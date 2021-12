Miss Guyane 2021 : tout savoir sur Mélysa Stephenson

MISS GUYANE. Mélysa Stephenson représente la Guyane à l'élection Miss France 2022. Portrait de Miss Guyane 2021.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h07] Mélysa Stephenson a été élue Miss Guyane en juillet dernier. Âgée de 19 ans, elle est actuellement étudiante en licence de sociologie et poursuit en parallèle des études en marketing digital et une formation pour devenir créatrice de mode. Elle travaille également pour l'entreprise de son père en parallèle de toutes ses activités. La nouvelle Miss Guyane se distingue surtout des autres candidates à Miss France 2022, dont l'élection se tient le 11 décembre 2021, comme étant une Miss engagée : la représentante de la Guyane est présidente d'une association, La Fabrique à Pépites, dédiée à la jeunesse de la région d'Outre-Ler.

Elle a profité de l'élection Miss Guyane pour montrer qu'elle était une candidate sérieuse et engagée, notamment sur l'endométriose. C'est pour évoquer cette maladie gynécologique dont elle souffre personnellement qu'elle a tenu à participer à l'élection régionale : "C'est un sujet qui me touche et qui m'a pendant des années handicapée, a-t-elle expliqué au micro de La 1ere. Aujourd'hui cela va mieux. Il est important que l'on sensibilise les jeunes femmes, pour desceller les symptômes afin d'adapter les traitements. Il faut apprendre à vivre avec."

Miss Guyane est également pompier volontaire. Au micro de TV Mag, Mélysa Stephenson a confié qu'elle était actuellement en attente de son affectation. Parmi ses passions, elle n'hésite pas à révéler qu'elle aime écrire, particulièrement des poèmes, marchant dans les pas de son grand-père lui-même écrivain. Dans ses textes, elle "parle des maux de la société, j'essaye de parler à la place des personnes qui ne peuvent pas le faire. Je ne suis pas forcément inspirée par des sujets très positifs mais j'essaye d'amener un regard différent à chaque problème."

Miss Guyane élit chaque année une jeune femme au concours de beauté Miss France. Plusieurs candidates se présentent annuellement dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la région outre-mer. Depuis la création du concours Miss France, une seule Miss Guyane a remporté la couronne de Miss France : il s'agit d'Alicia Aylies, en 2017.

Liste des dernières Miss Guyane