Miss Côte d'Azur 2020 : Lara Gautier est la seconde dauphine de Miss France, qui est-elle ?

MISS COTE D'AZUR - La représentante de la Côte d'Azur, Lara Gautier, a obtenu la troisième place du concours Miss France 2021.

[Mis à jour le 20 décembre 2020 à 00h34] Laura Gautier est la seconde dauphine de Miss France 2021. Ce samedi 19 décembre 2020, elle s'est classée à la troisième place du concours de beauté. Juste avant l'élection, elle faisait office de favorite des internautes. En effet, la candidate avait le plus de fans sur Instagram, loin devant les autres candidates. Plus de 74 000 personnes la suivent le 19 décembre au soir. Mais si, sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 22 ans devance ses rivales, le vote du public ne compte plus que pour 50% des voix cette année, ce qui ne lui assure pas de remporter la couronne léguée par Clémence Botino.

Lara Gautier est étudiante en dernière année d'un master de marketing et communication à l'IPAG Business School, à Nice. Ayant passé 5 mois d'études en Angleterre, Miss Côte d'Azur est maintenant bilingue et aimerait travailler en tant que directrice marketing dans un grand groupe à l'international. Passionnée par la nature, la protection de l'environnement est la cause qu'elle voudrait défendre si elle est élue. Lara Gautier essaye d'avoir une démarche écologique et respectueuse de l'environnement, notamment en utilisant des panneaux photovoltaïques, un compost ainsi que des produits ménagers naturels, en plus de respecter le tri sélectif. La belle brune est également engagée auprès des animaux et de la préservation de l'environnement, puisqu'elle œuvre en tant que bénévole au sein de l'ONG WWF depuis près de 2 ans.

Comment voter pour Miss Côte d'Azur ?

Vous voulez encourager Miss Côte d'Azur ? Rien de plus simple : il suffit de lui donner votre voix et de voter pour elle. Il suffit de téléphoner au 3680 (0,99 € par appel + prix de l'appel en France métropolitaine, 0,89€ par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, 0,83 € par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guyane, Mayotte, Saint-Martin Saint-Bathélémy, 105 F par appel de la Calédonie et 118 F par appel de Tahiti) ou d'envoyer un SMS au 72500 (0, 99€ max par SMS + prix du SMS, 118 F pour un sms provenant de Tahiti et la Nouvelle Calédonie). Il faut ensuite taper le numéro 9 pour donner sa voix à Miss Côte d'Azur .

Chaque année, la région Côte d'Azur élit sa représentante pour l'élection de Miss France. Mais avant cela, plusieurs élections qualificatives ont lieu à Antibes Juan-les-Pins, Beausoleil, Cannes, Falicon, Gattières, Mimosa Mandelieu-la-Napoule, Mougins, Vallauris Golfe-Juan et Vallée du Paillon. La région Côte d'Azur a déjà vu sept de ses miss couronnées Miss France : 7 couronnes dont la dernière a été obtenue par Sabrina Belleval en 1982.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En décembre 2019, c'est Manelle Souahlia qui a représenté fièrement les couleurs de la Côte d'Azur au concours Miss France 2020. Âgée de 19 ans, la jeune femme a intégré le Top 5 du concours cette année et est devenue la quatrième dauphine de Clémence Botino. A l'époque de l'élection, elle avait mis en pause ses études de marketing en vue de participer à Miss France.

Miss France 2021 - au programme TV le 19 décembre 2020 sur TF1