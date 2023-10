Miss Nord-Pas-de-Calais : Eve Gilles a une particularité très rare pour une candidate à Miss France

MISS NORD PAS DE CALAIS 2023. Eve Gilles a remporté l'écharpe de Miss Nord-Pas-de-Calais samedi 14 octobre 2023. Elle est désormais candidate à l'élection Miss France. Son portrait.

Le Nord-Pas-de-Calais est traditionnellement une région favorite du concours Miss France. L'élection de sa représentante 2023 était donc particulièrement attendue. Ce samedi 14 octobre, c'est Eve Gilles, une jeune femme de 20 ans, qui a remporté la couronne tant convoitée, ainsi que son ticket de participation pour le concours national prévu le 16 décembre à Dijon.

Venue de Quaëdypre, dans les Flandres, Eve Gilles est actuellement étudiante en deuxième année de master en mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, dans le but de devenir un jour statisticienne.

Passionnée de danse et d'équitation, la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais a toutefois une particularité par rapport aux autres candidates : des cheveux courts, "coupés sur un coup de tête", ce qui est peu commun dans l'histoire du concours de beauté. Une différence qui va assurément la distinguer le soir de l'élection.

Dans la région Nord-Pas-de-Calais, de nombreuses jeunes femmes sont sélectionnées, notamment en Artois, à Tourcoing, Arras, Dunkerque et Valenciennes.

Par le passé, la région Nord-Pas-de-Calais a connu trois gagnantes au concours Miss France : Camille Cerf en 2015, Iris Mittenaere en 2016 et Maëva Coucke en 2018. Iris Mittenaere a également été élue Miss Univers en 2016.

La dernière Miss Nord-Pas-de-Calais, Agathe Cauet, a été élue première dauphine de Miss France 2023.