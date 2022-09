Miss Auvergne 2022 : qui est Alissia Ladeveze, candidate à Miss France ?

MISS AUVERGNE L'Auvergne a fait son choix, c'est Alissia Ladeveze qui la représentera au concours Miss France 2023. Découvrez qui elle est dans notre portrait.

[Mis à jour le 20 septembre 2022 à 14h15] Le samedi 17 septembre 2022 avait lieu l'élection de Miss Auvergne au centre culturel de Vals-Près-le-Puy. Parmi les candidates réunies face au public et au jury, c'est Alissia Ladeveze qui s'est imposée et a remporté l'écharpe et la couronne de Miss Auvergne 2022. Elle a ainsi obtenu son ticket pour le concours national de Miss France 2023 où elle essaiera de faire mieux qu'Anais Werestchack qui ne s'était malheureusement pas classée dans le Top 15 l'an dernier.

Âgée de 21 ans, Alissia Ladeveze est née à Vichy dans l'Allier. Elle avait d'ailleurs été élue Miss Allier au mois de mars 2022 à Moulins avant de se présenter à l'élection régionale. Diplômée de l'ESC de Clermont-Ferrand, Alissa Ladeveze mène actuellement des études dans la publicité. Dans ce sens, elle poursuit un master de publicité à Lyon. La jeune femme a effectué sa troisième année de Bachelor en Pologne, à Cracovie précisément. Grâce à son statut de Miss, Alissa Ladeveze entend lutter contre l'isolement des personnes âgées, "une cause qui me touche beaucoup" expliquait-elle chez France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Le concours de beauté Miss Auvergne cherche à envoyer la plus belle femme d'Auvergne au concours Miss France. Pour cela, une élection est menée chaque année dans la région après des concours qualificatifs dans l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. A ce jour, aucune Miss Auvergne n'a été élue Miss France. Deux Miss Auvergne sont arrivées jusqu'au rang de deuxième dauphine en 2000 et en 2011. C'est le meilleur résultat régional à ce jour.

