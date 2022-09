"Miss Nouvelle-Calédonie 2022 : ce qu'il faut savoir sur Océane Le Goff"

MISS NOUVELLE CALEDONIE. Elue au Mont-Dore près de Nouméa, Océane Le Goff est Miss Nouvelle-Calédonie 2022. Découvrez en plus sur la jeune femme qui se présente au concours Miss France.

[Mis à jour le 20 septembre 2022 à 11h55] C'est le 17 septembre 2022 que la Nouvelle-Calédonie rendait son verdict au sujet de sa représentante à l'élection de Miss France 2023. Réunies au centre culturel du Mont-Dore près de Nouméa, les huit candidates à l'écharpe de Miss Nouvelle-Calédonie 2022 ont défilé face au public et au jury. Au terme de la soirée électorale, c'est la jeune Océane Le Goff qui a remporté le titre, succédant ainsi à Emmy Chenin, qui ne s'était malheureusement pas placé dans le Top 15 l'an dernier. Désormais couronnée Miss Nouvelle-Calédonie, Océane Le Goff se dirige désormais vers la métropole pour la préparation des miss régionales en vue de l'élection de Miss France 2023 à Châteauroux.

Âgée de 26 ans, Océane Le Goff est - pour l'instant - la candidate la plus âgée de la promotion Miss France 2023. On rappelle que, désormais, il n'y a plus de limite d'âge pour participer à l'élection là où, précédemment, les miss devaient avoir entre 18 et 24 ans. Miss Nouvelle-Calédonie 2022 a suivi un bachelor de gestion et de commerce dont elle est diplômée depuis 2018. Elle travaille actuellement comme conseillère de clientèle dans une banque et a également créé une entreprise de garde d'enfants en Nouvelle-Calédonie. Elle-même atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, Océane Le Goff souhaite faire bouger les lignes en défendant cette cause lors de l'élection de Miss France 2023.

Tout savoir sur Miss Nouvelle-Calédonie

Le concours Miss Nouvelle-Calédonie sélectionne chaque année une candidate pour représenter l'archipel à l'élection Miss France. Une seule Miss Nouvelle Calédonie a obtenu le titre de Miss France depuis la création du concours: c'était Pascale Taurua qui avait obtenu le titre en 1978 mais avait préféré y renoncer pour retourner en Nouvelle-Calédonie.

Liste des dernières Miss Nouvelle-Calédonie