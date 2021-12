Miss Limousin 2021 : tout savoir sur Julie Beve

MISS LIMOUSIN. Julie Beve représente le Limousin lors de l'élection Miss France 2022. Portrait de Miss Limousin 2021.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h43] L'écharpe de Miss Limousin est portée par Julie Beve lors de l'élection Miss France 2022, qui se déroule le 11 décembre 2021 à Caen. La jeune femme de 23 ans originaire de la Corrèze a été élue le 1er octobre dernier, lors du concours régional à Brive-la-Gaillarde. Sa région n'ayant jamais remporté la couronne, la nouvelle Miss Limousin espère bien donner à son fief sa première couronne de Miss France.

Titulaire d'une licence de responsable marketing touristique, Julie Beve est également détentrice d'un diplôme d'hôtesse de l'air. Elle travaille actuellement dans la restauration à Bordeaux. Sportive, la candidate limousine à Miss France 2022 pratique l'équitation. Elle est également passionnée de voyage, ce qui explique sa vocation pour devenir hôtesse de l'air.

Julie Beve connaît déjà la cause qu'elle défendra si elle est élue Miss France 2022 : depuis longtemps, Miss Limousin s'investit dans l'environnement. "Avec mes proches, depuis quelques années, nous organisons des marches de nettoyage pour ramasser les détritus sur les bords de route et dans les forêts. Nous retrouvons beaucoup de déchets. Et en dehors de cela, la moindre promenade est l'occasion d'intervenir, j'ai toujours des gants et un sac avec moi", précise-t-elle en interview à TV Mag. Miss Limousin compte bien faire en sorte que le respect de l'environnement soit davantage respecté si jamais elle est élue gagnante de Miss France 2022.

Miss Limousin élit chaque année une jeune femme au concours de beauté Miss France. Plusieurs candidates se présentent annuellement dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Corrèze, de la Creuse et la Haute-Vienne. Depuis la création du concours Miss France, aucune Miss Limousin n'a encore remporté la couronne.

La liste des dernières Miss Limousin