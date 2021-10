Miss Côte d'Azur 2021 : Valeria Pavelin élue, qui est-elle ?

MISS COTE D'AZUR. La région a voté, c'est Valeria Pavelin qui représentera ses chances en tant que Miss Côte d'Azur 2021 lors de la prochaine élection de Miss France.

[Mis à jour le 27 octobre 2021 à 14h29] C'est au centre d'exposition et de congrès de Mandelieu-La Napoule qu'a eu lieu l'élection de Miss Côte d'Azur 2021 le vendredi 22 octobre 2021. Parmi les candidates réunies, le jury et le public a choisi de donner l'écharpe et la couronne de Miss Côte d'Azur à Valeria Pavelin, 24 ans. Native de Zagreb en Croatie, Valeria Pavelin avait été élue Miss Mandelieu-La Napoule au début du mois de juillet. Etudiante avec pour objectif de devenir chirurgien-dentiste, Valeria Pavelin espère aller aussi loin si ce n'est plus que Lara Gautier, candidate azuréenne qui était arrivée troisième du concours l'an dernier.

Félicitations à Valeria Pavelin élue Miss Côte dAzur 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/oeXpdC0QQs — Miss France (@MissFrance) October 23, 2021

Pour la petite histoire, Valeria Pavelin avait vu sa grande sœur Maria Pavelin remporter la couronne de Miss Côte d'Azur 2016 avant de renoncer à ses chances pour Miss France pour des raisons professionnelles. Grâce au concours Miss France 2022 et à son écharpe de Miss Côte d'Azur 2021, Valeria Pavelin espère mettre en lumière ses propres valeurs, notamment la lutte contre la maltraitance animale.

Chaque année, la région Côte d'Azur élit sa représentante pour l'élection de Miss France. Mais avant cela, plusieurs élections qualificatives ont lieu à Antibes Juan-les-Pins, Beausoleil, Cannes, Falicon, Gattières, Mimosa Mandelieu-la-Napoule, Mougins, Vallauris Golfe-Juan et Vallée du Paillon. La région Côte d'Azur a déjà vu sept de ses miss couronnées Miss France : 7 couronnes dont la dernière a été obtenue par Sabrina Belleval en 1982.

Fin 2020, c'est Lara Gautier qui représentait la région Côte d'Azur lors de l'élection de Miss France. Alors étudiante en dernière année d'un master de marketing et communication à l'IPAG Business School à Nice, la jeune femme se dirigeait vers le métier de directrice marketing dans un grand groupe à l'international. Sa participation à Miss France 2021 l'a emmenée jusqu'au podium puisqu'elle a terminé troisième du concours et a servi comme deuxième dauphine d'Amandine Petit.

Qui était Miss Côte d'Azur 2019 ?

En décembre 2019, c'est Manelle Souahlia qui a représenté fièrement les couleurs de la Côte d'Azur au concours Miss France 2020. Âgée de 19 ans, la jeune femme a intégré le Top 5 du concours cette année et est devenue la quatrième dauphine de Clémence Botino. A l'époque de l'élection, elle avait mis en pause ses études de marketing en vue de participer à Miss France.