"Miss Nouvelle-Calédonie 2020 : Louisa Salvan lutte contre le stress"

MISS NOUVELLE CALEDONIE. La Nouvelle Calédonie a choisi sa représentante en la personne de Louisa Salvan. La jeune femme de 19 ans tente sa chance au concours Miss France 2021 au Puy du Fou.

[Mis à jour le 17 décembre 2020 à 15h52] Louisa Salvan se prépare à faire briller la Nouvelle-Calédonie à l'élection Miss France 2021. La jeune femme de 19 ans a été élue Miss Nouvelle-Calédonie le 31 octobre dernier au cours d'une élection qui s'est tenue à huis clos. Elle succède à Anaïs Toven, et se trouve désormais en métropole, où se tient le concours de beauté national, au Puy du Fou pour être précis.

La nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie est actuellement étudiante en première année de licence en sciences et vie de la terre. Elle suit ses cours à l'université de Nouvelle-Calédonie. Louisa Salvan désire travailler dans quelques années comme professeure des écoles, comme elle a pu le confier à Radio Rythme Bleu. Toutefois, en devenant Miss Calédonie, c'est un rêve d'enfant qu'elle réalise. Côté loisirs, la jeune femme est passionnée d'équitation et de danse. Lors de Miss France 2021, elle défendra la cause de l'association La bande à Nounou, qui œuvre en faveur des animaux abandonnés ou maltraités sur l'archipel.

Dans une interview pour le Figaro TV Mag, Louisa Salvan explique avoir beaucoup de mal à gérer ses émotions dans des situations de stress. "Ma tendance à beaucoup stresser peut nuire à ce que j'essaye d'entreprendre. Je dois réussir à maîtriser mes émotions et me concentrer sur moi-même pour prendre le dessus". Il faudra qu'elle réussisse à gérer pour aborder le concours de beauté de la meilleure des façons. Sa solution ? "J'essaye de bien intégrer le contexte pour relativiser au maximum et parvenir à ne pas me laisser submerger par le stress le soir de l'élection".

Le concours Miss Nouvelle-Calédonie sélectionne chaque année une candidate pour représenter l'archipel à l'élection Miss France. Une seule Miss Nouvelle Calédonie a obtenu le titre de Miss France depuis la création du concours: c'était Pascale Taurua qui avait obtenu le titre en 1978 mais avait préféré y renoncer pour retourner en Nouvelle-Calédonie.

Anaïs Toven avait été élue Miss Nouvelle-Calédonie en 2019. Âgée de seulement 18 ans, elle faisait partie des candidates les plus jeunes du concours. Lors de son élection, elle suivait une licence de Sciences et Vie de la Terre à l'université de Nouville. Elle ne s'est pas classée lors de l'élection Miss France 2020.

Amandine Chabrier représentait la Nouvelle-Calédonie au concours Miss France 2019. Âgée de 19 ans au moment de l'élection, elle était prête à défendre son archipel mais également à porter le combat pour la recherche sur le cancer du sein au devant de la scène. Lors de Miss France 2018, elle ne s'est pas classée mais a décroché le prix du maillot de bain.

Miss France 2021 - au programme TV en décembre 2020 sur TF1