est d'ailleurs pas rendu depuis 2021, date de sa dernière participation aux concerts en faveur des Restos du Coeur. 18:01 - Qui a écrit la chanson hymne des Enfoirés 2023 ? Dévoilée en début d'année, la chanson hymne des Enfoirés 2023 s'intitule "Rêvons". Il s'agit d'un titre écrit et composée en trio par Amir, précédent représentant de la France à l'Eurovision, en collaboration avec Nazim et Nyadjiko. Comme chaque année, cet hymne est entonné par la troupe des Enfoirés et doit porter les ventes de disques pour cette édition au même titre que la chanson des Restos et tous les autres morceaux chantés par le groupe durant le concert. Nous vous proposons d'écouter la chanson en cliquant sur la vidéo ci-dessous. Voir les images Les plus belles photos du concert des Enfoirés 2023 17:30 - Cinq nouvelles célébrités deviennent des Enfoirés en 2023 Chaque année, de nouvelles têtes intègrent la troupe des Enfoirés. L'année 2023 ne fait pas exception puisque cinq nouvelles célébrités rejoignent les rangs de la bande des Restos du Coeur. Deux chanteuses de métier : Mentissa, interprète belge révélée dans l'émission The Voice, mais aussi Sofia Essaidi qui est également actrice. Deux sportifs deviennent également des Enfoirés : le rugbyman Antoine Dupont ainsi que le pilote de Formule 1 Esteban Ocon. Enfin, citons aussi l'arrivée du danseur étoile Germain Louvet. 17:00 - Le concert des Enfoirés, c'est ce soir ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet article dédié au concert des Enfoirés 2023. Celui-ci est diffusé ce vendredi 3 mars 2023 à 21h10 sur TF1. Comme chaque année, cette diffusion marque le début de la collecte nationale des Restos du Coeur. Le concert est très important pour l'association. En comptant la diffusion, les ventes de disques, de DVD et de tickets, il pèse pour 10% des ressources annuelles des "Restos".

La chanson 2023 des Enfoirés a été dévoilée le 9 janvier 2023. Intitulée "Rêvons", elle a été co-écrite par le chanteur Amir, avec les musiciens Nazim et Nyadjiko. Parmi les chanteurs que l'on peut entendre sur ce single, citons Garou, Vitaa, Kendji Girac, Jenifer, Patrick Bruel ou encore Slimane. Ecoutez ci-dessous l'hymne 2023 des Enfoirés.

La liste de la quarantaine de stars présentes aux concerts des Enfoirés 2023 a fuité dans la presse : Sofia Essaïdi (Star Academy), Mentissa (The Voice), Jane Birkin, Amel Bent, Anne Sila, Lorie Pester, Joyce Jonathan, Camélia Jordana, Claire Keim, Zaz, Nolwenn Leroy, Carla Bruni, Vitaa, Alice Pol, Elodie Fontan, Mimie Mathy, Patrick Fiori, Julien Clerc, Jean-Louis Aubert, Bénabar, Patrick Bruel, Michèle Laroque, Inès Reg, Marie-Agnès Gilot, Elie Semoun, Jenifer, Esteban Ocon, Antoine Dupont sont les noms qui circulent dans les médias avant la diffusion TV.

Dans la logique des Restos du Cœur, le spectacle des Enfoirés n'est jamais disponible en replay sur le site de TF1. En effet, l'association cherche à vendre le maximum de DVD et CD dès le lendemain de la diffusion. Le but est de récolter le plus d'argent possible pour aider les plus défavorisés, il serait illogique de proposer le concert en replay gratuit. Les téléspectateurs qui souhaitent revoir le programme devront mettre la main au porte-monnaie.

Les CD et DVD du concert des Enfoirés sont en vente partout en France, en magasins et sur internet. Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer 17 repas à ceux qui en ont besoin. TF1 ne propose pas de replay du concert des Enfoirés pour une raison simple : cela ferait probablement baisser les revenus issus des ventes de CD et DVD pour les Restos du Cœur. En 2019 et 2020, le concert des Enfoirés a permis d'offrir plus de 15 millions de repas aux personnes accueillies par les Restos du coeur, précise le site officiel.

Vous pouvez faire des dons directement sur le site web des Restos du Cœur pour aider l'association caritative à fonctionner et à aider les plus démunis. Une boutique en ligne permet de s'offrir des cadeaux aux couleurs des Restos et des Enfoirés. Les ventes aident directement l'association. Vous pouvez également proposer votre aide et devenir bénévole auprès des Restos du Cœur.