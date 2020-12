Miss Limousin 2020 : Léa Graniou dans le top 15

MISS LIMOUSIN. Léa Graniou, qui représente le Limousin, a été sélectionnée pour figurer dans le top 15 de Miss France 2021.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 23h11] Léa Graniou a convaincu le jury de Miss France 2021 de la laisser continuer l'aventure. Miss Limousin a été sélectionnée parmi les 15 finalistes. La candidate avait en effet été présélectionnée sans le savoir avant l'élection ce samedi 19 décembre 2020. La jeune femme va pouvoir passer à la seconde étape de la compétition, dans l'espoir d'être ensuite choisie par le public pour rejoindre les 5 finalistes du concours national. Originaire de Limoges, la jeune femme a été élue Miss Limousin en septembre 2020 et représente sa région au concours de beauté national.

Au départ, participer à Miss France était un challenge pour Léa Graniou. "Je suis quelqu'un qui croque la vie à pleines dents et je ne voulais pas avoir de regrets", a-t-elle confié au Figaro TV Mag. Et pour cause, à 15 ans, elle a été atteinte d'un cancer de la thyroïde. Aujourd'hui, elle ressort plus forte de cette expérience qui lui a donné une grande leçon de vie. C'est également cette cause du cancer pédiatrique qu'elle voudrait mettre en avant si elle est élue Miss France. A la fois pour soutenir les enfants touchés par la maladie mais également pour favoriser l'accompagnement des parents dans ces moments difficiles.

Miss Limousin est actuellement en deuxième année de formation pour obtenir le diplôme d'État d'éducatrice de jeunes enfants. Car son ambition professionnelle est de travailler auprès des enfants dans un centre hospitalier pour finir par créer un jour sa propre crèche. A noter également que Léa Graniou n'en était pas à sa première tentative sur les podiums, puisque c'est la seconde fois qu'elle se présentait à l'élection régionale. Elle était d'ailleurs la première dauphine d'Alison Salapic l'an dernier : "Ça m'a laissé un an pour me représenter, j'ai eu de nouvelles motivations et une réelle volonté de représenter cette région, et c'est une très grande fierté". Cette expérience pourrait jouer en sa faveur lors de la soirée Miss France 2021. Outre son attachement pour les enfants, la jeune Miss est également sportive et peintre. Elle pratique le sport en salle et tient sa passion de la peinture de ses grands-parents, tous les deux artistes peintres.

Comment voter pour Miss Limousin ?

Vous voulez encourager Miss Limousin ? Rien de plus simple : il suffit de lui donner votre voix et de voter pour elle. Il suffit de téléphoner au 3680 (0,99 € par appel + prix de l'appel en France métropolitaine, 0,89€ par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, 0,83 € par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guyane, Mayotte, Saint-Martin Saint-Bathélémy, 105 F par appel de la Calédonie et 118 F par appel de Tahiti) ou d'envoyer un SMS au 72500 (0, 99€ max par SMS + prix du SMS, 118 F pour un sms provenant de Tahiti et la Nouvelle Calédonie). Il faut ensuite taper le numéro 7 pour donner sa voix à Miss Limousin .

Miss Limousin élit chaque année une jeune femme au concours de beauté Miss France. Plusieurs candidates se présentent annuellement dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Corrèze, de la Creuse et la Haute-Vienne. Depuis la création du concours Miss France, aucune Miss Limousin n'a encore remporté la couronne.

Alison Salapic, 22 ans, a été élue Miss Limousin en 2019, représentant sa région lors de l'élection Miss France 2020. Elle travaillait au même moment comme infirmière auprès de patients post-AVC, les tétraplégiques ou ceux ayant des prothèses aux genoux et aux hanches. Avant cela, la candidate originaire de Saint-Vaury (Creuse) a gagné de l'expérience en tant qu'aide à domicile, avant de travailler dans un centre de rééducation fonctionnelle. Lors de l'élection Miss France, elle n'a pas été classée mais a décroché le prix de la Sympathie.

Aude Destour, masseuse-kinésithérapeute, représentait la région du Limousin au concours Miss France 2018. L'une de ses particularités résidait dans le fait qu'elle est celle qui a dessiné son costume régional. Avant d'arriver dans l'aventure, la jeune femme a pourtant connu un parcours semé d'embûches : "Un jour, je me suis réveillée d'une opération grave avec le sourire, parce que, finalement, j'étais toujours là. J'ai dû réapprendre à m'asseoir, à marcher, bref la totale", révélait-t-elle dans Paris-Match. Un moment douloureux mais qui ne l'a pas empêchée de devenir l'une des 30 plus belles femmes de France, se classant 4e dauphine au concours Miss France 2019.

