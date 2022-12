Miss Côte d'Azur 2022 : études, passions... Tout sur Flavy Barla

MISS COTE D'AZUR. Flavy Barla, élue Miss Côte d'Azur 2022 en août, représentera sa région à l'élection Miss France 2023. Découvrez son portrait.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 14h45] Elue Miss Côte d'Azur parmi 15 prétendantes le 2 août 2022 au théâtre romain de Fréjus, Flavy Barla, 19 ans, succède à Valéria Pavelin, qui s'était qualifiée dans le top 15 de Miss France l'an dernier. Après avoir été élue Miss Mandelieu-la-Napoule, elle a pu revêtir l'écharpe dès sa première participation et représentera sa région pour tenter de remporter la très convoitée couronne de Miss France 2023 lors de l'élection qui se déroulera le 17 décembre à Châteauroux et sera retransmise en direct sur TF1. Les attentes sont grandes puisque la Côte d'Azur n'a pas remporté le titre depuis 41 ans.

Originaire de Nice, Flavy Barla est actuellement étudiante en troisième année de médecine. Une fois diplômée, elle souhaiterait devenir chirurgienne. Elle a d'ailleurs décidé de continuer ses études malgré sa participation au concours de Miss France 2023, "Cela a nécessité beaucoup d'organisation : je me suis levée plus tôt et couchée plus tard pour m'avancer. Si je suis élue Miss France, je vivrai un an de rêve et si je ne le suis pas, trois semaines après, j'aurai mes partiels !", confie-t-elle à TV Magazine. Cette passion pour la médecine lui vient de son enfance : "J'ai eu une maladie assez grave, que je ne veux pas forcément détailler, et j'ai un peu grandi dans les hôpitaux, ce qui m'a donné la fibre médicale", explique-t-elle. Marraine de l'association Flavien, elle voudrait défendre la lutte contre le cancer pédiatrique.

Se décrivant comme empathique et bienveillante, Flavy Barla a été séduite par le côté humain et l'idée de partage du concours de Miss France. "Et puis, j'adore la scène, j'ai fait énormément de danse et de show. Lemélange du côté humain et du spectacle m'attirait", précise-t-elle. La jeune femme a longtemps pratiqué le patinage artistique ainsi que la danse classique et moderne. Elle a d'ailleurs participé avec sa troupe à La France a un incroyable talent en 2018. Vu son parcours, Miss Côte d'Azur ne devrait pas avoir de mal à montrer ses talents sur scène, même si elle précise que c'est avant tout par sa personnalité qu'elle espère séduire les Français.

Chaque année, la région Côte d'Azur élit sa représentante pour l'élection de Miss France. Mais avant cela, plusieurs élections qualificatives ont lieu à Antibes Juan-les-Pins, Beausoleil, Cannes, Falicon, Gattières, Mimosa Mandelieu-la-Napoule, Mougins, Vallauris Golfe-Juan et Vallée du Paillon. La région Côte d'Azur a déjà vu sept de ses miss couronnées Miss France : 7 couronnes dont la dernière a été obtenue par Sabrina Belleval en 1982.

Liste des dernières Miss Côte d'Azur