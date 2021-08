"Miss Nouvelle-Calédonie 2021 : portrait d'Emmy Chenin"

MISS NOUVELLE CALEDONIE. Emmy Chenin a été élue Miss Nouvelle-Calédonie 2021. Elle représentera fièrement sa région lors du concours Miss France 2022.

[Mis à jour le 27 août 2021 à 16h38] C'est le 21 août 2021 qu'a eu lieu l'élection de Miss Nouvelle Calédonie 2021 à Nouméa. Objectif, mener la Nouvelle Calédonie vers la victoire lors de l'élection de Miss France 2022 en décembre prochain. Lors du concours, c'est Emmy Chenin, tout juste 18 ans, qui s'est imposée face aux autres candidates réunies au sein du centre culturel Tjibaou. "Je suis si fière d'avoir le rôle de représenter mon pays à l'élection de Miss France 2022" s'est-elle exprimée sur son compte officiel Instagram dans la foulée.

Emmy Chenin succède à Louisa Salvan qui ne s'était malheureusement pas classée dans le Top 15 de la précédente élection remportée par Amandine Petit. Etudiante en langues étrangères à l'université de Nouméa, Emmy Chenin s'est inscrite à l'élection Miss Nouvelle-Calédonie, poussée par son entourage. Désormais détentrice de l'écharpe de sa région, la jeune femme originaire de La Foa du côté de sa mère et de Houaïlou du côté de son père compte bien la représenter comme il se doit en métropole. Citée par La 1ère, Emmy Chenin explique notamment "qu'une Miss Nouvelle-Calédonie se doit d'être dynamique et engagée pour pouvoir représenter dignement son pays durant son année de couronnement. Mais elle doit aussi rester humble et respectueuse."

Le concours Miss Nouvelle-Calédonie sélectionne chaque année une candidate pour représenter l'archipel à l'élection Miss France. Une seule Miss Nouvelle Calédonie a obtenu le titre de Miss France depuis la création du concours: c'était Pascale Taurua qui avait obtenu le titre en 1978 mais avait préféré y renoncer pour retourner en Nouvelle-Calédonie.

Elue Miss Nouvelle-Calédonie en 2020, Louisa Salvan a représenté sa région au concours Miss France à l'âge de 19 ans. Etudiante à l'université de Nouvelle-Calédonie, Salvan se destinait à l'enseignement en tant que professeur des écoles. Elle ne s'est pas classée lors de l'élection Miss France 2021.

Anaïs Toven avait été élue Miss Nouvelle-Calédonie en 2019. Âgée de seulement 18 ans, elle faisait partie des candidates les plus jeunes du concours. Lors de son élection, elle suivait une licence de Sciences et Vie de la Terre à l'université de Nouville. Elle ne s'est pas classée lors de l'élection Miss France 2020.

Amandine Chabrier représentait la Nouvelle-Calédonie au concours Miss France 2019. Âgée de 19 ans au moment de l'élection, elle était prête à défendre son archipel mais également à porter le combat pour la recherche sur le cancer du sein au devant de la scène. Lors de Miss France 2018, elle ne s'est pas classée mais a décroché le prix du maillot de bain.