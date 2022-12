Miss Auvergne : portrait d'Alissia Ladeveze, candidate à Miss France 2023

MISS AUVERGNE 2022. Alissia Ladeveze va concourir ce samedi sur la scène de Miss France en portant les couleurs de l'Auvergne. Qui se cache derrière la reine de beauté ?

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 20h09] Alissia Ladeveze fait partie des 30 candidates de l'élection Miss France 2023, qui a lieu ce samedi 17 décembre 2022 à Châteauroux. Âgée de 21 ans, elle défile sous les couleurs de l'Auvergne, qu'elle représente après avoir été élue Miss Allier. La jeune femme est originaire de Vichy et espère bien être la première auvergnate à remporter le concours de beauté national depuis la création du concours.

Depuis le début, Alissia Ladeveze croyait en ses chances. Encouragée par ses proches à se présenter dès ses 18 ans, elle a franchi le pas cette année et a décidé de tout donner afin de ne rien regretter et a été élue Miss Auvergne à sa première tentative. Après avoir réalisé sa troisième année de Bachelor à Cracovie, en Pologne, l'Auvergnate a obtenu un double diplôme en management international et comptait commencer un master de publicité à Lyon, mais avec le concours de Miss France, ses projets sont reportés à l'année prochaine. Plus tard, elle rêve d'ouvrir une agence de publicité à Paris, "un peu à la Emily in Paris", s'amuse-t-elle auprès de TF1 Info.

Ayant grandi dans une famille nombreuse et unie, Alissia Ladeveze voudrait aider ceux qui n'ont pas cette chance et lutter contre l'isolement des personnes âgées. C'est après une première expérience de travail qu'elle a eu le déclic : "Mon premier job d'été avait été dans une résidence senior, j'avais beaucoup apprécié cette expérience et je m'étais attachée aux résidents." Elle espère que la couronne de Miss Auvergne, et peut-être celle de Miss France, l'aidera à promouvoir cette cause : "Je m'investis et je vais continuer à m'investir pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. C'est une cause qui me touche beaucoup et je trouve qu'elle n'est pas forcément mise en avant", déclare-t-elle à France 3.

En savoir plus

Le concours de beauté Miss Auvergne cherche à envoyer la plus belle femme d'Auvergne au concours Miss France. Pour cela, une élection est menée chaque année dans la région après des concours qualificatifs dans l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. A ce jour, aucune Miss Auvergne n'a été élue Miss France. Deux Miss Auvergne sont arrivées jusqu'au rang de deuxième dauphine en 2000 et en 2011. C'est le meilleur résultat régional à ce jour.

La liste des dernières Miss Auvergne