Miss Auvergne : études, âge, loisirs... qui est Oriane Mallet ?

MISS AUVERGNE 2023. Oriane Mallet a été élue Miss Auvergne et rejoint la liste des candidates à l'élection Miss France 2024. Voici son portrait.

Dimanche 24 septembre 2023, l'Auvergne a choisi sa représentante à l'élection Miss France en la personne d'Oriane Mallet. Elle décroche ainsi son ticket pour le concours national, prévu le 16 décembre à Dijon. Oriane Mallet s'est imposée face à 14 autres prétendantes au titre. Âgée de 22 ans, la jeune femme originaire de l'Alliers se lance un nouveau défi de taille.

Professionnellement, la nouvelle Miss Auvergne va devoir mettre ses études en marketing et communication pour se former à être une reine de beauté exemplaire. En parallèle de sa formation, elle est passionnée de basket-ball, qu'elle a pu pratique à haut niveau. Cela sera-t-il suffisant pour que cette compétitrice dans l'âme décroche l'écharpe de Miss France à la fin de l'année ?

Le concours de beauté Miss Auvergne cherche à envoyer la plus belle femme d'Auvergne au concours Miss France. Pour cela, une élection est menée chaque année dans la région après des concours qualificatifs dans l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. A ce jour, aucune Miss Auvergne n'a été élue Miss France. Deux Miss Auvergne sont arrivées jusqu'au rang de deuxième dauphine en 2000 et en 2011. C'est le meilleur résultat régional à ce jour.

