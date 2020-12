"Miss Auvergne 2020 : qui est Géromine Prique ?"

MISS AUVERGNE - Géromine Prique porte l'écharpe de Miss Auvergne pour Miss France 2021. Etudes, loisirs, voici tout ce qu'il faut savoir sur la candidate.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 20h30] L'Auvergne n'a encore jamais remportée l'élection Miss France, mais Géromine Prique compte bien inverser la tendance à l'élection 2021. Âgée de 21 ans, ce n'était toutefois pas la première fois qu'elle se présentait à l'élection régionale, puisqu'elle a échoué deux fois auparavant. La troisième tentative a finalement été la bonne pour Géromine Prique, qui étudie actuellement le droit des affaires. Elle désire, plus tard, passer le barreau et devenir officiellement avocate.

Si Géromine Prique défend l'Auvergne pour Miss France 2021, elle est née en Essonne, mais vit actuellement à Clermont-Ferrand : "Je suis Auvergnate d'adoption" précise-t-elle à France 3 Auvergne Rhône-Alpes "C'est comme si Clermont-Ferrand était ma ville de naissance." Concernant les centres d'intérêts de Miss Auvergne, elle est passionnée de musique et a appris à jouer de la guitare pendant 4 ans. Géromine Prique aime aussi la cuisine, surtout le salé et adore les animaux. La jeune femme est d'ailleurs bénévole à la SPA de Brugheas depuis plus de 3 ans et c'est donc naturellement à la défense de la cause animale qu'elle compte défendre si elle est élue.

Le concours de beauté Miss Auvergne cherche à envoyer la plus belle femme d'Auvergne au concours Miss France. Pour cela, une élection est menée chaque année dans la région après des concours qualificatifs dans l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. A ce jour, aucune Miss Auvergne n'a été élue Miss France. Deux Miss Auvergne sont arrivées jusqu'au rang de deuxième dauphine en 2000 et en 2011. C'est le meilleur résultat régional à ce jour.

Lors du concours Miss France 2020, qui a eu lieu mi-décembre 2019, l'Auvergne était représentée par Meissa Ameur. Âgée de 21 ans, la jeune femme est originaire de Clermont-Ferrand et était en deuxième année de licence de droit au moment de l'élection. Le concours ne lui a malheureusement pas souri puisqu'elle n'a pas réussit à se hisser jusque dans le Top 15 cette année.

