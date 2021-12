"Miss Nouvelle-Calédonie 2021 : ce qu'il faut savoir sur Emmy Chenin"

MISS NOUVELLE CALEDONIE. Représentante de la Nouvelle-Calédonie, Emmy Chenin participe au concours de beauté Miss France 2022. Voici les informations à retenir sur la jeune Miss Nouvelle-Calédonie 2021.

[Mis à jour le 11 décembre 2021 à 19h45] C'est le 21 août 2021 qu'a eu lieu l'élection de Miss Nouvelle Calédonie 2021 à Nouméa. Objectif, mener la Nouvelle Calédonie vers la victoire lors de l'élection de Miss France 2022 en décembre prochain. Lors du concours, c'est Emmy Chenin, tout juste 18 ans, qui s'est imposée face aux autres candidates réunies au sein du centre culturel Tjibaou. "Je suis si fière d'avoir le rôle de représenter mon pays à l'élection de Miss France 2022" s'est-elle exprimée sur son compte officiel Instagram dans la foulée.

Emmy Chenin succède à Louisa Salvan qui ne s'était malheureusement pas classée dans le Top 15 de la précédente élection remportée par Amandine Petit. Etudiante en langues étrangères à l'université de Nouméa, Emmy Chenin s'est inscrite à l'élection Miss Nouvelle-Calédonie, poussée par son entourage. Désormais détentrice de l'écharpe de sa région, la jeune femme originaire de La Foa du côté de sa mère et de Houaïlou du côté de son père compte bien la représenter comme il se doit en métropole. Citée par La 1ère, Emmy Chenin explique notamment "qu'une Miss Nouvelle-Calédonie se doit d'être dynamique et engagée pour pouvoir représenter dignement son pays durant son année de couronnement. Mais elle doit aussi rester humble et respectueuse."

"Quand j'entreprends quelque chose, j'ai besoin de m'y consacrer à 100%" annonce Emmy Chenin dans les colonnes de nos confrères du Figaro TV Mag. Pour participer à l'aventure Miss Nouvelle-Calédonie puis Miss France, ce jeune femme de 18 ans a mis ses études d'Histoire entre parenthèses le temps d'une année pour pouvoir se donner corps et âme dans le concours de beauté. "Je reprendrai mes études d'Histoire une fois que j'aurais été au bout de mon parcours dans le concours de beauté". La suite ? Intégrer l'université Jean Jaurès de Toulouse afin de terminer sa licence d'Histoire puis enchaîner avec un master en Histoire de l'art ou bien en économie. Miss Nouvelle-Calédonie 2021 aimerait par la suite tenter l'aventure du journalisme, plus particulièrement dans la culture.

Toujours dans TV Mag, Emmy Chenin a expliqué ce qui pourrait être ses plus grandes qualités mais aussi ses plus grands défauts. "Mes proches disent de moi que je suis quelqu'un de très généreux et sociable". Un atout capital pour une future Miss France qui, de fait, est amenée à rencontrer de nombreuses personnes à longueur d'année. "J'ai tendance à agir avec précipitation" affirme-t-elle ensuite. "Je suis jeune, fougueuse et impatiente". Voilà qui pourrait lui jouer des tours si elle ne fait pas attention lors de l'élection Miss France 2022.

Tout savoir sur Miss Nouvelle-Calédonie

Le concours Miss Nouvelle-Calédonie sélectionne chaque année une candidate pour représenter l'archipel à l'élection Miss France. Une seule Miss Nouvelle Calédonie a obtenu le titre de Miss France depuis la création du concours: c'était Pascale Taurua qui avait obtenu le titre en 1978 mais avait préféré y renoncer pour retourner en Nouvelle-Calédonie.

