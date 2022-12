"Miss Nouvelle-Calédonie : le combat d'Océane Le Goff contre la maladie"

MISS NOUVELLE CALEDONIE. Elue Miss Nouvelle-Calédonie 2022, Océane Le Goff a connu le harcèlement à l'adolescence. Atteinte d'une maladie, elle souhaite favoriser le développement de remèdes à son encontre grâce à son passage dans Miss France.

[Mis à jour le 17 décembre 2022 à 20h10] Le 17 décembre dernier, le centre culturel de Mont-Dore, non loin de Nouméa, accueillait huit candidates qui rêvaient de devenir Miss Nouvelle-Calédonie. Face au jury et au public réunis sur place, c'est la jeune Océane Le Goff, 26 ans (elle fait partie des candidates les plus âgées du concours cette année), qui s'est imposée face aux autres concurrentes. Elle prend donc la suite d'Emmy Chenin, qui n'avait pas accédé au top 15 l'an dernier. Océane Le Goff est une Miss très active professionnellement. Titulaire d'un bachelor de gestion et de commerce depuis 2018, elle a monté son propre service de garde d'enfants et travaille en parallèle comme conseillère clientèle dans le domaine bancaire.

Participer à un concours de beauté n'a pas pour autant toujours été une évidence pour Océane Le Goff qui a mis du temps avant de se lancer comme elle l'a raconté chez nos confrères du Figaro TV Mag. "J'ai tardé à me lancer parce que j'ai longtemps été la cible de moqueries à cause de la couleur de mes cheveux et cela m'avait fait perdre confiance en moi durant l'adolescence. Les enfants sont cruels entre eux dès qu'il y a une différence." Aujourd'hui, la jeune femme est très fière de la couleur de ses cheveux et les arbore fièrement lors des défilés.

Nouvellement élue Miss Nouvelle-Calédonie 2022, Océane Le Goff souffre du syndrome des ovaires polykystiques, une maladie qui provoque des dérèglements hormonaux et peut compromettre la fertilité. Auprès de TV Mag, la jeune femme a expliqué lutter contre cette maladie depuis dix ans déjà. "Cela concerne une femme sur sept, 2,5 millions de Françaises, ce n'est pas négligeable. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 16 ans, c'est un trouble menstruel, un dérèglement hormonal, qui peut être accompagné de nombreux symptômes comme de la fatigue, des douleurs pelviennes, de l'acné, de la pilosité excessive, des chutes de cheveux… Les symptômes varient d'une femme à une autre." Très engagée dans cette cause, Océane Le Goff devrait profiter de son passage sur la scène de Miss France 2023 pour sensibiliser le public au sujet de ce trouble encore peu connu.

Le concours Miss Nouvelle-Calédonie sélectionne chaque année une candidate pour représenter l'archipel à l'élection Miss France. Une seule Miss Nouvelle Calédonie a obtenu le titre de Miss France depuis la création du concours: c'était Pascale Taurua qui avait obtenu le titre en 1978 mais avait préféré y renoncer pour retourner en Nouvelle-Calédonie.

Liste des dernières Miss Nouvelle-Calédonie