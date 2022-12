Miss Guyane 2022 : Shaïna Robin, future pilote de chasse !

MISS GUYANE Shaïna Robin a été élue pour représenter la Guyane au concours Miss France, le 17 décembre prochain. Son portrait.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 12h07] La Guyane a trouvé sa représentante pour le concours Miss France, qui se tient le samedi 17 décembre ! Shaïna Robin a été élue Miss Guyane 2022 à Matoury, le 16 juillet 2022. Âgée de 21 ans, cette jeune femme est originaire de Kourou. Elle succède à Mélysa Stéphenson, ancienne tenante du titre, qui s'était classée dans le top 15 lors de la dernière élection nationale. Saura-t-elle séduire un plus large public, comme en 2016 Alicia Aylies devenue la première Miss Guyane à porter l'écharpe de Miss France ?

Très bonne élève, Shaïna Robin est actuellement étudiante en deuxième année de classe préparatoire scientifique, avec l'objectif de passer les concours aux grandes écoles. Son ambition ? La nouvelle Miss Guyane envisage de devenir un jour pilote de chasse dans l'armée de l'air en intégrant l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC). Déjà titulaire d'une licence de pilote privée, la jeune femme a déjà plusieurs heures de vol au compteur. De quoi prendre de la hauteur pour celle dont le film culte est évidemment… Top Gun !

Avant cela, Shaïna Robin qui se décrit volontiers comme épicurienne, dynamique et optimiste, s'est fixée l'objectif de remporter la couronne Miss France, concours dont elle a suivi toutes les cérémonies depuis qu'elle est enfant. Déterminée à donner corps à sa vocation, Shaïna Robin a le souhait de représenter la France mais aussi de partager les causes et les valeurs qui lui tiennent à coeur, notamment inciter les jeunes à faire des études.

Miss Guyane élit chaque année une jeune femme au concours de beauté Miss France. Plusieurs candidates se présentent annuellement dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la région outre-mer. Depuis la création du concours Miss France, une seule Miss Guyane a remporté la couronne de Miss France : il s'agit d'Alicia Aylies, en 2017.

