Miss Réunion 2020 : Lyna Boyer rejoint le top 15, portrait

MISS REUNION - Lyna Boyer fait partie du top 15 du concours Miss France 2020. Découvrez le portrait de la représentante de la Réunion.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 22h56] Lyna Boyer ne manque pas d'élégance et a réussi à séduire le jury de Miss France 2021. Ce samedi 19 décembre 2020, Miss Réunion a été sélectionnée dans le top 15 des candidates à l'élection. Elle va donc participer à la deuxième phase d'épreuves et devra cette fois séduire aussi le public si elle veut se frayer une place parmi les 5 finalistes du concours de beauté. A 21 ans, Miss Réunion 2020 est toujours étudiante. Elle poursuit actuellement un bachelor en management, dans l'espoir de pouvoir, un jour, créer sa propre marque ou sa propre ligne de vêtements, comme elle a pu le confier dans une interview "décalée" à LCI.

Mais pour l'heure, Lyna Boyer se consacre à 100% au concours de beauté dans l'espoir de faire mieux que celle qu'elle succède, Morgane Lebon, qui était arrivée 12e lors de la dernière élection Miss France... ou de remporter la couronne, ce qui donnerait un nouveau titre à la Réunion douze ans après celui de Valérie Bègue. L'actuelle Miss Réunion promet d'ailleurs de faire sensation, puisqu'elle cumule déjà plus de 22 000 abonnés sur Instagram. Elle sait d'ailleurs déjà qu'elle cause elle compte bien défendre le 19 décembre : les causes qui lui tiennent à coeur sont le combat contre le harcèlement scolaire et les violences faites aux femmes.

Comment voter pour Miss Réunion?

Vous voulez encourager Miss Réunion ? Rien de plus simple : il suffit de lui donner votre voix et de voter pour elle. Il suffit de téléphoner au 3680 (0,99 € par appel + prix de l'appel en France métropolitaine, 0,89€ par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, 0,83 € par appel + prix de l'appel pour un appel en provenance de la Guyane, Mayotte, Saint-Martin Saint-Bathélémy, 105 F par appel de la Calédonie et 118 F par appel de Tahiti) ou d'envoyer un SMS au 72500 (0, 99€ max par SMS + prix du SMS, 118 F pour un sms provenant de Tahiti et la Nouvelle Calédonie). Il faut ensuite taper le numéro 1 pour donner sa voix à Miss Réunion.

En savoir plus sur Miss Réunion

Avant de sélectionner qui est Miss Réunion, quatre élections sont menées sur l'île pour élire Miss Nord Réunion, Sud Réunion, Miss Est Réunion et en fin Miss Ouest Réunion. Ce n'est qu'ensuite qu'une élection régionale est tenue chaque année dont la candidate victorieuse est ensuite envoyée au concours Miss France pour tenter de remporter la couronne. Deux candidates réunionnaises ont été sacrées par le passé : Monique Uldaric en 1976 et Valérie Bègue en 2008. Par ailleurs, Kelly Hoarau a remplacé Miss France en 1978.

L'an dernier, la Réunion avait choisi la jeune Morgane Lebon pour représenter l'île lors de l'élection Miss France 2020. Âgée de 21 ans, la jeune étudiante en administration économique et sociale cherchait à renouer avec le sacre de Valérie Bègue en 2008. Malheureusement, elle n'a pas pu aller plus loin que le top 15 lors de l'élection qui s'est tenue mi décembre 2019.

Miss France 2021 - au programme TV le 19 décembre 2020 sur TF1