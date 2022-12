Miss Limousin : Salomé Maud, une miss très engagée

MISS LIMOUSIN. Avec Salomé Maud, le Limousin envoie une candidate très engagée au concours Miss France 2023. Découvrez qui est Miss Limousin 2022.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 20h10] L'élection de Miss Limousin 2022 a eu lieu à Brive-la-Gaillarde dans le but de désigner la représentante régionale pour le concours Miss France 2023. C'est Salomé Maud, une jeune femme de 23 ans originaire de Limoges, qui s'est imposée face aux autres candidates pour remplacer Julie Beve, précédente candidate au concours Miss France mais qui ne s'était malheureusement pas classée dans le Top 15 l'an dernier. Couronnée Miss Limousin 2022, Salomé Maud n'en est pas à son coup d'essai dans un concours de beauté puisqu'elle avait été première dauphine de Miss Haute-Vienne en 2017 avant de tenter sa chance à Miss Limousin en 2021, concours durant lequel elle s'était classée première dauphine avant de remporter la couronne cette année.

Un an plus tard, la jeune femme devient enfin la digne représentante de sa région. Ce qui distingue Salomé Maud de ses concurrentes, ce sont ses engagements caritatifs. Dès le lycée, la Miss a été jeune ambassadrice de l'Unicef pendant un an. Pour agir sur le terrain, elle est ensuite rentrée dans l'Ordre de Malte et réalise, depuis, des maraudes tous les week-ends, pendant lesquelles elle distribue des denrées alimentaires. Trois soirs par semaine, elle s'occupe également de jeunes enfants de milieux défavorisées dans leur accompagnement éducatif et social.

Côté professionnel, Salomé Maud est déjà en activité : cette spécialiste de la négociation exerce le métier d'acheteuse après avoir obtenu un diplôme de master en management des achats après deux années d'étude en commerce international à Bordeaux. Persévérante et combative, Miss Limousin partagent ces qualités avec sa petite sœur de 17 ans, qui évolue dans le Pôle France de judo à Orléans. Forte de ces belles valeurs, sera-t-elle la première Miss Limousin couronnée Miss France ?

Miss Limousin élit chaque année une jeune femme au concours de beauté Miss France. Plusieurs candidates se présentent annuellement dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Corrèze, de la Creuse et la Haute-Vienne. Depuis la création du concours Miss France, aucune Miss Limousin n'a encore remporté la couronne.

