Miss Guyane 2021 : portrait de Mélysa Stephenson

MISS GUYANE. Mélysa Stephenson succède à Héléneschka Horth au titre de Miss Guyane. Elle se présentera à l'élection Miss France 2022 à la fin de l'année. Qui est-elle ?

[Mis à jour le 20 juillet 2021 à 12h48] Mélysa Stephenson a obtenu son ticket pour participer à la prochaine élection Miss France. Le 17 juillet 2021, la jeune femme a remporté l'écharpe et la couronne Miss Guyane 2021. Mélysa Stephenson est âgée de 19 ans et étudie en licence 2 de sociologie, tout en poursuivant des études en marketing digital. La nouvelle Miss Guyane cumule également plusieurs passions, comme la mode et l'événementiel. Mélysa Stephenson est également une Miss engagée, puisque la représentante de la Guyane est présidente d'une association : La Fabrique à Pépites est dédié à la jeunesse de la région outre-mer.

Elle a profité de l'élection Miss Guyane pour montrer qu'elle était une candidate sérieuse et engagée, notamment sur l'endométriose. C'est pour évoquer cette maladie gynécologique qu'elle a tenu à participer à l'élection régionale : "C'est un sujet qui me touche et qui m'a pendant des années handicapée, a-t-elle expliqué au micro de La 1ere. Aujourd'hui cela va mieux. Il est important que l'on sensibilise les jeunes femmes, pour desceller les symptômes afin d'adapter les traitements. Il faut apprendre à vivre avec." Un engagement qu'elle va très certainement évoquer lors de l'élection Miss France 2022, qui devrait se dérouler en décembre 2021.

Félicitations à Melysa Stephenson, élue Miss Guyane 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/C69GIliiTt — Miss France (@MissFrance) July 18, 2021

Miss Guyane élit chaque année une jeune femme au concours de beauté Miss France. Plusieurs candidates se présentent annuellement dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la région outre-mer. Depuis la création du concours Miss France, une seule Miss Guyane a remporté la couronne de Miss France : il s'agit d'Alicia Aylies, en 2017.

En 2020, Héléneschka Horth a été élue Miss Guyane. Âgée de 23 ans, elle était lors de son élection chargée de communication et de marketing au Medef de Guyane, dans le but de devenir, dans quelques années, cheffe d'entreprise. Héléneschka Horth espérait pouvoir œuvrer à la valorisation des produits de sa région d'outre-mer. Lors de l'élection Miss France 2021, elle n'a pas été qualifiée parmi les finalistes.

Dariana Abé a été élue le 13 octobre 2019 Miss Guyane. Âgée de 21 ans et originaire d'Apatou, elle travaillait comme esthéticienne. Un premier pas vers son rêve, fonder son propre institut de beauté spécialisé dans les soins à base de produits tropicaux. Auparavant, elle a obtenu un bac littéraire avant de suivre une licence en lettres modernes. Lors de l'élection Miss France 2020, elle n'a pas été sélectionnée parmi les finalistes.

En 2018, Laureline Decocq était le visage de la Guyane à l'élection Miss France. Etant originaire d'une région peu connue de la population française, Laureline Decocq espérait faire rayonner son territoire : "Je viens d'Amazonie : un territoire riche de biodiversité et de potentiel de développement mais malheureusement méconnu, même parfois par les Guyanais eux-mêmes." Toutefois, elle n'a pas fait partie des finalistes du concours et ne s'est donc pas classée.

