"Miss Nouvelle-Calédonie 2022 : portrait d'Océane Le Goff"

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 17h02] Le 17 septembre 2022, la Nouvelle-Calédonie élisait sa nouvelle Miss régionale 2022. C'est au centre culturel de Mont-Dore, près de Nouméa que les huit prétendantes se sont disputées le titre de Miss Nouvelle-Calédonie 2022. Désormais fière représentante de son île, la jeune femme concourra pour l'écharpe Miss France 2023 le samedi 17 décembre à Châteauroux. Elle espère avoir plus de succès que celle qui la précédait, Emmy Chenin, qui n'était pas parvenue à se qualifier dans le premier top 15.

Océane Le Goff est une Miss très active professionnellement. Titulaire d'un bachelor de gestion et de commerce depuis 2018, elle a monté son propre service de garde d'enfants et travaille en parallèle comme conseillère clientèle dans le domaine bancaire. Âgée de 26 ans, la candidate la plus âgée de la compétition souffre du syndrome des ovaires polykystiques, une maladie qui provoque des dérèglements hormonaux et peut compromettre la fertilité. L'aventure Miss France 2023 sera l'occasion pour Océane Le Goff de sensibiliser le public au sujet de ce trouble encore peu connu.

Le concours Miss Nouvelle-Calédonie sélectionne chaque année une candidate pour représenter l'archipel à l'élection Miss France. Une seule Miss Nouvelle Calédonie a obtenu le titre de Miss France depuis la création du concours: c'était Pascale Taurua qui avait obtenu le titre en 1978 mais avait préféré y renoncer pour retourner en Nouvelle-Calédonie.

