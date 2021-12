Miss Auvergne 2021: qui est Anais Werestchak, médecin candidate à Miss France ?

MISS AUVERGNE L'Auvergne est représentée par Anais Werestchack lors du concours Miss France 2022. Etudes, emploi, loisirs... Portrait de Miss Auvergne.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h04] Anais Werestchack foule le podium de Miss France dans un but : être la première Miss Auvergne à remporter le concours de beauté. La jeune femme de 24 ans fait partie des 29 candidates à l'élection 2022, qui se tient à Caen le 11 décembre 2021. Miss Auvergne 2021 se distingue parmi les autres candidates car elle est déjà médecin diplômée. "Quand je fais le point sur ma vie, je me dis, qu'à part les études, je n'ai pas fait grand-chose, conclut-elle dans une interview à TV Mag. Miss France est donc une super parenthèse, un moment où je peux ajouter des paillettes, lâcher prise et vivre des expériences différentes de mon quotidien".

Miss Auvergne 2021 a tenté l'élection à trois reprises, avant de finalement se frayer un chemin vers l'élection Miss France. Elle a été élue Miss Auvergne au Puy-en-Velay le 10 septembre dernier. Grâce à son nouveau titre, la jeune femme espère promouvoir des problématiques de santé, comme le dépistage ou l'alimentation saine. "Miss France ne se résume plus seulement à un concours de beauté depuis déjà plusieurs années maintenant, c'est aussi selon moi la possibilité de bénéficier d'une voix plus forte pour porter des messages plus loin", a-t-elle détaillé sur sa page Facebook. En sa qualité de médecin, Anais Werestchack compte bien promouvoir la santé si elle est élue Miss France.

Anais Werestchack ne se résume pas uniquement à sa carrière de médecin et le podium des Miss. Elle révèle ainsi être une grande sportive, particulièrement adapte de fitness et de course à pied. Parmi ses intérêts, on compte également la psychologie humaine. Elle n'hésite ainsi pas à citer le livre "Good vibes, good life" de Vex King au cours de différentes interviews. Parmi ses loisirs, Miss Auvergne cite également la pâtisserie.

En savoir plus

Le concours de beauté Miss Auvergne cherche à envoyer la plus belle femme d'Auvergne au concours Miss France. Pour cela, une élection est menée chaque année dans la région après des concours qualificatifs dans l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. A ce jour, aucune Miss Auvergne n'a été élue Miss France. Deux Miss Auvergne sont arrivées jusqu'au rang de deuxième dauphine en 2000 et en 2011. C'est le meilleur résultat régional à ce jour.

La liste des dernières Miss Auvergne