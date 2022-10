Miss Limousin 2022 : tout ce qu'il faut savoir sur Salomé Maud

MISS LIMOUSIN. Cette année, le Limousin a choisi d'envoyer Salomé Maud au concours Miss France 2023. Elle représente la région en tant que Miss Limousin 2022.

[Mis à jour le 11 octobre 2022 à 15h34] C'est le samedi 1er octobre 2022 que le public et le jury réunis à Brive-la-Gaillarde ont rendu leur verdict quant à la future représentante du Limousin au concours Miss France 2023. Au sein du groupe de 15 candidates venues dans l'espoir de monter sur la scène du concours national, c'est Salomé Maud qui s'est imposée et a ainsi ravi l'écharpe et la couronne de Miss Limousin 2022. Elle succède donc à Julie Beve, qui avait représenté la région l'année dernière mais ne s'était malheureusement pas classée dans le Top 15.

Originaire de Limoges en Haute-Vienne, Salomé Maud est âgée de 23 ans. Elle a obtenu un diplôme de master en management des achats et exerce à l'heure actuelle le métier d'acheteuse. Dans les colonnes de La Montagne, la jeune femme explique être "très heureuse" d'avoir été sélectionnée pour participer à Miss France 2023. "On y croit, on se prépare, on se donne à fond, on se donne des moyens pour y arriver, on croise les doigts et puis ça arrive !" Par ailleurs, sachez que Salomé Maud est également bénévole au sein de l'Ordre de Malte et a été jeune ambassadrice de l'Unicef le temps d'une année entre 2015 et 2016.

Miss Limousin élit chaque année une jeune femme au concours de beauté Miss France. Plusieurs candidates se présentent annuellement dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Corrèze, de la Creuse et la Haute-Vienne. Depuis la création du concours Miss France, aucune Miss Limousin n'a encore remporté la couronne.

