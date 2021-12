Miss Nord Pas de Calais 2021 : qui est Donatella Meden ? Son portrait

MISS NORD PAS DE CALAIS. Donatella Meden est Miss Nord-Pas-de-Calais 2021 et se présente au concours Miss France 2022. Voici les informations qu'il faut savoir à son sujet.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h45] Miss Nord-Pas-de-Calais est chaque année l'une des favorites de l'élection Miss France, puisque trois de ses représentantes ont remporté la couronne entre 2015 et 2018. Pour l'édition 2022 du concours de beauté national, Donatella Meden portera l'écharpe de la région. Elle a été élue le 16 octobre 2021. Âgée de 21 ans, Miss Nord-Pas-de-Calais 2021 est originaire de Lambersart, une ville située dans la métropole de Lille.

Donatella Meden est encore étudiante : elle suit un cursus spécialisé dans le luxe et la mode à l'école Isefac, à Lille. C'est également une grande passionnée de cuisine, natation et cinéma qui a l'habitude des podiums, puisqu'elle travaille également comme mannequin. Parmi ses nombreux autres talents, Miss Nord-Pas-de-Calais est aussi polyglotte, maîtrisant le croate, l'anglais, l'espagnol et le russe.

Dans les colonnes du Figaro TV Mag, Donatella Meden s'est exprimée sur son envie de participer au concours de beauté national qu'est Miss France. La jeune candidate explique qu'elle avait "envie de vivre une aventure unique et différente de mon quotidien mais aussi de me créer des moments inoubliables". Il faut dire que Miss Nord-Pas-de-Calais 2021 regarde religieusement l'émission chaque année. Pour autant "devenir Miss n'était pas un rêve. J'ai fait un peu de mannequinat donc j'avais un attrait pour ce milieu, c'est ce qui m'a aussi poussée à me présenter."

Comme toutes les candidates au concours Miss France, Donatella Meden redoute certaines séquences de la soirée Miss France. C'est assez habituel mais Miss Nord-Pas-de-Calais 2021 a peur du discours qu'elle devra donner sur scène face à des millions de téléspectateurs. C'est, pour elle, "la partie de l'élection qui me stresse le plus. En même temps, j'ai hâte d'y être parce que ça va me donner le pouvoir et la capacité de m'exprimer devant des millions de téléspectateurs, c'est un avantage et un honneur." Charge à elle de convaincre le public réuni à Caen pour l'élection de Miss France 2022.

Tout sur Miss Nord-Pas-de-Calais

Chaque année, la région Nord-Pas-de-Calais envoie sa représentante à l'élection Miss France dans l'espoir de remporter la couronne. Pour cela, de nombreuses jeunes femmes sont sélectionnes un peu partout dans la région notamment en Artois, à Tourcoing, Arras, Dunkerque et Valenciennes. Par le passé, la région Nord-Pas-de-Calais a connu trois gagnantes au concours Miss France : Camille Cerf en 2015, Iris Mittenaere en 2016 et Maëva Coucke en 2018. Iris Mittenaere a également été élue Miss Univers en 2016.

Les dernières Miss Nord-Pas-de-Calais